Актрисы порно до начала своей карьеры

Большая грудь, чувственные губы, яркий макияж — все это атрибуты актрис, работающих в самом жарком жанре — порно. Мы решили узнать, как выглядели эти девушки до того, как начали свою карьеру. Признаемся, некоторые изменились до неузнаваемости!
Джесси Джейн
Jesse Jane
Невероятно милая и обаятельная девушка из Техаса — так выглядела Джесси до начала своей карьеры. Правда, вместе с успехом к ней пришли яркий макияж и несколько операций по увеличению всего, что можно рассмотреть. Сейчас, кстати, актрисе 36 лет, но она до сих пор сохранила соблазнительные формы и желание работать.
Даймонд Фокс
Diamond Foxx
Имя Даймонд означает «бриллиант», с чем не может не согласиться ни один режиссер, работавший с актрисой. Видимо, она не сомневалась в собственном успехе, а поэтому выбрала для себя самый красноречивый псевдоним.
Азия Каррера
Asia Carrera
Чтобы добиться успеха в своей работе, Каррере пришлось поработать над собой. Она худела, делала пластические операции и, как результат, стала одной из самых востребованных в своем жанре.
Шэрон Митчел
Sharon Mitchell
А вот Шэрон после завершения своей карьеры стала всерьез заниматься здоровьем и благополучием своих коллег. Она занималась вопросом заболеваний, в том числе — СПИД. Именно Шэрон основала компанию, которая сегодня производит большинство тестов на ВИЧ, и получила за свою работу ученую степень.
Мелисса Скотт
Melissa Scott
Еще во время своей работы Мелисса решила изменить свою жизнь и стать... прихожанкой в церкви! А чуть позже даже там добилась успеха. Сейчас Скотт — пастор евангелистской церкви.
Фото: Getty Images
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