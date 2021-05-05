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12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Фастфуд прочно обосновался в нашей жизни, и противостоять его соблазну может далеко не каждый.

Мы собрали 12 приемов, которыми благополучно пользуются рестораны быстрого питания, чтобы сначала заманить нас к себе, а потом продать как можно больше.

1. У всех блюд один и тот же вкус

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Вы замечали, что разные блюда фастфуда имеют практически одинаковый вкус? А все потому что они знают, что людям нравится еда с разными вкусовыми оттенками: соленая, сладкая, острая. Еда из фастфуда откалибрована таким образом, чтобы удовлетворить все эти потребности сразу.

2. Бургеры готовятся моментально

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

На приготовление самого простого бургера в крупных сетях уходит всего 30 секунд. Причина тому — глубокая заморозка, которой подвергается мясо, прежде чем попасть на кухню ресторана.

3. Они разработаны, чтобы быть быстро съеденными

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Еще один фокус, который заставляет нас съедать в ресторанах быстрого питания больше: пища, которую там подают, не нуждается в длительном пережевывании. Согласно исследованиям, полные люди совершают в среднем 12 жевательных движений, прежде чем проглотить еду, в то время как худые — около 15. Чем меньше мы пережевываем пищу, тем меньше насыщаемся и в итоге больше съедаем.

4. Цвета вокруг вас пробуждают аппетит

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Красный и желтый чаще всего используются в сфере фастфуда не просто так. Они отлично сочетаются и вызывают подсознательное желание остановиться и перекусить. Некоторые даже называют этот факт «теорией кетчупа и горчицы», цвета которых и толкают нас подсознательно к спонтанным или чрезмерным приемам пищи.

5. Главная цель — продать вам больше

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Ученые выяснили, что гораздо сложнее отказаться от чего-либо, когда вам предлагают это напрямую. 85 % людей заказывают больше, чем хотели, когда сотрудники ресторанов предлагают взять к заказу еще что-то. В ресторанах персонал никогда не использует частицу «не» при общении на кассе, поэтому самая распространенная формулировка, которую там используют — это: «Попробуете?», «Будете?» или «Возьмете?».

6. Средняя кола — это большая кола

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Простой способ улучшить продажи напитков — это увеличить объем каждой порции и расширить всю их линейку, добавив «супербольшую» и «экстрабольшую» порции. Люди подсознательно останавливают выбор на среднем из предложенного, но благодаря этому трюку средний оказывается большим.

К тому же если не уточнить размер порции, кассир по умолчанию пробьет более дорогие позиции, например большую картошку и большой кофе.

7. Мясо с огня — это иллюзия

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Следы от гриля на мясных котлетах делают бургеры, несомненно, еще более привлекательными. Только ничего общего с реальным грилем они не имеют: их создают еще на заводе перед заморозкой. Ну а добавленные ароматизаторы дыма идеально завершают иллюзию мяса прямо с огня.

8. Салаты не так уж безобидны

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

В меню многих ресторанов быстрого питания в последние годы появились салаты как вариант здорового питания. Но из-за своего состава они бывают такими же или даже более калорийными, чем стандартные блюда. Ко всему прочему листья салата иногда обрабатывают пропиленгликолем (пищевая добавка E1520), чтобы предотвратить их увядание. Эта добавка признана безопасной, но о 100%-й натуральности таких продуктов речь уже не идет. К тому же если в подлинности мяса и овощей в целом не приходится сомневаться, то о составе соусов остается только гадать — о нем не знает большинство сотрудников.

9. Кофе, который вас не взбодрит

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Ряд заведений с низким ценником предлагают кофе в пенопластовых, а не бумажных стаканах. Проблема в том, что в пенопласте содержится стирол — химический компонент, который может выделяться при взаимодействии с горячей жидкостью. Он воздействует на нервную систему человека и может вызывать депрессию и потерю концентрации. Так что стоит отдавать предпочтение кофе в бумажных стаканчиках.

10. Яйца в фастфуде — не просто яйца

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Яйца, которые предлагаются в качестве завтрака или дополнения к основным блюдам в сфере быстрого питания, содержат собственно яйца и «премиальную яичную смесь», в которую входят глицерин, диметилполисилоксан (форма силикона) и пищевая добавка E552 (силикат кальция). Лучше все же потратить минуту и приготовить яичницу дома.

11. Кола отличается от той, что в бутылке

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Многие замечали, что газированные напитки в том же McDonald’s почему-то вкуснее, нежели те, что мы покупаем бутилированными. На самом деле вкус у них практически одинаковый. Но свою роль может играть тот факт, что фирменные концентраты смешиваются с водой и газируются непосредственно в ресторане, что делает их более «свежими».

12. Не берите еду навынос

12 вещей, о которых вам не расскажут работники фастфуда

Если вы твердо решили пообедать картофелем фри или гамбургером, не стоит брать заказ навынос. У большинства блюд в сетях быстрого питания очень короткий срок жизни. Например, картофель фри остается свежим всего в течение 5 минут, а дальше начинает терять свои вкусовые качества. Бургер в горячем состоянии «живет» чуть дольше, но доехать до дома все равно не успеет.

 

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