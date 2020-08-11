5 самых необычных в мире вакансий для работы в Интернете

Самые необычные способы зарабатывать в Интернете
В наше время для того, чтобы найти хорошую работу, вовсе не обязательно вообще выходить из дома – даже собеседование можно проходить при помощи компьютера. В Интернете можно найти огромное количество предложений заработка на всякий вкус и цвет, некоторые из которых выглядят весьма неординарно. В этом обзоре мы расскажем про 5 самых необычных реальных вакансий для работы в сети Интернет.
Счетчик пингвинов в Антарктиде
Для того чтобы стать полярником, вовсе не обязательно отправляться в дальнюю и долгую экспедицию в Антарктиду или на Крайний Север. Оксфорд позволяет вкусить экстремальной романтики любому желающему, и для этого даже не нужно будет вставать с дивана.
Вакансия счетчика пингвинов в Антарктиде от Оксфорда
Оксфордский университет заявил о наборе волонтеров, которые должны стать счетчиками пингвинов в Антарктиде. Для этого не требуется иметь какие-либо особые навыки, достаточно лишь обладать компьютером и небольшим количеством свободного времени.
Вакансия счетчика пингвинов в Антарктиде от Оксфорда
Проект Оксфорда по изучению популяции пингвинов на южном континенте использует современные технологии. Настоящие полярники установили в разных местах Антарктиды 50 онлайн-камер, каждая из которых делает 94 снимка в день. Задача волонтера – внимательно изучать эти снимки и отмечать на них нужные объекты.
Оранжевым цветом на этих фотографиях следует отмечать взрослых пингвинов, зеленым – птенцов, а желтым – яйца. Вся созданная таким образом информация накапливается и анализируется в информационном центре университета.
Вакансия счетчика пингвинов в Антарктиде от Оксфорда
Эта программа уже привлекла более десяти тысяч волонтеров, которые изучили более миллиона снимков из Антарктиды.
Специалист по расшифровке почерка врача
Далеко не всем людям с медицинским дипломом дано работать по специальности, кто-то просто не видит себя врачом, а кому-то уровень образования не позволил начать врачебную практику. Тем не менее, часть таких «неудачников» может попробовать себя в одной из смежных сфер.
Самую необычную вакансию в околомедицинской деятельности объявила одна из московских клиник. Она объявила конкурс на должность «специалиста по расшифровке почерка врача». Работа непыльная, еще и выполнять ее можно дистанционно – связь с данным сотрудником больница осуществляет посредством электронной почты.
Врачебный почерк
Кандидаты на эту должность должны иметь возраст от 40 до 70 лет, а также высшее медицинское образование, ведь без соответствующих знаний разобрать написанное врачебной рукой невозможно.
Врачебный почерк
Дистанционный путешественник
Занятые люди регулярно перекладывают свои обязанности на других работников, на своих подчиненных. Но, оказывается, можно делегировать не только работу, но даже путешествия и посещение интересных мероприятий.
Omnipresenz – путешествия в стиле аутсорс
Сервис Omnipresenz создан как для вечно занятых людей, у которых нет времени путешествовать или посещать встречи в других городах мира, так и для тех личностей, кому физическое состояние не позволяет покорять новые страны, к примеру, для стариков или инвалидов. Ведь зачем ехать в Венецию, если вы можете связаться с человеком, уже находящимся в этом городе, и попросить его прогуляться вдоль каналов с онлайн-камерой на голове.
Omnipresenz – путешествия в стиле аутсорс
Omnipresenz позволяет людям делать множество важных вещей, не выходя из дома или офиса. Человек посредством этого сервиса может путешествовать, посещать встречи, семинары и конференции. Можно даже разговаривать с людьми на улицах в другом городе, указывая своему «аватару», что говорить в ответ на их реплики.
Omnipresenz – путешествия в стиле аутсорс
Этот сервис позволяет экономить не только время, но и деньги. Ведь, вместо того, чтобы самому ехать на Comic-Con в Сан-Диего, можно через Omnipresenz найти человека, который и так туда собирается, заплатить ему немного денег и поучаствовать в данном мероприятии, пусть и виртуальном режиме. С другой стороны, сами «аватары» получают таким образом возможность зарабатывать деньги.
Omnipresenz – путешествия в стиле аутсорс
Агент кота-звезды на YouTube
Сервис видеохостинга YouTube нередко называют CatTube за огромное количество забавных видео с котами и другими домашними питомцами. При этом некоторые из таких роликов получают десятки миллионов просмотров, а животные из них становятся настоящими звездами мирового уровня, вспомнить хотя бы знаменитого чихающего малыша панды.
Неудивительно, что хозяева некоторых из этих животных стараются заработать деньги на своих питомцах-звездах. Правда, далеко не все обладают специальными знаниями, позволяющими правильно превратить популярность в финансовый капитал. А потому некоторые пытаются нанять менеджеров для своего кота.
Grumpy Cat - самый известный в мире кот
В качестве примера можно привести владельца знаменитого «сердитого» кота Grumpy Cat, который в начале роста популярности своего питомца нанял для него специального агента, который стал вести все коммерческие дела животного и его владельца. Менеджер договорился насчет выхода книги и даже фильма про своего подопечного.
Менеджер Бэн Лашес, став представителем Grumpy Cat, заработал для этого кота за год более одного миллиона долларов, забрав при этом себе 20 процентов. Впечатлившись собственными успехами, он заключил контракт также с некоторыми другими Интернет-мемами и звездами YouTube.
Знаменитый кот на YouTube
На данный момент, Лашес представляет интересы десятка знаменитых в Глобальной сети персонажей, однако это лишь малая часть существующих в наше время Интернет-мемов.
Профессиональный ответчик на вопросы
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Создание ответа на вопрос пользователя может занять от нескольких секунд до пары минут, в зависимости от ваших собственных знаний и умений искать нужные данные в сети Интернет. За ответ, который будет отмечен спрашивающим человеком как полезный, консультант получает 10-20 американских центов.
Сервис онлайн-консультаций ChaCha
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