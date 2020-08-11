5 самых необычных в мире вакансий для работы в Интернете





Самые необычные способы зарабатывать в Интернете



В наше время для того, чтобы найти хорошую работу, вовсе не обязательно вообще выходить из дома – даже собеседование можно проходить при помощи компьютера. В Интернете можно найти огромное количество предложений заработка на всякий вкус и цвет, некоторые из которых выглядят весьма неординарно. В этом обзоре мы расскажем продля работы в сети Интернет.