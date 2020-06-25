Археологи спустились в скрытую комнату в пирамиде Хеопса

Пирамида Хеопса преподнесла историкам еще одно открытие. Группа археологов взошла на последний уровень и пол провалился прямо в скрытую камеру.



Найденное археологами помещение оказалось огромным. Длина около 30 метров и высота около двух. Секретный тоннель вел прямо к центру пирамиды. О существовании так называемой Большой пустоты ученые догадывались ранее, но доказательств найти не могли. Что-то похожее на пустоты показало сканирование технологией мюонной радиографии. И скорее всего, обнаруженная камера представляет собой лишь верхний уровень. Здесь археологи нашли тщательно упакованные в керамические сосуды пергаменты, открывать их пока не стали. Сейчас проходят переговоры о дополнительном сканировании уже найденной комнаты. Вполне вероятно, что внизу скрыта давно разыскиваемая погребальная камера самого фараона.



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