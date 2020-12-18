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Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны

Пауки могут вселять ужас. Особенно когда смотришь на фотографии, сделанные с близкого расстояния. Но что именно пугает нас в пауках до ужаса? Действительно ли они настолько опасны, как мы привыкли думать? И нужно ли нам их бояться вообще? По большей части, нет. Потому что существует немало неверной информации о пауках и их способностях, на основании которой люди и составляют своё ошибочное мнение о них.

Например, существует часто повторяющаяся статистика, что человек, в среднем, съедает некое количество пауков в течение некоего периода времени. Иногда количество пауков равно четырём, иногда — восьми, а за период времени может браться одна ночь или вся жизнь. Самое важное здесь заключается в том, что эта «статистика» почти всегда неверна. Рот человека на самом деле — довольно жуткое место для паука, ищущего укрытия. Им бы это совсем не понравилось. И даже если бы у пауков была такая возможность, они всё равно держались бы от него подальше.

Поэтому, хотя некоторые люди, спящие на земле на открытом воздухе в менее развитых странах, и могут когда-то в своей жизни проглотить паучка, на самом деле это не является нормой. И если усреднить всех людей, живущих в мире, то количество пауков, которых человек, в среднем, съедает каждую ночь, будет равно нулю.



Так что с этим вопросом мы разобрались и теперь предлагаем вам узнать 25 причин, по которым пауки чрезвычайно ужасающие, но вместе с тем и безумно интересные существа!

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны


25. Наверняка многие думают, что от нападения пауков можно спастись бегством вплавь. Но это не так! Некоторые виды пауков умеют не только плавать, но и дышать под водой!

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны

24. Самки чёрной вдовы известны тем, что съедают самцов после спаривания.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
23. Пауки перерабатывают свою старую паутину, съедая её.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
22. Яд самки чёрной вдовы в 15 раз токсичнее, чем яд гремучей змеи.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
21. У паукохвостой гадюки необычный кончик хвоста, напоминающий собой паука. С помощью своего хвоста-приманки она охотится на птиц и ящериц, создавая иллюзию движения паука.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
20. Некоторые самцы пауков дарят самкам дохлых мух.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
19. Пауки спариваются, используя придатки, расположенные на их, условно говоря, морде.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
18. Пауки-кругопряды мумифицируют свою добычу, прежде чем убить её.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
17. 95% пауков, обитающих у вас дома, никогда не покидали за его пределы.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
16. Поскольку у пауков нет зубов, они не могут пережёвывать свою пищу. Поэтому они вводят в свою жертву пищеварительные соки, после чего высасывают её внутренности.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
15. Хотя Австралия и известна опасными представителями дикой фауны, последний случай смерти от укуса паука в этой стране произошёл в 1981 году.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
14. «Факт» про то, что человек, в среднем, за всю свою жизнь (во время сна) съедает 4 пауков, является фальшивым. Большинство людей никогда не съедят ни одного паука, и средний показатель, что наиболее правдоподобно, будет близок к нулю. Причина этому — скорее, биологического характера. Пауки вряд ли когда-нибудь станут искать убежища у человека во рту.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
13. У пауков, также как у улиток и омаров — голубая кровь. Это объясняется высоким содержанием меди.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
12. Большинство пауков живёт всего один год, но некоторые виды тарантулов могут жить почти 20 лет.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
11. Если вы боитесь пауков, то у вас гораздо больше шансов найти паука в своей комнате. А всё потому, что человек, который их не боится, может даже и не заметить, что рядом с ним паук.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
10. У каждого самца павлиньего паука — свой собственный брачный танец.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
9. «Паучий шёлк» (паутина) почти в 5 раз прочнее, чем сталь (из расчёта равной массы).

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
8. Пауки обитают на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктиды.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
7. Тарантул может высосать внутренности маленькой мыши всего за 2 дня, оставив от неё в буквальном смысле только кожу да кости.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
6. Пауки могут пережить длительный период времени под водой, войдя в состояние комы.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
5. Колибри используют шёлк паучьей паутины для строительства своих гнёзд.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
4. Птицеед-голиаф, или Терафоза Блонда может вырасти до 30,5 см в длину.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
3. У человека мышцы расположены на внешней стороне скелета, у пауков — внутри.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
2. Пауки дейнопиды плетут небольшие сети, которые, расположив между передними конечностями, набрасывают на свою добычу.

Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны
1. Пауки боятся муравьёв. Причина тому — муравьиная кислота.

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