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9 необходимых советов по уборке, которые нужно воплотить этой весной

9 необходимых советов по уборке, которые нужно воплотить этой весной

Многие из нас ежедневно тратят около часа на уборку своей квартиры. Это, конечно, полезно и помогает делать дом красивым и уютным, но все же хотелось бы тратить это время на более приятные занятия. 

С помощью всего нескольких полезных лайфхаков редакция предлагает сократить это время вдвое и сделать акцент на более качественной уборке без каких-либо трудностей.

9 необходимых советов по уборке, которые нужно воплотить этой весной

1. Блеск и красота

Раковина и краны будут блестеть, как новые, если использовать этот лайфхак. /Фото: miro.medium.com

Раковина и краны будут блестеть, как новые, если использовать этот лайфхак. 

Раковина — одно из самых грязных мест в доме, поскольку именно ей мы пользуемся чаще всего для мытья посуды или рук в зависимости от ее местонахождения. Поэтому крайне важно почаще проводить ее дезинфекцию антибактериальным моющим средством. Помимо этого стоит следить и за красотой раковины и кранов, потому как довольно часто на них остаются некрасивые следы от жесткой воды. Отполировать смесители можно вощеной бумагой. Это не только удалит пятна от воды, но поможет предотвратить появление загрязнений в будущем.

Познавательная информация: В 2017 году проводилось исследование, которое показало, что многие раковины, даже в больницах, кишат лекарственно-устойчивыми бактериями. Официальные данные были опубликованы в журнале «Прикладная и экологическая микробиология».

Помимо этого, без должного ухода раковины довольно быстро теряют свой привлекательный внешний вид.

2. Удобная и безопасная швабра

Правильный выбор швабры может сэкономить половину времени, затрачиваемого на уборку. /Фото: navseruki.guru

Правильный выбор швабры может сэкономить половину времени, затрачиваемого на уборку.

Многие современные швабры изготавливаются и покупаются с акцентом на их функциональность и удобство в использовании. Однако мало кто обращает внимание на их безопасность. При хранении во влажном состоянии швабры провоцируют рост бактерий настолько, что потом их невозможно очистить даже путем химической дезинфекции. Вот почему стоит отказаться от своей традиционной швабры в пользу швабры, пригодной для машинной стирки. Она полностью гигиенична и удобна в использовании. После уборки насадка просто снимается с ручки и качественно стирается в машинке, а потом тщательно просушивается.

3. Простая чистка посуды

Листы для сушки помогут поддерживать посуду в идеальном состоянии. /Фото: i.pinimg.com

Листы для сушки помогут поддерживать посуду в идеальном состоянии. 

Чтобы быстро почистить все загрязнения, оказавшиеся на сковородках или кастрюлях, стоит использовать листы для сушки одежды. Они представляют собой небольшие по размеру кусочки нетканой синтетической ткани, с пропиткой из аммониевой соли или смягчителя на основе силиконового масла. Для реализации лайфхака необходимо поместить грязную посуду в раковину с небольшим количеством моющего средства для посуды, теплой водой и листом для сушки. Оставить все это вместе следует на несколько часов, а потом просто смыть привычным способом. Все загрязнения легко исчезнут.

4. Чистота и свежесть матраса

К соде можно добавить пару капель эфирного масла, и тогда матрас приобретет приятный аромат. /Фото: navolne.life

К соде можно добавить пару капель эфирного масла, и тогда матрас приобретет приятный аромат. 

Все стирают свои простыни и наволочки на полурегулярной основе. Тем не менее, большинство из нас, к сожалению, забывают за такую важную для здоровья чистку матрасов. Предлагаем испробовать простой способ и устранить бактериальное загрязнение, а также провоцирующую аллергию пыль со своей кровати. Хотя бы один раз в месяц стоит просто пылесосить свой матрас. Перед этим, чтобы убить болезнетворные бактерии и устранить неприятные запахи, нужно посыпать матрас обычной пищевой соды. Чтобы она выполнила свою дезинфицирующую функцию, ее следует оставить на несколько часов. Реклама

5. Сияние зеркал и окон

Газета не оставляет на стеклянных поверхностях никаких разводов и ворсинок. /Фото: vesinhhc.vn

Газета не оставляет на стеклянных поверхностях никаких разводов и ворсинок. 

Вытирать зеркала и окна бумажными полотенцами или тканью малоэффективно. После них могут оставаться разводы или частицы ворса. Более простой и более дешевый способ очистки стеклянных поверхностей — обычная газета с соевыми чернилами, которая не испачкает и не оставит на поверхности никаких следов уборки. Такое средство однозначно сэкономит время на уборку.

6. Быстрая уборка жалюзи

Легко избавиться от пыли поможет пылесос. /Фото: abstinencedu.com

Легко избавиться от пыли поможет пылесос.

Чистка жалюзи — неблагодарное занятие, которое занимает больше времени, чем хотелось бы. Чтобы сделать работу проще и быстрее, можно попробовать эффективный лайфхак: надеть на пылесос насадку для мебельной обивки и собрать всю пыль.

7. Чистка кофеварки

Приятный вкус, никакого вреда для здоровья. /Фото: pronakip.com

Приятный вкус, никакого вреда для здоровья.

Часто кофеварки используются ежедневно, но недостаточно хорошо чистятся и дезинфицируются. Исследования, опубликованные в 2015 году в журнале Scientific Reports, показывают, что кофеварки являются настоящим очагом бактериальной активности, а это значит, что любой вместо приятного горячего напитка может обеспечить себе серьезное заболевание. Исключить этот риск можно, просто раз в месяц очищая кофеварку с помощью уксуса. Для этого нужно заполнить резервуар кофеварки несколькими столовыми ложками белого уксуса, смешанного с водой, включить ее, а затем снова запустить ее с чистой водой, чтобы устранить запах уксуса.

8. Безопасная стирка

Любую стиральную машинку нужно время от времени дезинфицировать. /Фото: priborka.life

Любую стиральную машинку нужно время от времени дезинфицировать. 

Даже самоочищающиеся стиральные машины требуют заботы и внимания. Обычной стирки с порошком и ополаскивания смягчающим средством недостаточно для удаления ряда инфекционных вирусов. Поэтому, чтобы хорошо почистить стиральную машинку и обезопасить свои вещи от бактерий, следует включить стирку в режиме дезинфекции, используя горячую воду и литр отбеливателя.

9. Чистая техника

Безопасная уборка ноутбука и телевизора. /Фото: images.ua.prom.st

Безопасная уборка ноутбука и телевизора. 

Никогда не стоит распылять химические вещества или даже воду, прямо на чувствительный экран телевизора, ноутбука или другой техники. Вместо этого нужно осторожно протереть экран сухой тканью, чтобы удалить пыль. Для более сильных загрязнений можно использовать слегка увлажненную ткань, но опять же, не наносить воду прямо на экран, чтобы не оставить разводов и не повредить телевизор. Лучше всего купить специальные сухие салфетки, которые продаются в магазинах техники. Такие салфетки изготавливаются из особого безопасного волокна, которое не оставляет ворсинок и уменьшает последующее оседание пыли на экран.

 

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