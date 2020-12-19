17 невезучих людей, над которыми сгустились черные тучи

1. Типичная ситуация: решил поесть за компьютером...

«Знаете , как трудно оттереть жир с клавиатуры?» | Фото: Dama.bg.

2. Приходишь домой и обнаруживаешь, что навесной шкафчик, в котором хранилась коллекция тарелок ручной работы, упал, а по пути зацепил цветок и дверцу холодильника

Падения тоже бывают меткими. | Фото: Dama.bg.

3. «Я не знаю, как это произошло, но это по-настоящему грустно!»

Каким бы хорошим не был смартфон, на такое он точно не рассчитан. | Фото: Diply.

4. Никогда не оставляйте любопытного ребенка в помещении, где есть что разлить или разбить...

«Ой, лужа ! А кто это сделал?» | Фото: Izismile.com.

5. В этот момент владелец какого-то пазла обнаружил, что не хватает одной единственной детали

Каждый , кто хоть раз собирал большой пазл, поймет. | Фото: Dama.bg.

6. «Мне всегда было интересно узнать, что там, под землей...»

Уход в подземелье. | Фото: Know Your Meme.

7. «В одной баночке застывший жир из фритюра, в другой - яблочное пюре! Угадайте, из какой баночки я поел?»

Когда сделал неправильный выбор. | Фото: Demotywatory.

8. «Решил купить арбуз, не выходя из вагона, и, кажется, прогадал!»

Купил арбуз, а он не пролазит! | Фото: Zefirka.

9. «Так-так, где этот Иван Царевич, который выпустил стрелу!?»

А вдруг это стрела любви? | Фото: Сторифокс.

10. У кого-то новый сосед, а кого-то - целая сотня новых соседей!

Нежелательное соседство. | Фото: Dama.bg.

11. «Где-то тут хранится нужный мне документ...»

Поиск иголки в стоге сена уже не кажется таким безнадежным! | Фото: Reddit.

12. «Вы когда-то видели, как эффектно разбивается стеклянная дверца душа?»

«Я теперь немного заика!» | Фото: Интересности.

13. «Хозяин, ты чего так долго!?»

Сразу видно, что собачкам было грустно! | Фото: Mixnews.

14. «Я просил починить, а вы услышали «раздавить»?»

Нет машины - нет проблем! | Фото: Ribalych.ru.

15. Хороший замок, ведь воры так и не смогли украсть целый велосипед...

На память о велосипеде. | Фото: Dama.bg.

16. «Дорога из Флориды в Норвегию и четырехчасовой подъем на вершину стоили этого прекрасного вида... Ну, наверное, стоили бы, если бы не туман!»

Все говорили, что вид просто захватывающий... | Фото: Dama.bg.

17. Как называть то утро, когда ты сонный тянешься за кремом, а с полки падает все, да еще и взрывается флакон с пеной для бритья?

Типичное утро неудачника. | Фото: spaly.net.