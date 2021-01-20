Как привлечь деньги

Очень часто мы виним в своих проблемах обстоятельства или других людей. Постоянно жалуемся, тем самым усугубляя ситуацию. А уж когда дело доходит до финансов, то нарекания слышу практически от всех друзей и знакомых.

Дорогие читатели, не надо искать способы привлечь деньги с помощью заговоров и танцев с бубном. Всё намного проще.





В этой статье я расскажу, как можно повлиять на свое финансовое положение, изменив отношения к деньгам. Ты узнаешь что такое установки на бедность, почему они так мешают нашему благополучию, и как от них избавиться. Никаких трюков — только психология.







СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ДЕНЬГИ

Стресс из-за денег

Решение проблемы

Тема взаимоотношений с деньгами актуальна для всех и во все времена. Конечно, всем хочется жить в достатке и не испытывать дискомфорт из-за недостатка денег. Что ж, сегодня я хочу рассказать о подсознательных установках на бедность, которые я обнаружила в самой себе, и о том, как с ними бороться.Я уже давно заметила, что в моем финансовом положении словно есть какой-то барьер. И выше этой границы прыгнуть не получается, как ни старайся. Радует только то, что ниже не опускаюсь. Но ведь хочется движения вперед, развития.И вот недавно случилась ситуация, которая совсем сбила меня с толку.Нежданно-негаданно пришел очень солидный счет за коммунальные услуги, которого я не ожидала. Хочу заметить, что долгов у нашей семьи нет и платим всегда исправно.Конечно, мы с мужем стали выяснять, почему сумма такая заоблачная. Но суть-то вот в чём: я испытала сильнейший стресс из-за увиденных цифр. Внешне, конечно, старалась этого не проявлять, но внутри всё аж закипало. В голове пронеслось сразу миллион мыслей: «а вдруг не хватит до следующей зарплаты», «как же это сейчас не кстати», «и так много потратили в прошлом месяце», «пора начинать экономить». Знакомо?Я задумалась и начала анализировать другие ситуации из своей жизни, связанные с деньгами. Вспомнился случай, когда мы с мужем случайно набрали в супермаркете товаров на сумму, которой не было на карточке. Когда кассир озвучил цифры и я осознала, что нам не хватит денег, хотелось сквозь землю провалиться. Лицо покраснело, руки начали трястись. Я испытала сильнейшее внутренне напряжение.Однако мой муж спокойно отложил некоторые товары и рассчитался, совершенно не видя проблемы. Я понимала, что он совсем по-другому отнесся к ситуации и не испытывал стресса.Потом я вспомнила множество случаев из детства, которые сильно повлияли на моё отношение к деньгам. Я поняла, что с раннего детства финансовые вопросы вызывают у меня колоссальный стресс. Ведь бабушка и родители не уставали повторять, что денег нет и надо сперва «дотянуть» до зарплаты, чтобы купить новую игрушку или конфету. Эти вечные подсчеты и напряжение я не забуду никогда.Сейчас у меня в жизни всё хорошо, я сама неплохо зарабатываю. Но вот в отношениях с деньгами моя психика продолжает подкидывать негатив. Большие расходы всегда вызывают напряжение и волнение. При этом денег на всё хватает, но чувствую я себя так, как будто отдаю последние копейки.Так вот, дорогие друзья: именно такое отношение к деньгам не позволяет нам перешагнуть тот финансовый барьер, который мы сами создаем у себя в голове. Я вспомнила одну технику, давно вычитанную в одной из книг Луизы Хей. Это простой психологический прием, который в свое время помог мне стать на ноги. Я совсем забыла про него, но вот недавно опять начала пользоваться и буквально через месяц заметила изменения.Может, это прозвучит странно, но совет следующий: благодари все свои счета и расходы. Да-да, именно так. Попробуй искренне радоваться тому, что тратишь деньги. Ведь если ты можешь их потратить, они у тебя есть! Если именно така сумма значится в счетах, то Вселенная знает, что ты сможешь ее заработать.Я ни в коем случае не говорю, что такой метод избавит от всех проблем с деньгами. Конечно, если установки сидят очень глубоко, одной благодарности расходам недостаточно. Понятно, что нужно много работать и стараться, чтобы добиться финансового благополучия.Однако стоит задуматься: возможно, корень проблем нужно искать не в окружающем мире, а у себя в голове. К тому же, упомянутый психологический прием не требует особых усилий — просто попробуй и понаблюдай. Гарантирую, что изменения будут и станет проще избежать финансовых трудностей.