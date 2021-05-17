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Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Сальвадор Дали даёт указания фотографу и модели. Кадакес, Испания, 1973

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

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«Смысл моей работы заключается в яснейшей мотивации – в деньгах. Моя работа для Плейбоя очень хороша и оплата соответствует выполненной задаче». – Сальвадор Дали о своём сотрудничестве с журналом Плейбой в 1973 году.

Ради этой фотосессии в приморский испанский город Кадакес прибыли Сальвадор Дали, опытный фотограф Помпео Посар и группа моделей Плейбоя в сопровождении гигантского яйца. Дали жил неподалёку, в небольшой деревушке Порт Льигат, и каждый раз, когда он отправлялся на работу под палящим испанским солнцем, поджидавшие его фанаты разражались криками: «Мастер! Мастер!»

Сотрудничая с Посаром, Дали создал несколько набросков на тему будущей фотосессии, которые в итоге обрели плоть в виде огромного яйца, не менее огромной змеи, а также разнообразных коллажей от бутылки колы до архитектуры в стиле Ренессанса. 69-летний Дали мастерски руководил фотосессией, вокруг резвились модели в минимуме одежды, а местные жители наблюдали за каждым шагом художника с окрестных холмов.

Получившиеся в итоге блистательно причудливые снимки вполне достойны вызывающего стиля Дали. Они увидели свет в журнале Плейбой за декабрь 1974 года.
В дополнение к ним мы включили пару предварительных набросков, а также фотографии мастера за работой. Следует уточнить, что большинство изображений не подходят для разглядывания на рабочем месте, если только вы не мечтаете об увольнении.

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Предварительный набросок для фотосессии, выполненный рукой Дали

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Ещё один набросок

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Дали с обнажёнными моделями. Снимок сделан Посаром

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Дали за работой напоминает рок-звезду. Кадакес, Испания, 1973 год

Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

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