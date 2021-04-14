Как сумел выжить советский лётчик-истребитель, совершивший 4 тарана: Борис Ковзан

Этот «рекорд» вряд ли когда-нибудь будет побит. Воздушный таран считается слишком опасным приемом, поэтому он никогда не поощрялся командованием, но, тем не менее, летчиков, совершивших этот подвиг, всегда представляли к награде – чаще всего посмертно. Единственный человек в мире, который таранил противников четыре раза и выжил – советский летчик-истребитель Борис Ковзан.
В семье Ковзанов никогда не грезили о героических подвигах. Отец будущего летчика служил на почте, мать, правда, была донской казачкой, и, возможно, от нее сын Борис унаследовал беспокойных характер. Мальчик родился в городе Шахты, но в 1935-м семья переехала в Бобруйск, и именно там маленький Боря впервые поднялся в воздух. Произошло это благодаря его первой детской победе.
В 1930-е годы советское правительство большое внимание уделяло популяризации авиации. Вся страна знала имена челюскинцев, мальчишки грезили северными просторами и самолетами. Маленький Боря Ковзан с увлечением занимался авиамоделированием, запускал в небо самолеты из фанеры и мечтал когда-нибудь стать летчиком. Однажды он выиграл в городских соревнованиях, его модель пролетела дальше всех, и мальчику достался волшебный приз – полет над городом на настоящем самолете. С этой минуты мечта Бориса приобрела вполне реальные черты. Он записался в аэроклуб, а после сумел поступить в Одесскую военно-авиационную школу. В 1940-м году он выпустился в звании младшего лейтенанта, и его приписали к 162-му истребительному полку, базировавшемуся в Козельске.
Борис Ковзан - советский лётчик-истребитель
Мирная жизнь молодого лейтенанта закончилась слишком быстро. С началом Великой Отечественной войны он сразу оказался на линии огня. Первое же задание оказалось для Бориса Ковзана тяжелым психологическим испытанием. Он должен был провести разведку, причем в районе его родного Бобруйска. Пролетая над улицами почти полностью уничтоженного города, летчик чуть было не потерял самообладание, но сумел собраться и выполнил задание – обнаружил невдалеке немецкую танковую колонну.
Не всем бойцам Красной армии в военные годы доставалось такое испытание – увидеть своими глазами, что сделали фашисты с их родными местами. Борис Ковзан сумел пережить это и сражаться дальше. Три месяца спустя он совершил первый таран. Летчик был уверен, что такой подвиг должен стать первым и последним в его жизни. 29 октября 1941 года, во время битвы за Москву, Ковзан на истребителе ЯК-1 врезался в немецкий «Мессершмитт-110». К тому времени у него уже кончились патроны, сбежать от противника он не надеялся, поэтому решил погибнуть как герой.
Удивительное везение советского летчика проявилось тогда впервые: винт его Яка обрубил хвост немецкой машине и та, потеряв управление, разбилась. А вот Ковзану удалось удержаться в воздухе, он дотянул до ближайшей деревни и сел на поле. Оказалось, что винт после страшного удара только погнулся. Местные жители помогли его выправить, и летчик благополучно вернулся на базу.
Борис Ковзан часто становился героем газетных очерков
Второй таран произошел в конце февраля 1942 года. Все на том же «счастливом» Яке Ковзан схлестнулся с немецким «Юнкерс-88». Произошло это в небе над участком Валдай — Вышний Волочек. Опять наша машина оказалась крепче, хотя несколько секунд казалось, что оба самолета рухнут на землю вместе – нос Яка буквально увяз в фюзеляже Юнкерса, но затем высвободился. Посадка невдалеке от Торжка была жесткой, но Борис Иванович опять отделался легко. За этот подвиг он получил Орден Ленина.
Имя Ковзана после этого случая уже стало легендой – даже фашисты восхищались «невменяемым русским», но он продолжал испытывать свое счастье. В третий раз Борис Иванович направил МиГ-3 на вражеский Мессер в июле 1942 года над Великим Новгородом. Немецкая машина упала на землю, получив удар в бок, а у нашего истребителя заглох двигатель. Только невероятное мастерство помогло летчику выжить в тот раз. Высота была небольшой, и он сумел посадить самолет.
Четвертый таран произошел в августе 1942 года. На самолете Ла-5 капитан Ковзан наткнулся на целую группу вражеских самолетов: несколько бомбардировщиков и прикрывающие их истребители. В этом бою герою не повезло. Самолет получил несколько повреждений, а Борис Иванович был ранен в глаз. Понимая, что шансов на победу у него нет, он направил свой самолет прямо на немецкий бомбардировщик. От удара летчика выкинуло из кабины на высоте шесть тысяч метров. Парашют подвел, вероятно тоже был поврежден, однако судьба по-прежнему хранила Ковзана. Под ним расстилались бескрайние болота, и он упал в мягкую топь, сломав только ногу и несколько ребер. Спасли героя партизаны. Они выходили летчика и переправили его через линию фронта.
Борис Ковзан с женой и матерью
Затем Борис Иванович почти год пролежал в госпитале. Спасти глаз не удалось, но после выздоровления летчик опять рвался на фронт. Обычно с такими травмами летать не разрешали, но для живой легенды сделали исключение. В общей сложности Борис Ковзан совершил 360 боевых вылетов и уничтожил 28 самолетов противника. Он стал Героем Советского Союза и после войны дослужился до подполковника. После войны он продолжил службу и закончил Военно-воздушную академию. А вот уйдя в запас в 1958 году, жил с семьей в Рязани и работал начальником аэроклуба – учил летать новое поколение героев.
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