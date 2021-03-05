5 знаменитых пар, которые оказались разделены «железным занавесом»

Говорят, что для настоящей любви не существует границ, расстояний и национальностей. Но во времена СССР это утверждение не было актуальным: даже за простое общение с иностранными гражданами можно было попасть в немилость властям и отправиться надолго в лагеря. Что уж говорить о тех, кто посмел строить отношения с зарубежными гостями. Эти романтические истории как раз о том, как любовь не смогла преодолеть «железный занавес».
Александра Завьялова и Отелло Черезолли
Александра Завьялова и Отелло Черезолли
Александра Завьялова считалась одной из самых красивых и загадочных актрис советского кино. Многие ее помнят по роли Пистимеи в сериале «Тени исчезают в полдень». Хотя на момент съемок ей было уже 35 лет, и она до этого успела сняться в десятке фильмов. Но «Тени…» стали самой заметной работой после долгого перерыва, а после них опять настало забвенье – актрису просто не хотели снимать. А расплачивалась Александра за роман с американцем, который стоил ей карьеры и сломал жизнь.
В 1964 году Завьялова познакомилась в самолете с адмиралом военно-морских сил США Отелло Черезолли. Ей стало плохо, а мужчина предложил свою помощь. Так и начались отношения, которые продлились всего две недели. Американец влюбился в необычную девушку и даже сделал предложение руки и сердца, хотя на тот момент оба были несвободны
Александра понимала, чем грозит ей роман с иностранцем, поэтому отношения пыталась скрывать. Однако вездесущее КГБ уже давно вело слежку за влюбленными, и вскоре в гостиничный номер Черезолли ворвались сотрудники в штатском, объявили его персоной нон грата и выслали из страны.
За актрисой же установили слежку, а предложения о съемках странным образом перестали поступать. Вспомнили о ней только спустя несколько лет, пригласив на «Тени исчезают в полдень». Но после успеха сериала Александра вновь оказалась забытой.
Глубокая депрессия привела артистку в психиатрическую больницу. Ее дочь Таню забрал к себе отец, а сына Петю определили в детский дом. Завьялова безуспешно пыталась вернуть ребенка, а спустя год вновь оказалась в лечебнице уже с ним.
Об Александре вспомнили лишь спустя 20 лет – в 1992 году она снялась в фильме «Белые одежды». Это была ее последняя роль. А в 2016 году ее зарезал собственный сын Петр, страдающий алкоголизмом.
Галина Логинова и Богдан Йовович
Галина Логинова и Богдан Йовович с дочерью Милой
Еще одна звезда сериала «Тени исчезают в полдень» тоже поплатилась карьерой за запретную любовь. Хотя исполнительница роли Ольги Вороновой не могла жаловаться на отсутствие работы. Фильм «Много шума из ничего» сделал из нее звезду. Но затем были еще 8 картин, в которых актриса не была особо заметной.
Причиной немилости стало то, что Логинова начала встречаться с сербским врачом Богданом Йововичем, и ее даже вызывали в КГБ для проведения «профилактических бесед». Но Галина не испугалась, и вскоре влюбленные поженились. Позже у них родилась дочь Мила.
Но счастье длилось недолго: Богдану пришлось покинуть страну, а его супруга совсем осталась без работы. Так как Йововичу запретили бывать в СССР, Логинова сама к нему приезжала и однажды решила остаться.
Вскоре семья переехала в Америку. Но у мужчины начались проблемы с лицензией врача, а супругу в кино видеть не хотели. Тогда Галина устроилась горничной, а Богдана посадили в тюрьму на 7 лет за финансовые махинации.
Однако брак вскоре распался, а Логинова все свои силы отдала на то, чтобы дочь стала звездой. И это ей удалось: Мила Йовович – одна из самых известных голливудских актрис.
Александр Годунов и Людмила Власова
Александр Годунов и Людмила Власова
Когда танцовщик Александр Годунов познакомился с солисткой Большого театра Людмилой Власовой, она еще была замужем. Но молодой человек влюбился так, что несколько лет добивался расположения избранницы, и в итоге она сдалась. А вскоре влюбленные решили связать себя узами брака.
Тем временем карьера Годунова пошла в гору, и супруги даже вместе снялись в картине «31 июня». Уже в 1979 году труппа театра отправилась с балетом «Ромео и Джульетта» на гастроли в Америку. Но сразу же после первого выступления Александр не вернулся в гостиницу, а на следующий день Людмилу вызвали к советскому консулу. Там она узнала, что супруг попросил политического убежища в Соединенных Штатах, а ей предложили самостоятельно выбрать, вернуться на Родину или остаться с мужем. Но Власова, подумав о пожилой маме, решила обратно улететь в СССР.
Но когда самолет с балериной должен был взлететь, в аэропорт приехали сотрудники ФСБ. Они хотели убедиться, что Людмилу не удерживают силой. Но она отказалась вести с ними переговоры. В итоге вылет разрешили только спустя 3 дня, когда в дело вмешались лидеры обоих стран.
Через два года московский суд развел супругов. Власова вновь вышла замуж, также работала в Большом театре, но государственных наград и званий так и не получила. После завершения карьеры, она работала хореографом у гимнастов и фигуристов.
Александр же, оставшись в США, работал в Американском театре балета, потом собрал свою труппу. Затем он решил стать актером и даже снялся в нескольких фильмах, самый известный из которых «Крепкий орешек». Годунов семь лет встречался с актрисой Жаклин Биссет, но до свадьбы дело так и не дошло. При этом мужчина пытался связаться с Людмилой, но безуспешно. Не стало его в возрасте 45 лет в 1995 году.
Зоя Федорова и Джексон Тейт
Джексон Тейт и Зоя Федорова
Популярная советская актриса не раз ходила по краю и могла оказаться в лагерях. Вначале ее пытались обвинить в помощи иностранному шпиону, затем хотели посадить за то, что она дочь «врага народа». Однако ее спасла популярность, но вот любовь с иностранцем ей простить уже не смогли.
Фортуна до поры до времени была благосклонна к актрисе: более 20 работ в кино, две Сталинские премии, богатые поклонники. Поговаривали, что на нее положил глаз сам Лаврентий Берия. Но принимать ухаживания всемогущего наркома девушка не стала. А в конце войны начала встречаться с военным из США Джексоном Тейтом. Однако неожиданно мужчину выслали из СССР, не дав даже попрощаться с возлюбленной – она в это время была на гастролях. Не знал он и о том, что Федорова ждала от него ребенка. И лишь спустя три года Тейт получил анонимное письмо, в котором говорилось, что Зоя вышла замуж и стала мамой.
А актриса, дабы скрыть то, что беременна от иностранца, согласилась стать супругой композитора Александра Рязанова. Но все равно ее обвинили в шпионаже и в 1946 году приговорили к 25 годам лагерей. При этом пострадали и близкие Федоровой: все они были сосланы, а дочь Вику взяла к себе сестра, отправившаяся отбывать «наказание» в Казахстан.
Но после смерти Сталина актрису реабилитировали. Она вернулась в кино, воссоединилась с дочерью и написала несколько писем американскому возлюбленному. Ответил он ей уже в 70-х годах. Оказалось, что Тейт уже имел свою семью, но все равно пригласил Зою с дочерью приехать к нему в гости.
Оказавшись в Америке, Вика решила там и остаться, а Федорова начала собирать документы, чтобы тоже эмигрировать в США. Однако ее планам не суждено было сбыться: в 1981 году тело актрисы с простреленным затылком было найдено в ее квартире. Убийц найти не удалось.
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