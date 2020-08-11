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Британские ученые будут выяснять, почему футбольные фанаты напиваются во время матчей

Большинство футбольных фанатов не могут представить матч без бокала пива. Казалось бы, между спортом и алкоголем не должно быть связи, но здесь все наоборот. Знаменитые британские ученые решили исследовать, почему фанаты напиваются во время матчей, и потратят на изучение вопроса более 400 тысяч фунтов (около 37,5 миллиона рублей) из государственной казны. Узнайте, как будет проходить грандиозный эксперимент, из нашего материала. Британские ученые будут выяснять, почему футбольные фанаты напиваются во время матчей

Более 400 тысяч фунтов (около 37,5 миллиона рублей) налогоплательщиков потратят ученые из Стерлингского университета на изучение вопроса, почему футбольные фанаты напиваются. Специалисты предположили, что матчи создают «особую атмосферу» для пьянства. Британские ученые будут выяснять, почему футбольные фанаты напиваются во время матчей

Эксперты выиграли грант на государственное финансирование проекта под названием Alcohol FC. На эти деньги они разместят на болельщиках камеры, чтобы записать, как те отмечают победу любимой команды или снимают стресс после проигрыша алкоголем. Британские ученые будут выяснять, почему футбольные фанаты напиваются во время матчей Ученые будут наблюдать, как фанаты пьют на стадионе и за его пределами, а также за теми, кто смотрит матчи по телевизору. Британские ученые будут выяснять, почему футбольные фанаты напиваются во время матчей Цель своего исследования специалисты объясняют желанием докопаться до истинных причин пьянства футбольных фанатов. Они утверждают, что это поможет полиции лучше справляться с проблемой алкоголизма на матчах.

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Британские ученые будут выяснять, почему футбольные фанаты напиваются во время матчей

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Британские ученые будут выяснять, почему футбольные фанаты напиваются во время матчейПодписаться на мой Instagram

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