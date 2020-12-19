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17 невезучих людей, над которыми сгустились черные тучи


17 невезучих людей, над которыми сгустились черные тучи

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь в мангале, как жена считает деньги мужа и как недотепы попадают в переделки. Конечно, нехорошо смеяться над чужим горем, но если ситуация позволяет, почему бы и не позубоскалить?

1. Типичная ситуация: решил поесть за компьютером...


17 невезучих людей, над которыми сгустились черные тучи

«Знаете, как трудно оттереть жир с клавиатуры?» | Фото: Dama.bg.

 

2. Приходишь домой и обнаруживаешь, что навесной шкафчик, в котором хранилась коллекция тарелок ручной работы, упал, а по пути зацепил цветок и дверцу холодильника


Падения тоже бывают меткими. | Фото: Dama.bg.

Падения тоже бывают меткими. | Фото: Dama.bg.

 

3. «Я не знаю, как это произошло, но это по-настоящему грустно!»


Каким бы хорошим не был смартфон, на такое он точно не рассчитан. | Фото: Diply.

Каким бы хорошим не был смартфон, на такое он точно не рассчитан. | Фото: Diply.

 

4. Никогда не оставляйте любопытного ребенка в помещении, где есть что разлить или разбить...


17 невезучих людей, над которыми сгустились черные тучи

«Ой, лужа! А кто это сделал?» | Фото: Izismile.com.

 

5. В этот момент владелец какого-то пазла обнаружил, что не хватает одной единственной детали


Каждый, кто хоть раз собирал большой пазл, поймет. | Фото: Dama.bg.

Каждый, кто хоть раз собирал большой пазл, поймет. | Фото: Dama.bg.

 

6. «Мне всегда было интересно узнать, что там, под землей...»


Уход в подземелье. | Фото: Know Your Meme.

Уход в подземелье. | Фото: Know Your Meme.

 

7. «В одной баночке застывший жир из фритюра, в другой - яблочное пюре!
Угадайте, из какой баночки я поел?»


Когда сделал неправильный выбор. | Фото: Demotywatory.

Когда сделал неправильный выбор. | Фото: Demotywatory.

 

8. «Решил купить арбуз, не выходя из вагона, и, кажется, прогадал!»


Купил арбуз, а он не пролазит! | Фото: Zefirka.

Купил арбуз, а он не пролазит! | Фото: Zefirka.

 

9. «Так-так, где этот Иван Царевич, который выпустил стрелу!?»


А вдруг это стрела любви? | Фото: Сторифокс.

А вдруг это стрела любви? | Фото: Сторифокс.

 

10. У кого-то новый сосед, а кого-то - целая сотня новых соседей!


Нежелательное соседство. | Фото: Dama.bg.

Нежелательное соседство. | Фото: Dama.bg.

 

11. «Где-то тут хранится нужный мне документ...»


Поиск иголки в стоге сена уже не кажется таким безнадежным! | Фото: Reddit.

Поиск иголки в стоге сена уже не кажется таким безнадежным! | Фото: Reddit.

 

12. «Вы когда-то видели, как эффектно разбивается стеклянная дверца душа?»


17 невезучих людей, над которыми сгустились черные тучи

«Я теперь немного заика!» | Фото: Интересности.

 

13. «Хозяин, ты чего так долго!?»


Сразу видно, что собачкам было грустно! | Фото: Mixnews.

Сразу видно, что собачкам было грустно! | Фото: Mixnews.

 

14. «Я просил починить, а вы услышали «раздавить»?»


Нет машины - нет проблем! | Фото: Ribalych.ru.

Нет машины - нет проблем! | Фото: Ribalych.ru.

 

15. Хороший замок, ведь воры так и не смогли украсть целый велосипед...


 
На память о велосипеде. | Фото: Dama.bg.

На память о велосипеде. | Фото: Dama.bg.

 

16. «Дорога из Флориды в Норвегию и четырехчасовой подъем на вершину стоили этого прекрасного вида... Ну, наверное, стоили бы, если бы не туман!»


Все говорили, что вид просто захватывающий... | Фото: Dama.bg.

Все говорили, что вид просто захватывающий... | Фото: Dama.bg.

 

17. Как называть то утро, когда ты сонный тянешься за кремом, а с полки падает все, да еще и взрывается флакон с пеной для бритья?


Типичное утро неудачника. | Фото: spaly.net.

Типичное утро неудачника. | Фото: spaly.net.

 

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17 невезучих людей, над которыми сгустились черные тучи

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17 невезучих людей, над которыми сгустились черные тучиПодписаться на мой Instagram
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