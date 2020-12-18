Причины, по которым пауки чрезвычайно ужасающи, но безумно интересны

Пауки могут вселять ужас. Особенно когда смотришь на фотографии, сделанные с близкого расстояния. Но что именно пугает нас в пауках до ужаса? Действительно ли они настолько опасны, как мы привыкли думать? И нужно ли нам их бояться вообще? По большей части, нет. Потому что существует немало неверной информации о пауках и их способностях, на основании которой люди и составляют своё ошибочное мнение о них.



Например, существует часто повторяющаяся статистика, что человек, в среднем, съедает некое количество пауков в течение некоего периода времени. Иногда количество пауков равно четырём, иногда — восьми, а за период времени может браться одна ночь или вся жизнь. Самое важное здесь заключается в том, что эта «статистика» почти всегда неверна. Рот человека на самом деле — довольно жуткое место для паука, ищущего укрытия. Им бы это совсем не понравилось. И даже если бы у пауков была такая возможность, они всё равно держались бы от него подальше.



Поэтому, хотя некоторые люди, спящие на земле на открытом воздухе в менее развитых странах, и могут когда-то в своей жизни проглотить паучка, на самом деле это не является нормой. И если усреднить всех людей, живущих в мире, то количество пауков, которых человек, в среднем, съедает каждую ночь, будет равно нулю.

Так что с этим вопросом мы разобрались и теперь предлагаем вам узнать 25 причин, по которым пауки чрезвычайно ужасающие, но вместе с тем и безумно интересные существа!25. Наверняка многие думают, что от нападения пауков можно спастись бегством вплавь . Но это не так! Некоторые виды пауков умеют не только плавать, но и дышать под водой!24. Самки чёрной вдовы известны тем, что съедают самцов после спаривания.23. Пауки перерабатывают свою старую паутину, съедая её.22. Яд самки чёрной вдовы в 15 раз токсичнее, чем яд гремучей змеи.21. У паукохвостой гадюки необычный кончик хвоста, напоминающий собой паука. С помощью своего хвоста-приманки она охотится на птиц и ящериц, создавая иллюзию движения паука . 20. Некоторые самцы пауков дарят самкам дохлых мух.19. Пауки спариваются, используя придатки, расположенные на их, условно говоря, морде.18. Пауки-кругопряды мумифицируют свою добычу, прежде чем убить её.17. 95% пауков , обитающих у вас дома, никогда не покидали за его пределы.16. Поскольку у пауков нет зубов, они не могут пережёвывать свою пищу. Поэтому они вводят в свою жертву пищеварительные соки, после чего высасывают её внутренности.15. Хотя Австралия и известна опасными представителями дикой фауны, последний случай смерти от укуса паука в этой стране произошёл в 1981 году.14. «Факт» про то, что человек, в среднем, за всю свою жизнь (во время сна) съедает 4 пауков, является фальшивым. Большинство людей никогда не съедят ни одного паука, и средний показатель, что наиболее правдоподобно , будет близок к нулю. Причина этому — скорее, биологического характера. Пауки вряд ли когда-нибудь станут искать убежища у человека во рту.13. У пауков, также как у улиток и омаров — голубая кровь. Это объясняется высоким содержанием меди.12. Большинство пауков живёт всего один год, но некоторые виды тарантулов могут жить почти 20 лет.11. Если вы боитесь пауков, то у вас гораздо больше шансов найти паука в своей комнате. А всё потому, что человек, который их не боится, может даже и не заметить, что рядом с ним паук . 10. У каждого самца павлиньего паука — свой собственный брачный танец.9. «Паучий шёлк» (паутина) почти в 5 раз прочнее, чем сталь (из расчёта равной массы).8. Пауки обитают на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктиды.7. Тарантул может высосать внутренности маленькой мыши всего за 2 дня, оставив от неё в буквальном смысле только кожу да кости.6. Пауки могут пережить длительный период времени под водой, войдя в состояние комы.5. Колибри используют шёлк паучьей паутины для строительства своих гнёзд.4. Птицеед-голиаф, или Терафоза Блонда может вырасти до 30,5 см в длину.3. У человека мышцы расположены на внешней стороне скелета, у пауков — внутри.2. Пауки дейнопиды плетут небольшие сети, которые, расположив между передними конечностями, набрасывают на свою добычу.1. Пауки боятся муравьёв . Причина тому — муравьиная кислота.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)