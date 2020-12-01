Актрисы порно до начала своей карьеры

Большая грудь, чувственные губы, яркий макияж — все это атрибуты актрис, работающих в самом жарком жанре — порно. Мы решили узнать, как выглядели эти девушки до того, как начали свою карьеру. Признаемся, некоторые изменились до неузнаваемости!



Джесси Джейн

Jesse Jane

Даймонд Фокс

Diamond Foxx

Азия Каррера

Asia Carrera

Шэрон Митчел

Sharon Mitchell

Мелисса Скотт

Melissa Scott