С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Чем заменить пароварку, если её нет? Полезный лайфхак для хозяек

Чем заменить пароварку, если её нет? Полезный лайфхак для хозяек

Овощи в пароварке

Различной кухонной техники и приспособлений сегодня придумано превеликое множество. У каждой хозяйки, как правило, эти кухонные «гаджеты» занимают не один шкаф. Но, даже несмотря на такие запасы, иногда случается, что техника ломается или у вас просто нет её сейчас под рукой. Если вам срочно нужно приготовить что-то на пару, а пароваркой вы пока ещё не обзавелись, этот полезный совет будет как нельзя кстати. Народная смекалка поможет нам без проблем выйти из этой ситуации.

Что можно использовать вместо пароварки в домашних условиях?

Этот трюк гениален в своей простоте. Всё настолько просто, что даже диву даёшься порой от смекалки некоторых людей. В нашем случае «устройство» используют для приготовления рыбы на пару. Но, так готовить можно не только рыбу, но и любимые всеми нами манты, котлеты и прочие паровые блюда.

Что понадобится?

Для изготовления пароварки нам понадобится всего лишь ….обыкновенная пищевая фольга. Кроме фольги нужна будет ещё кастрюля или глубокая сковорода с крышкой.

Готовим в пароварке

Главное, чтобы посуда была не очень высокой, ведь полностью герметично закрыть её не получится как пароварку. А это значит, что приготовить быстро рыбу или любое другое блюда в ней будет проблематично.

Сковорода вместо пароварки

Как готовить на пару без пароварки?

Берём кусочки фольги и формируем из неё 3-4 шарика. Их кладём на дно сковороды или кастрюли. Теперь наливаем в неё воду по уровню шариков, ставим на фольгу тарелку с рыбой (котлетами, мантами и т.п.) и закрываем посуду крышкой. Всё, наша пароварка готова к работе можно её включать.

Готовим рыбы ну пару в сковороде

Когда вода закипит, появится пар, который и будет нагревать тарелку и её содержимое, собираясь под крышкой. Благодаря такому простому трюку, например, сварить рыбу на пару дома можно всего лишь за 5-7 минут!

И смотрим 2 видео. В первом вам покажут трюк с фольгой.

А из второго вы узнаете ещё один способ приготовления на пару без пароварки.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
ГОРЧИЦА домашняя за 3 минуты. ВКУСНАЯ и ядреная: магазинную больше не беру
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

ГОРЧИЦА домашняя за 3 минуты. ВКУСНАЯ и ядреная: магазинную больше не беру

Читать
Сочная лазанья как в Италии: готовим из магазинной пасты
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Сочная лазанья как в Италии: готовим из магазинной пасты

Торт шоколадный батончик Сникерс, ничем не отличается по вкусу от любимого батончика
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Торт шоколадный батончик Сникерс, ничем не отличается по вкусу от любимого батончика

Сладкий пирог из лаваша и творога. Вкуснейшая выпечка за 10 минут к завтраку и не только
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Сладкий пирог из лаваша и творога. Вкуснейшая выпечка за 10 минут к завтраку и не только

Вкусный и натуральный. Домашний шоколад за 10 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Вкусный и натуральный. Домашний шоколад за 10 минут

Домашний сметанный тортик из маминой тетрадки
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Домашний сметанный тортик из маминой тетрадки

Квадратные шашлыки: прокладываем мясо с салом для сочности и нарезаем уже на шампурах
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Квадратные шашлыки: прокладываем мясо с салом для сочности и нарезаем уже на шампурах

Шоколадные капкейки
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Шоколадные капкейки

Печеночный паштет со сморчками - "Деликатесный".
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Печеночный паштет со сморчками - "Деликатесный".

Крупник из повести Александра Куприна "Олеся". в мультиварке
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Крупник из повести Александра Куприна "Олеся". в мультиварке

Хумус из нута. Оригинальная, полезная и вкусная закуска
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Хумус из нута. Оригинальная, полезная и вкусная закуска

Махакамская заливайка
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Махакамская заливайка

Люля-кебаб в духовом шкафу. Готовить просто, кушать вкусно
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Люля-кебаб в духовом шкафу. Готовить просто, кушать вкусно

Пирог из лаваша с фаршем. Почему я не готовила такое раньше…
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Пирог из лаваша с фаршем. Почему я не готовила такое раньше…

Котлеты в духовке с яйцом по-аджарски
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Котлеты в духовке с яйцом по-аджарски

Французский свекольный салат. Ресторанное блюдо из свеклы и яиц за 10 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Французский свекольный салат. Ресторанное блюдо из свеклы и яиц за 10 минут

Чем заменить пароварку, если её нет? Полезный лайфхак для хозяек
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

Чем заменить пароварку, если её нет? Полезный лайфхак для хозяек

Сладкие рогалики. Лакомство из обалденно вкусного теста
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Сладкие рогалики. Лакомство из обалденно вкусного теста

Кекс Медовый. Простой и вкусный десерт на каждый день
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Кекс Медовый. Простой и вкусный десерт на каждый день

Булочки-лодочки с мясной начинкой. Мягкие и пушистые, как пух, булочки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Булочки-лодочки с мясной начинкой. Мягкие и пушистые, как пух, булочки

Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Если у вас есть баклажан, приготовьте его необычным способом. Равнодушных не останется

Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Как правильно есть и готовить фейхоа с пользой для здоровья

Как всегда получать самую вкусную картошку в «МакДональдс»? Держите лайфхак!
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Как всегда получать самую вкусную картошку в «МакДональдс»? Держите лайфхак!

Минсельхоз разработает меры по предотвращению роста цен на сахар
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Минсельхоз разработает меры по предотвращению роста цен на сахар

Готовим на мангале курицу в сметане целиком. Получается вкусно, как шашлык
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Готовим на мангале курицу в сметане целиком. Получается вкусно, как шашлык

Почти как в Греции! Готовим облегченную мусаку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Почти как в Греции! Готовим облегченную мусаку

Египет: чем он угощает туристов?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Египет: чем он угощает туристов?

Торт «Любимый» с белково-заварным кремом и Клубникой!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Торт «Любимый» с белково-заварным кремом и Клубникой!

“Со своей едой не впускаем” — законно ли требование с 2021 года и что отвечать?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

“Со своей едой не впускаем” — законно ли требование с 2021 года и что отвечать?

Единственный батончик без пальмового масла — проверили 5 самых популярных шоколадок 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Единственный батончик без пальмового масла — проверили 5 самых популярных шоколадок 2021 года

My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты

Картина дня

наверх