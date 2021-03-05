6 экстраординарных фактов о китайцах, которые вводят в ступор славян

1. Китайцы-северяне и китайцы-южане могут не понимать друг друга

Как никакая другая страна, Китай простирается не с запада на восток, а с севера на юг. / Фото: yandex.ru

2. Кидать мусор на пол в помещении - норма во всем Китае

Типичная китайская аудитория вечером пятницы. / Фото: yandex.ru

3. Борьба с черной пылью в квартире - ежедневная обязанность китайской домохозяйки

Каждый божий день в китайской квартире. / Фото: yandex.ru

4. Китайцам зазорно обращаться к преподавателю по имени или фамилии

О Преподаватель, я обожать тебя! / Фото: ampravda.ru

5. Тыкать пальцем в лоб - знак отличия

Ты хороший! / Фото: instagram.com/p/Bx8HXlyB66U

6. За оплаченное или мелочи в Китае не благодарят

Мир вам! / Фото: w-o-s.ru