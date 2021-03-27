14 практичный идей, которые помогут «раздвинуть» стены в маленькой комнате

Некоторые люди считают, что если их гостиная очень ограничена по размеру, то с ней уже вряд ли что-то получится сделать в плане дизайна. На самом деле, не стоит волноваться — даже самая крошечная комната может быть стильной и роскошной.

Просто стоит присмотреться к следующим 14 гениальным дизайнерским решениям по декорированию компактных гостиных.

1. Создание хорошо организованного рабочего места

Даже в небольшой квартире найдётся где устроить рабочее место.

Даже в самой маленькой гостиной можно расположить свое домашнее рабочее место. К примеру, данный столик-секретер можно использовать как тумбочку-подставку для горшков с цветами (да и для чего угодно), так и по необходимости откидывать его крышку, превращая в письменный стол.

2. Использование зеркал для увеличения пространства

Зеркало как главный акцент интерьера.

Тем, кто ищет способ максимизировать небольшое пространство, стоит присмотреться к пример Людовика XIV. Он заказал постройку знаменитой Зеркальной галереи в Версале, в которой создается иллюзия бесконечного пространства. Чтобы подражать этой идее, можно разместить зеркало напротив окна гостиной, чтобы оно отражало свет и визуально расширяло комнату.

3. Крошечные столики

Столик как компонент уюта.

Во многих уютных жилых комнатах отсутствует достаточное количество пространства. Стоит подумать о крошечных столиках, которые можно будет доставать из кладовой, когда это необходимо, а затем аккуратно прятать назад.

4. Размещать все вещи в надлежащих местах

Каждой вещи - своё место.

Телевизор может «съесть» значительное место в и без того небольшой гостиной. Все шнуры, кабели и другую электронику стоит «упаковать» в консольный шкаф, который будет служить подставкой для телевизора. Такой шкаф дополнит эстетику комнаты и уменьшит беспорядок в ней.

5. Сделать потрясающий столик для хранения журналов

Идеальное место для хранения журналов.

В маленькой гостиной нет места для огромной стопки журналов. Свою коллекцию можно поместить в очаровательном журнальном столике, украшенном методом декупажа. Он будет служить одновременно как украшение и как место для хранения.

6. Шторы для того, чтобы скрыть беспорядок

Маскировочные шторы.

Если шкаф не вписывается в гостиную, можно снять с него дверь, а все нужное разместить на полках. От комнаты такой «открытый» шкаф можно отделить шторой из роскошной ткани.

7. Украшение комнаты встроенными модулями

Встроенные модули как органичная часть интерьера.

Объем места для хранения в небольшой комнате можно увеличить с помощью кастомных или покупных встраиваемых модулей. Полки, установленные от пола до потолка, обеспечат небольшую гостиную достаточным местом для хранения чего угодно и не будут загромождать пространство.

8. Отправить любимые коллекции в угол

И немного винтажа.

Каждый сантиметр углового пространства в маленькой гостиной является крайне ценным. Можно использовать большую часть обычно неиспользуемых углов, устанавливая в них шкафы для предметов коллекционирования. Декоративный витринный шкаф, сделанный собственными руками, способен притягивать взгляд любого, кто входит в комнату.

9. Сделать многозадачные оттоманки

Диванчики-оттоманки всегда в моде.

Мягкие диванчики-оттоманки, на которые так удобно класть ноги, может двум целям сразу. Помимо прямого предназначения, в случае небольшой гостиной их можно использовать как тумбочки. Все просто — берем тумбочку, складываем в нее все необходимое, а затем кладем на нее подушку, обивка которой соответствует цветовой палитре комнаты.

10. Украшать функциональные объекты

Главное - стиль.

Форма и функция не являются взаимоисключающими понятиями, когда речь идет о дизайне. Просто нужно украшать вполне утилитарные объекты, чтобы они одновременно украшали комнату.

11. Выбирать мебель, меньшую по размеру

Размер - не всегда главное.

Бесспорно, упасть на огромный мягкий диван после долгого рабочего дня - это мечта многих людей, но в некоторых небольших гостиных большой диван попросту не помещается. Вместо этого стоит выбрать более маленькую мебель, такую как небольшая софа, которая поможет сэкономить место, но при этом будет обеспечивать достаточно места для сидения.

12. Сделать мебель мобильной

Мебель-трансформер.

В тесной гостиной можно воспользоваться столом на колесиках. А когда появится необходимость в увеличении свободного места, его можно убрать в мгновение ока.

13. Убрать провода

Убираем провода.

Путающиеся под ногами провода и кабеля могут быть бельмом на глазу в любой комнате. А ведь их можно спокойно упаковать в одну коробку с помощью нескольких полосок скотча и зажимов.

14. Оформлять интерьер в одном цвете

Монохромный интерьер.

В маленьких комнатах всегда стоит прибегать к интерьеру в одной цветовой гамме. Даже если не захочется делать гостиную одноцветной, стоит убедиться, что цвета не «конкурируют» друг с другом, и делать интерьер в одной цветовой гамме.