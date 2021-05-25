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Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Сейчас самое время спланировать, как будет выглядеть ваш огород в новом сезоне. Предлагаем придать ему новизну с помощью красивых грядок. Разные материалы, формы, конструкции – вам наверняка что-нибудь приглянется!
Польза опрятных грядок состоит в том, что они защищают почву от вымывания, помогают снизить количество сорняков и вредителей, дольше сохраняют дорожки чистыми. При этом красивые грядки обязательно должны быть практичными. Ведь мало, чтобы они радовали глаз своим внешним видом, с ними еще предстоит работать: высаживать растения, пропалывать их, поливать, подкармливать и т.д. Поэтому мы подобрали для вас грядки, которые отличаются не только симпатичным дизайном, но и удобны в использовании.

Аккуратные грядки в теплице своими руками



В теплице не так много места для дизайна, но и здесь можно придумать что-нибудь необычное. Отличная идея – использовать доски для обозначения границ грядок. Посмотрите в слайд-шоу, как можно интересно обыграть этот вариант.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай
В большой теплице можно сделать высокие грядки с системой полива и обогрева. Ухаживать за растениями в таких грядах – одно удовольствие. И урожая вырастает больше!

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Упростить жизнь поможет контейнерный огород в теплице. Высадите растения в отдельные емкости (ведра, кашпо, мешки и др.
) и расставьте на столах или прикопайте в почву.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Вертикальные грядки своими руками



Если участок у вас небольшой, а вырастить хочется много, попробуйте сделать вертикальную грядку. Для этого используйте деревянные или пластиковые ящики, старые трубы, ненужные бутылки и т.д. Самое главное – надежно закрепить все емкости на вертикальной плоскости, в качестве которой могут выступать забор, решетка или специальная опора.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Не все культуры можно выращивать «вертикально». Лучше всего для этого подходят растения с небольшой корневой системой: клубника (садовая земляника), салат, руккола, лук-порей и т.д.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Контейнерный огород своими руками



Зелень и овощи очень удобно выращивать в контейнерах. Емкости можно красиво разместить на участке, а при необходимости перемещать. Для посадки берите старые глиняные горшки, деревянные ящики, ненужные тазики, бочки и т.д. Но только не автомобильные покрышки – они выделяют вредные вещества. Чтобы растения чувствовали себя хорошо, подбирайте емкость под размер их будущей корневой системы.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Высокие (приподнятые) грядки своими руками



Высокие грядки возвышаются над уровнем грунта на 30-50 см, поэтому их еще называют приподнятыми. Они упрощают процесс ухода за растениями, выглядят декоративно и имеют довольно простую конструкцию. Материал для высоких грядок можно использовать практически любой, но желательно, чтобы он был долговечным и надежным.
Почва в высоких грядках прогревается быстрее, поэтому урожай созревает раньше срока и получается более обильным.
Чаще всего высокие грядки делают из дерева. И здесь фантазия может по-настоящему разгуляться. Смотрите яркие идеи в слайд-шоу!

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Красиво и практично будут выглядеть также высокие грядки из других материалов: камня, кирпича, металла, шифера и др.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Многоярусные красивые грядки своими руками



На участке совсем мало места? Не беда! Попробуйте смастерить многоярусную грядку, которая станет настоящим украшением участка. При желании каркас можно купить в магазине. Чтобы растения чувствовали себя хорошо, желательно, корнеплоды и кабачки выращивать на нижнем ярусе, томаты, перцы и зелень – на среднем. А на верхушке смело высаживайте огурцы или фасоль. После сбора урожая такую грядку можно легко превратить в клумбу.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Грядки-короба со шпалерами своими руками



Это вариация высокой грядки, только в ней, помимо деревянных коробов, есть еще шпалера для высокорослых или вьющихся растений. Изготовить такую грядку непросто, но результат вас наверняка впечатлит. Урожайность в грядке-коробе выше почти в два раза, чем в обычной. Все это благодаря тому, что вредители и сорняки реже поражают растения. Вместо трудоемкой прополки вы теперь легко сможете обойтись рыхлением почвы.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Декоративное ограждение для грядок своими руками



Если хочется сделать что-то максимально простое и эффектное, изготовьте декоративные бортики для грядок. Можно использовать струганые доски, шифер, листы пластика или металла, бетон и т.д. Просто вкопайте их по периметру будущей грядки.

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

И, пожалуй, самую смелую идею красивой грядки можно позаимствовать у поместья Вилландри (Франция). Овощи здесь растут в окружении живых изгородей и деревьев. Выглядит это очень эффектно!

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай

Идеи, как украсить огород и вырастить хороший урожай
Выращивайте овощи красиво, и пусть ваш огород будет эстетичным и практичным!
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