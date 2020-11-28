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Прятки по-крупному: как появилось искусство военной маскировки

Прятки по-крупному: как появилось искусство военной маскировки

Прятки по-крупному: как появилось искусство военной маскировки


Одна из самых важных вещей в современной войне – это умение оставаться незаметными или малозаметным для противника. От этого зависит не только жизнь военнослужащих, но и успех воинского мероприятия – достижение поставленной задачи. Сегодня к военным в пятнистой форме уже все так привыкли, что никто и не задается вопросами о том, как, когда и где появился первый камуфляж.


Появился благодаря снайперам и ЧВК



Появился благодаря колониальным войска. |Фото: Pinterest.

Появился благодаря колониальным войска. |Фото: Pinterest.


Камуфляж в военном деле - явление отнюдь не молодое, однако широкое распространение он получил только в XX веке. Более того, еще в начале Первой мировой войны большинство стран-участниц конфликта умудрилось повоевать с «старомодной» пестрой форме, которая была рассчитана фактически на войну с использованием линейной тактики, которая все еще имела место быть в практике крупнейших конфликтов середины и второй половины XIX века, как то Гражданская война в США и Франко-прусская война.

Форму цвета хаки стали получать егеря. |Фото: udachnyj-enot.com.ua.

Форму цвета хаки стали получать егеря. |Фото: udachnyj-enot.com.ua.
На протяжении почти всей истории человечества использовались тактики плотных построений, а потому и нужды в камуфляже просто не было. Более того, существовала строго обратная потребность в использовании легко и быстро опознаваемых элементов «свой-чужой» в одежде и снаряжении.
Хотя были исключения. С развитием огнестрельного оружия стали появляться и первые снайпера-егеря, которые действовали вне основных боевых порядков и специализировались на населении «беспокоящего» урона и убийстве офицеров командующих строями.

Некое подобие камуфляжа использовали егеря. |Фото: smallwebs.com.

Некое подобие камуфляжа использовали егеря. |Фото: smallwebs.com.


Первое подобие камуфляжа появилось в британских колониях, в частности в Индии, где местные колониальные войска, которые сегодня бы назвали ЧВК, были вынуждены регулярно сталкиваться с не слишком довольными местными жителями, которые преимущественно практиковали партизанскую форму войны. И вот в силу специфики местного климата, ландшафта и тактики ведения боев англичане и французы стали относительно широко использовать маскировочные расцветки в форме одежды своих солдат.

«Шерше ля франсе»



Первая мировая война навсегда изменила отношение к камуфляжу. |Фото: shkolageo.ru.

Первая мировая война навсегда изменила отношение к камуфляжу. |Фото: shkolageo.ru.


Первый «сертифицированный» камуфляж, созданный профессиональными художниками, был создан во Франции в 1915 году уже после начала Первой мировой войны. Речь идет о работах художников Нанси Люсьен-Виктора Гирана де Сцевола и Луи Гинго, которые будучи мобилизованными на службу в 6-ом артиллерийском полке придумали накрывать орудия раскрашенными под цвет местности холстами. Проблемой заинтересовался генерал Ноэль де Кастельно, который продвинул идеи художников в верховное командование Франции. В итоге в феврале 1915 года было создано первое специальное маскировочное подразделение, руководил которым Сцевола. Интересно, что первый камуфляж для французской армии изготавливали в театральных мастерских.

Некоторые эксперименты с камуфляжем были весьма эксцентричными. |Фото: wikimedia.org.

Некоторые эксперименты с камуфляжем были весьма эксцентричными. |Фото: wikimedia.org.


Интересный факт: слово «камуфляж» является французским. Куда интереснее то, что до Первой мировой войны «camouflage» было не слишком приличным словом. По сути, жаргонизмом, который был преимущественно в ходу у парижских бандитов.

Работа французских маскировщиков вскоре приобрела самый широкий характер. Они не только разрабатывали форму для солдат и маскировочные холсты для артиллерийских позиций, снайперских и пулеметных гнезд. Они же специализировались на маскировке техники, создании ложных населенных пунктов и даже раскраске кораблей.

Макеты - важнейшая часть маскировки. |Фото: maskelynemagic.com.

Макеты - важнейшая часть маскировки. |Фото: maskelynemagic.com.


Более того, творческие французы подошли к делу военной маскировки исключительно изобретательно. Уже упомянутые театральные мастерские создавали из папье-маше муляжи человеческих голов и лошадей. Первые - использовались для отвлечения вражеских снайперов, вторые - устанавливались на полях и лугах для обмана немецкой авиации. Очень скоро к опыту французов присмотрелись и в других .

 

 

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