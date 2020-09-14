5 видео, которые научат современного человека обходиться без высоких технологий

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Праща вместор бластера и другие примитивные технологии.



Праща вместор бластера и другие примитивные технологии.

В современном мире, который просто захлестнули технологии, возникло достаточно странное на первый взгляд увлечение примитивными технологиями. Появилось целое течение – делать необходимые для жизни вещи без применения современных технологий и материалов. Развести огонь без спичек или зажигалки, построить дом без топора – всё это и многие другие вещи делают последователи нового течения, чтобы продемонстрировать, на что способен человек без технологий.

1. Праща вместо бластера


Праща - оружие для метания камней. С ее помощью охотились еще наши давние предки. Представляет она собой веревку или шнур, центральная часть которого расширена. Один из концов шнура свернут петлей, в которую пращник продевает свою кисть. Камень кладется в расширенную центральную часть пращи, после чего человек берет за свободный конец шнура и раскручивает пращу в горизонтальной плоскости над головой. В момент когда оружие смотрит в сторону противника, конец шнура отпускается и камень по инерции летит в ту же сторону.



Пращу можно изготовить из волокон коры. Нужно содрать с дерева кору, затем отделить ее внутреннюю более мягкую часть и нарвать из нее тонкие полоски.
Полоски нужно оставить на ночь на воздухе, чтобы они немного подсохли, затем скрутить их попарно в тонкие веревки (канаты), оставив в середине утолщение из расплюснутой камнем коры.

Преимуществом пращи в качестве оружия является то, что ее легко сделать, она очень компактная, она состоит из минимального количества компонентов (меньше вероятность поломки), а боеприпасы для пращи (камни) есть повсюду.

2. Глинянные горшки вместо аэрогриля


Тому, кто уже сделал себе хижину, нелишним будет позаботиться об удобном приготовлении пищи. Для этого сначала нужно обзавестись посудой. А из чего ее проще всего делать? Верно, из глины, которую можно набрать на берегах ближайшего ручья. Затем из нее лепятся тарелки, кастрюли и горшки. Горшки понадобятся в любом случае (причем несколько штук) для того, чтобы кипятить и хранить в их воду (если кто еще не понял, магазинов никаких нет — воду можно будет брать разве что из ручья или реки). Перед лепкой посуды из глины обязательно нужно удалить все камни и мусор, иначе посуда растрескается в процессе обжигания.



Некоторые из новоявленных робинзонов строили себе дома из глины и веток, после чего высаживали возле них целые огороды из съедобных культур. Для полива огородов также необходимы кувшины (ведь воду в чем-то нужно носить).

Для чего нужен дымоход (или хотя бы отверстие в стене возле очага), говорить излишне. Ведь мало кто захочет задохнуться в процессе варки супа в доме.

3. Хижина вместо небоскрёба


При постройке хижины нужно учитывать особенности местного климата. К примеру, соломенная крыша не подойдет для тропиков, поскольку солома не протянет долго а влажном климате, где очень много насекомых. В таком случае очень уместной окажется черепичная крыша (но нужно иметь определенный опыт в обжигании глины).


Также нелишним будет обнести хижину стеной, которую легко можно построить из почвы, перемешанной с камнями.

Если климат не столь влажный, можно построить хижину с глинобитными стенами и пирамидальной крышей из пальмовых листьев. С нуля небольшое здание (2х2х1,5 м), даже не обладая ни малейшими навыками и затрачивая пару часов в день, можно построить менее, чем за месяц. Крыша же делается и вовсе за день: нужно взять пальмовые листья, связать их пучками и прикрепить лианами или растительными волокнами к жердям, установленным шалашиком.

4. Разведение огня


Одной из самых главных задач выживания в условиях дикой природы является наличие огня. Но встает вопрос — откуда его взять? Можно, конечно, дожидаться, пока молния ударит в дерево, а затем поджечь от него ветку. Но так можно прождать не один месяц. Проще обратиться к способу древних предков — разведения огня с помощью палочек.

Необходимо взять круглую палочку и кусок дерева из мягкой древесины, в котором камнем нужно выдолбить отверстие. Затем это все сушится на солнце. В отверстие деревяшки нужно положить трут (к примеру, высушенные на солнце и размолотые в порошок листья ореха). Нужно вставить палочку в отверстие, зажать ладонями и быстро-быстро вращать ее туда-сюда. Горячая труха, которая образуется при трении дерева, будет падать на трут и воспламенять его.

5. Солома вместо металлочерепицы


Соломенную хижину делать очень просто. Для этого нужна солома, листья, лоза и самые примитивные каменные инструменты. Пучки соломы перекладываются большими листьями и связываются вместе лозой. В центре соломенного купола нужно оставить отверстие для проветривания и того, чтобы из хижины выходил дым (естественно, речь идет о странах с сухим климатом).

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