Что заставило 10 звёздных актрис сменить профессию

Каждая из героинь нашего сегодняшнего обзора в своё время не просто снималась в кино, а запомнилась зрителям своими яркими ролями. Тем не менее, все они в какой-то момент резко изменили судьбу и предпочли сцене и съёмкам совсем другие профессии. Одни актрисы спустя время вернулись в театр и кино, а другие решили больше никогда не появляться на экранах. Что заставляло популярных актрис столь резко менять свою судьбу?
Маргарита Сергеечева
Маргарита Сергеечева. / Фото: www.kino-teatr.ru
Ещё в детские годы Маргарита Сергеечева стала звездой экрана, потому что сниматься начала уже в шесть лет. Её называли «девочкой с косичками» и наперебой приглашали на съёмки. Юная актриса после школы окончила с отличием ЛГИТМиК и продолжила сниматься в кино. Однако, чем старше становилась Маргарита Сергеечева, тем меньше её приглашали на съёмки.
Маргарита Сергеечева. / Фото: www.really-cool.ru
Тогда она решила круто изменить свою жизнь. Она окончила Российский медицинский университет и долгие годы работала врачом на Скорой помощи. В настоящее время бывшая актриса находится на пенсии по инвалидности после перенесённого инсульта.
Ольга Мелихова
Ольга Мелихова. / Фото: www.yandex.net
Звезда фильма «Отпуск за свой счёт» была довольно востребована в кино, играла на театральной сцене, но в тяжёлые 1990-е годы из-за непрекращающегося давления своего первого мужа решила сменить профессию и поступила на филологический факультет университета. Правда, в результате работала она вовсе не учителем. Не без помощи друзей актрисе удалось попасть на работу в частную компанию, которая изготавливала мебель. Она прошла путь от простого менеджера до управляющей.
Ольга Мелихова. / Фото: www.kino-teatr.ru
А после и вовсе уехала в Финляндию уже со своим вторым супругом. За рубежом бывшей актрисе пришлось пережить немало трудностей, в том числе и угрозу депортации её пожилой мамы. В трудные времена Ольга Мелихова находила утешение в иконописи, которой занимается уже почти профессионально.
Елена Драпеко
Елена Драпеко.
Фильмография актрисы насчитывает больше 50 работ в кино, в том числе в таких картинах как «Вечный зов», «А зори здесь тихие», «Мужество». Но в 1990-е годы она вдруг настолько увлеклась политикой, что почти перестала сниматься в кино. При этом сама Елена Драпеко признаётся: ей очень нравится заниматься законотворчеством и буквально «расследовать» жалобы людей, пытаясь понять, кто прав в той или иной ситуации, а кто злоупотребляет властью или своим положением. Иногда Елена Драпеко всё же снимается в кино, но оно уже не занимает главного места в её жизни.
Людмила Нильская
Людмила Нильская. / Фото: www.yandex.net
Актриса, дебютировавшая в кино сразу в главной роли в фильме «Кузнечик», впоследствии снималась очень много, а ещё была востребована в Театре имени Маяковского, куда пришла сразу после окончания Щукинского училища. К сожалению, в сложные 1990-е годы Людмила Нильская поддалась на уговоры своего мужа Георгия Исаева и эмигрировала вместе с ним в США. После того, как нехитрый бизнес супруга в Америке прогорел, актриса вынуждена была взять на себя все заботы об обеспечении семьи.
Людмила Нильская. / Фото: www.yandex.net
Она служила продавцом и уборщицей, а после смогла получить должность личного водителя у своей же бывшей соотечественницы, только очень богатой. Именно от неё Людмиле Нильской пришлось долгое время терпеть унижения и напоминания о том, что она – никто, и больше ей никогда не выйти на сцену и не сняться в кино. Но в 2000-е годы актриса, снова переехав на родину, смогла вернуться и в профессию.
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич. / Фото: www.silentsoul.ru
На самом деле звезда фильмов «Сто дней после детства», «Десять негритят» и других, никогда не собиралась полностью связывать свою судьбу с кинематографом. Татьяна Друбич окончила медицинский институт и долгие годы работала врачом-эндокринологом, лишь изредка соглашаясь на съёмки в кино.
В последний раз она появилась в главной роли в картине Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты». Вне кино Татьяна Друбич является совладелицей фармацевтической компании, а ещё занимается общественной деятельностью. Она состоит в попечительском совете организации «Вера», основной функцией которой является поиск средств для оказания помощи хосписам.
Александра Яковлева
Александра Яковлева. / Фото: www.4tololo.ru
Актриса, прославившаяся благодаря своим ярким работам в фильмах «Чародеи», «Человек с бульвара капуцинов», «Экипаж» и других, ушла из кино в 1990-е годы, когда искусство переживало не самые лучшие свои времена. Поначалу она возглавляла комитет по культуре и туризму в Калининградской области, позже возглавила службу управления контролем качества и персоналом Пулковского аэропорта, а затем перешла на такую же должность на железную дорогу.
Сегодня актриса занимается политикой, являясь депутатом городского совета в родном Калининграде и возглавляя там же отделение партии «Яблоко».
Наталья Воробьёва-Хржич
Наталья Воробьёва-Хржич. / Фото: www.24smi.org
Актриса, окончившая в 1971 году ГИТИС, успела всего за несколько лет сняться в полутора десятках фильмов, наиболее запомнившись зрителю по роли Эллочки-людоедки в картине «12 стульев». Но в 1970-е годы она вышла замуж и уехала вместе с супругом к нему на родину в Загреб. В первое время она ещё надеялась стать звездой югославского кино, но языковые проблемы помешали ей это сделать.
Наталья Воробьёва-Хржич занялась литературным творчеством, а ещё работает в лексикографическом институте и является театральным консультантом по русскому языку.
Татьяна Клюева
Татьяна Клюева. / Фото: www.yandex.net
В эту актрису, сыгравшую главную роль в фильме «Варвара-краса, длинная коса», было влюблено не одно поколение мальчишек. А сердце сказочной красавицы принадлежало бравому моряку, вслед за которым она и уехала в своё время в Севастополь, почти без сожаления простившись с кинематографом.
Татьяна Клюева считала непозволительным для себя просто сидеть на иждивении мужа, да и времена были тогда довольно сложные. Бывшая актриса стала пробовать себя в торговле, занявшись продажей обуви, а сегодня её маленькая обувная палатка на рынке выросла до вполне приличного бизнеса.
Матлюба Алимова
Матлюба Алимова. / Фото: www.yandex.net
Эту талантливую актрису прославили съёмки в картинах «Цыган», «Сказка о Звёздном мальчике» и еще нескольких фильмах. Но в 1990-е годы Матлюба Алимова фактически осталась без работы. Жить в столице без средств к существованию было просто невозможно, актриса была вынуждена вернуться в родной Ташкент, где занялась реставрацией старинных бухарских и шахрисябзских вышивок.
Ирина Борисова
Ирина Борисова. / Фото: www.art-assorty.ru
Светлая и нежная Снегурочка из «Новогодних приключений Маши и Вити», очаровательная студентка Наталка из «Сержанта милиции», Антонина Чумакова из картины «Только ты», - у Ирины Борисовой были все шансы стать одной из самых востребованных актрис. Но она, снимаясь в кино, заочно получала профессию юриста. После получения диплома она сразу же ушла из кинематографа и занялась юриспруденцией.
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