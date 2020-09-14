5 видео, которые научат современного человека обходиться без высоких технологий

Праща вместор бластера и другие примитивные технологии.

1. Праща вместо бластера

В современном мире, который просто захлестнули технологии, возникло достаточно странное на первый взгляд увлечение примитивными технологиями. Появилось целое течение – делать необходимые для жизни вещи без применения современных технологий и материалов. Развести огонь без спичек или зажигалки , построить дом без топора – всё это и многие другие вещи делают последователи нового течения, чтобы продемонстрировать, на что способен человек без технологий.

Праща - оружие для метания камней. С ее помощью охотились еще наши давние предки. Представляет она собой веревку или шнур, центральная часть которого расширена. Один из концов шнура свернут петлей, в которую пращник продевает свою кисть. Камень кладется в расширенную центральную часть пращи, после чего человек берет за свободный конец шнура и раскручивает пращу в горизонтальной плоскости над головой. В момент когда оружие смотрит в сторону противника, конец шнура отпускается и камень по инерции летит в ту же сторону.

2. Глинянные горшки вместо аэрогриля

Пращу можно изготовить из волокон коры. Нужно содрать с дерева кору, затем отделить ее внутреннюю более мягкую часть и нарвать из нее тонкие полоски.Полоски нужно оставить на ночь на воздухе, чтобы они немного подсохли, затем скрутить их попарно в тонкие веревки (канаты), оставив в середине утолщение из расплюснутой камнем коры.Преимуществом пращи в качестве оружия является то, что ее легко сделать, она очень компактная, она состоит из минимального количества компонентов (меньше вероятность поломки ), а боеприпасы для пращи (камни) есть повсюду.

Тому, кто уже сделал себе хижину, нелишним будет позаботиться об удобном приготовлении пищи. Для этого сначала нужно обзавестись посудой. А из чего ее проще всего делать? Верно, из глины, которую можно набрать на берегах ближайшего ручья. Затем из нее лепятся тарелки, кастрюли и горшки. Горшки понадобятся в любом случае (причем несколько штук) для того, чтобы кипятить и хранить в их воду (если кто еще не понял, магазинов никаких нет — воду можно будет брать разве что из ручья или реки). Перед лепкой посуды из глины обязательно нужно удалить все камни и мусор, иначе посуда растрескается в процессе обжигания.

3. Хижина вместо небоскрёба

Некоторые из новоявленных робинзонов строили себе дома из глины и веток, после чего высаживали возле них целые огороды из съедобных культур. Для полива огородов также необходимы кувшины (ведь воду в чем-то нужно носить).Для чего нужен дымоход (или хотя бы отверстие в стене возле очага), говорить излишне. Ведь мало кто захочет задохнуться в процессе варки супа в доме.

При постройке хижины нужно учитывать особенности местного климата. К примеру, соломенная крыша не подойдет для тропиков, поскольку солома не протянет долго а влажном климате, где очень много насекомых. В таком случае очень уместной окажется черепичная крыша (но нужно иметь определенный опыт в обжигании глины).

4. Разведение огня

5. Солома вместо металлочерепицы