5 видео, которые научат современного человека обходиться без высоких технологий

В современном мире, который просто захлестнули технологии, возникло достаточно странное на первый взгляд увлечение примитивными технологиями. Появилось целое течение – делать необходимые для жизни вещи без применения современных технологий и материалов. Развести огонь без спичек или зажигалки, построить дом без топора – всё это и многие другие вещи делают последователи нового течения, чтобы продемонстрировать, на что способен человек без технологий.
1. Праща вместо бластера
Праща - оружие для метания камней. С ее помощью охотились еще наши давние предки. Представляет она собой веревку или шнур, центральная часть которого расширена. Один из концов шнура свернут петлей, в которую пращник продевает свою кисть. Камень кладется в расширенную центральную часть пращи, после чего человек берет за свободный конец шнура и раскручивает пращу в горизонтальной плоскости над головой. В момент когда оружие смотрит в сторону противника, конец шнура отпускается и камень по инерции летит в ту же сторону.
Преимуществом пращи в качестве оружия является то, что ее легко сделать, она очень компактная, она состоит из минимального количества компонентов (меньше вероятность поломки), а боеприпасы для пращи (камни) есть повсюду.
2. Глинянные горшки вместо аэрогриля
Тому, кто уже сделал себе хижину, нелишним будет позаботиться об удобном приготовлении пищи. Для этого сначала нужно обзавестись посудой. А из чего ее проще всего делать? Верно, из глины, которую можно набрать на берегах ближайшего ручья. Затем из нее лепятся тарелки, кастрюли и горшки. Горшки понадобятся в любом случае (причем несколько штук) для того, чтобы кипятить и хранить в их воду (если кто еще не понял, магазинов никаких нет — воду можно будет брать разве что из ручья или реки). Перед лепкой посуды из глины обязательно нужно удалить все камни и мусор, иначе посуда растрескается в процессе обжигания.
Для чего нужен дымоход (или хотя бы отверстие в стене возле очага), говорить излишне. Ведь мало кто захочет задохнуться в процессе варки супа в доме.
3. Хижина вместо небоскрёба
При постройке хижины нужно учитывать особенности местного климата. К примеру, соломенная крыша не подойдет для тропиков, поскольку солома не протянет долго а влажном климате, где очень много насекомых. В таком случае очень уместной окажется черепичная крыша (но нужно иметь определенный опыт в обжигании глины).
Также нелишним будет обнести хижину стеной, которую легко можно построить из почвы, перемешанной с камнями.
4. Разведение огня
Необходимо взять круглую палочку и кусок дерева из мягкой древесины, в котором камнем нужно выдолбить отверстие. Затем это все сушится на солнце. В отверстие деревяшки нужно положить трут (к примеру, высушенные на солнце и размолотые в порошок листья ореха). Нужно вставить палочку в отверстие, зажать ладонями и быстро-быстро вращать ее туда-сюда. Горячая труха, которая образуется при трении дерева, будет падать на трут и воспламенять его.
5. Солома вместо металлочерепицы
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии