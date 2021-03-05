6 экстраординарных фактов о китайцах, которые вводят в ступор славян

Китай - страна с особенной культурой. Мы привыкли считать, что китайцы - самые трудолюбивые и ответственные люди в мире. Это действительно так. Но есть некоторые отличительные черты этой нации и интересные факты о ней, которые славян точно заставят испытать ступор. Материал покажет шесть из них.
1. Китайцы-северяне и китайцы-южане могут не понимать друг друга
Как никакая другая страна, Китай простирается не с запада на восток, а с севера на юг. / Фото: yandex.ru
Китай – далеко не самая большая страна на свете, но достаточно широко простирается с севера на юг. Несмотря на то, что в Китае один национальный язык (китайский), наречия северных и южных регионов Китая настолько сильно отличаются друг от друга, что китаец-северянин и китаец-южанин могут попросту не понимать в разговоре друг друга.
2. Кидать мусор на пол в помещении - норма во всем Китае
Типичная китайская аудитория вечером пятницы. / Фото: yandex.ru
Даже несмотря на глобализацию и на то, что именно молодое поколение менее всего отличается друг от друга, откуда бы ни был ты родом (Европа, Америка, Австралия и т.д.), у китайских студентов есть одна отличительная черта, которая для них не является недостатком. Их никто не считает грязнулями за то, что они выбрасывают очистки от семечек, орешков, обертки от всевозможных снеков и прочего прямо на пол аудитории, где они занимаются. В некоторых китайских университетах крупных городов аудитории убирают лишь раз в неделю, поскольку предполагается, внешний вид пола никак не повлияет на качество усвоения знаний. Поэтому преподаватели из славянских стран, которым доводилось читать лекции в китайских альма матер, отмечали ужасающую атмосферу в аудиториях в пятницу, когда из-за бумажек было попросту некуда ступить, и даже на столах у студентов лежит мусор.
3. Борьба с черной пылью в квартире - ежедневная обязанность китайской домохозяйки
Каждый божий день в китайской квартире. / Фото: yandex.ru
Китай – ужас для домохозяек. И не только в больших, но и в средних по величине городах. Все знают, что Китай отличается от других стран мира свой густонаселённостью. А промышленность в Китае имеет первоочередное значение в плане экономического превосходства. Огромное количество промышленных предприятий рождает густой смог. Приезжие отмечают ужасный факт: даже если утром они сделали в квартире влажную уборку, то, вернувшись с работы, они могут снова браться за швабру, ведро и тряпочку для протирания пыли, ибо на подоконниках, полу и всех поверхностях уже покоится слой черной пыли.
4. Китайцам зазорно обращаться к преподавателю по имени или фамилии
О Преподаватель, я обожать тебя! / Фото: ampravda.ru
Очень много китайских студентов учатся в вузах славянских стран ввиду низкой стоимости обучения. Преподавателей здесь забавно и мило шокирует тот факт, что приехавшие на обучение китайские студенты очень сложно привыкают называть преподавателя по имени-отчеству. Думаете, дело в том, что славянские имена с отчеством звучат очень долго, а китайские имена обычно содержат не более трех слогов? Нет, не угадали! Дело в том, что они очень часто обращаются к своим славянским преподавателям «Преподаватель». Называть преподавателя по имени-отчеству или фамилии для них – невежливо. Согласно восточной культуре, по имени можно называть только равного себе. А Учитель – это святое. Поэтому они называют своих учителей и преподавателей соответствующим словом, которое для них является не просто существительным, а высшим статусом.
5. Тыкать пальцем в лоб - знак отличия
Ты хороший! / Фото: instagram.com/p/Bx8HXlyB66U
Что подумает европейский человек, если в него тычут пальцем? Разумеется, что он сделал что-то плохое. А вот в Китае все иначе. Если в Китае в школе учителя хотят похвалить ученика, то тычут ему в лоб пальцем. За особо хорошее поведение ученику наклеивают на лоб маленькую наклейку.
6. За оплаченное или мелочи в Китае не благодарят
Мир вам! / Фото: w-o-s.ru
В Китае не принято благодарить за мелочи (работников сферы услуг, знакомых людей). Если вам дали одну влажную салфетку или вы заплатили деньги, то ваше «спасибо» принимают с непониманием и смущением. Как можно благодарить за то, за что вы заплатили? Например, не благодарят в такси, в ресторанах, на кассах в магазине.
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