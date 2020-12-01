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Актрисы порно до начала своей карьеры

Большая грудь, чувственные губы, яркий макияж — все это атрибуты актрис, работающих в самом жарком жанре — порно. Мы решили узнать, как выглядели эти девушки до того, как начали свою карьеру. Признаемся, некоторые изменились до неузнаваемости!

Джесси Джейн
Jesse Jane


Актрисы порно до начала своей карьеры

Актрисы порно до начала своей карьеры

Невероятно милая и обаятельная девушка из Техаса — так выглядела Джесси до начала своей карьеры. Правда, вместе с успехом к ней пришли яркий макияж и несколько операций по увеличению всего, что можно рассмотреть. Сейчас, кстати, актрисе 36 лет, но она до сих пор сохранила соблазнительные формы и желание работать.

Даймонд Фокс
Diamond Foxx


Актрисы порно до начала своей карьеры

Актрисы порно до начала своей карьеры

Имя Даймонд означает «бриллиант», с чем не может не согласиться ни один режиссер, работавший с актрисой. Видимо, она не сомневалась в собственном успехе, а поэтому выбрала для себя самый красноречивый псевдоним.

Азия Каррера
Asia Carrera


Актрисы порно до начала своей карьеры

Актрисы порно до начала своей карьеры

Чтобы добиться успеха в своей работе, Каррере пришлось поработать над собой. Она худела, делала пластические операции и, как результат, стала одной из самых востребованных в своем жанре.

Шэрон Митчел
Sharon Mitchell


Актрисы порно до начала своей карьеры

Актрисы порно до начала своей карьеры

А вот Шэрон после завершения своей карьеры стала всерьез заниматься здоровьем и благополучием своих коллег. Она занималась вопросом заболеваний, в том числе — СПИД. Именно Шэрон основала компанию, которая сегодня производит большинство тестов на ВИЧ, и получила за свою работу ученую степень.

Мелисса Скотт
Melissa Scott


Актрисы порно до начала своей карьеры

Актрисы порно до начала своей карьеры

Еще во время своей работы Мелисса решила изменить свою жизнь и стать... прихожанкой в церкви! А чуть позже даже там добилась успеха. Сейчас Скотт — пастор евангелистской церкви.

Фото: Getty Images

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Актрисы порно до начала своей карьеры

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