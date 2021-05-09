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15 продуктов, которые долго не портятся и после окончания срока годности


Сыр, йогурт и яйца - далеко не все продукты, которые можно есть после просрочки

Сыр, йогурт и яйца - далеко не все продукты, которые можно есть после просрочки

Считается, что есть продукты после истечения срока годности - не лучшая идея. Стоит избавиться от просроченных товаров, поскольку они теряют свои вкусовые качества и способны вызвать неприятные последствия в организме. Однако на деле есть ряд продуктов, которые даже после просрочки не опасны для здоровья и сгодятся для приготовления многих блюд. Берите на заметку товары, которые можно употреблять даже после истечения срока годности.

1. Макаронные изделия


Макароны можно хранить еще год-два после просрочки / Фото: irecommend.ru

Макароны можно хранить еще год-два после просрочки / Фото: irecommend.ru

 

Сухие макароны, вермишель, пасту можно хранить еще год-два после просрочки. Отваренные изделия, конечно же, желательно съесть побыстрее, ведь в холодильнике они простоят максимум неделю. Но речь идет о макаронах без добавок вроде фарша и соусов, потому что такие блюда хранятся еще меньше.

2. Яйца


Яйца фабричного производства хранятся дольше, чем домашние / Фото: yarnews.net

Яйца фабричного производства хранятся дольше, чем домашние / Фото: yarnews.net

 

Оптимальные условия для хранения яиц - ниже 18 градусов. Если покупаете продукты фабричного производства, а не домашнего, срок годности можно немного продлить. Безусловно, свежие яйца - самые вкусные, но даже через несколько недель после официальной просрочки они вполне пригодны для употребления (но не в сыром виде).
Перед приготовлением рекомендуем провести тест. Налейте стакан воды и опустите в него куриный продукт. Если яйцо опустилось на дно, можно есть. Если всплыло, оно протухло. Отваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике, но не больше 7 дней.

3. Сухие завтраки


Закрытые упаковки с завтраками можно хранить еще 6-8 месяцев / Фото: n20x.ru

Закрытые упаковки с завтраками можно хранить еще 6-8 месяцев / Фото: n20x.ru

 

Если упаковка сухих завтраков так и не пригодилась, пока не истек срок годности, ее еще можно хранить 6-8 месяцев. Но при условии, что пачка невскрытая. Если открыли упаковку, сухой завтрак сгодится для еды еще 4-6 месяцев. Запаренные злаки (например, овсянку) можно хранить в холодильнике до 4-5 дней.

4. Сырое мясо


В морозилке мясо пролежит несколько месяцев / Фото: tvoymalysh.com.ua

В морозилке мясо пролежит несколько месяцев / Фото: tvoymalysh.com.ua

 

Свежее мясо допустимо держать в холодильнике 2-3 дня. Продлить срок годности продукта можно, сразу после покупки положив его в морозильную камеру. Так мясо пролежит несколько месяцев. Замороженного фарша и вовсе хватает на 3-4 месяца, а целую курицу или индейку можно хранить до года. Единственный минус - после заморозки мясо может быть суховатым, однако совершенно безопасным для здоровья.

5. Сырая рыба


Замороженная рыба хранится практически год / Фото: vestnikao.ru

Замороженная рыба хранится практически год / Фото: vestnikao.ru

 

Свежая рыба хранится в морозильной камере 6-9 месяцев. Рыбу домашнего копчения также можно замораживать, но на 3-6 месяцев. Если купили уже замороженную рыбу и она не успела растаять, пока вы доехали до дома, продукт смело пролежит в морозилке до года.

6. Сыр


С мягкими сортами лучше не рисковать, а твердые полежат дольше / Фото: theexeterdaily.co.uk

С мягкими сортами лучше не рисковать, а твердые полежат дольше / Фото: theexeterdaily.co.uk

 

Стоит обращать внимание на внешний вид и запах сыра, а не на срок годности. С мягкими сортами лучше не рисковать, а вот твердые пролежат дольше. В закрытой упаковке сыры можно хранить до 6 месяцев, а после вскрытия - до месяца. Если на сыре появилась плесень, аккуратно ее срежьте. Такое допустимо только с твердыми сортами, поскольку плесень не проникает в них глубоко. После этого заверните продукт в пищевую пленку и оставьте храниться дальше.

7. Консервы


Закрытые консервы с целостной упаковкой простоят от двух до пяти лет / Фото: sostav.ru

Закрытые консервы с целостной упаковкой простоят от двух до пяти лет / Фото: sostav.ru

 

Заготовки с повышенной кислотностью (консервированные фрукты и овощи) можно хранить не больше полутора лет. А вот невскрытые мясные и рыбные изделия продержатся от 2 до 5 лет. Главное - обращайте внимание на состояние банки. Если она раздалась в стороны, выпирает с одной стороны, протекает или помялась, продукты из нее лучше не есть.

8. Сливочное масло


После заморозки сливочное масло подойдет только для выпечки / Фото: mgorod.kz

После заморозки сливочное масло подойдет только для выпечки / Фото: mgorod.kz

 

Видите, что срок годности масла подходит к концу, а у вас осталось еще много продукта? Положите его в морозильную камеру. Однако есть одно «но»: после разморозки придется использовать кусок целиком. Например, испеките пирог, кексы или другие мучные изделия.

9. Зелень


Подвявшую зелень можно освежить ледяной водой / Фото: medprostatit.ru

Подвявшую зелень можно освежить ледяной водой / Фото: medprostatit.ru

 

Если листья зелени немного подвяли, их можно «взбодрить». Наберите в миску ледяную воду и погрузите продукты на 10-15 минут. Однако в случае, когда листья почернели или стали скользкими, зелень нужно немедленно выбросить.

10. Йогурт


В холодильнике йогурт простоит 1-2 неделю после просрочки / Фото: irecommend.ru

В холодильнике йогурт простоит 1-2 неделю после просрочки / Фото: irecommend.ru

 

Продукт в невскрытой упаковке можно оставлять в холодильнике еще на неделю-две после просрочки. В морозильной камере йогурт способен пролежать до 2 месяцев. Однако после разморозки использовать его можно только для приготовления выпечки.

11. Замороженные ягоды и овощи


Замороженные ягоды и овощные смеси хранятся очень долго / Фото: i6.otzovik.com

Замороженные ягоды и овощные смеси хранятся очень долго / Фото: i6.otzovik.com

 

Если до окончания срока годности не успели открыть пакеты с ягодами или овощами, они пролежат в морозильной камере еще 8-10 месяцев.

12. Арахисовое масло


В зависимости от качества, масло хранится до 2-6 месяцев / Фото: mrfilin.com

В зависимости от качества, масло хранится до 2-6 месяцев / Фото: mrfilin.com

 

Натуральное арахисовое масло можно хранить 2-3 месяца после даты просрочки. Если в продукте есть добавки, он простоит до 6 месяцев. Невскрытая упаковка масла простоит до года.

13. Мед


В правильных условиях мед можно хранить годы / Фото: hyser.com.ua

В правильных условиях мед можно хранить годы / Фото: hyser.com.ua

 

В сухом виде мед хранится очень долго, поскольку он - продукт низкой влажности. Такая среда неблагоприятна для развития большинства бактерий и микробов, поэтому меду ничего не угрожает. Но при неправильных условиях хранения продукт может напитаться влагой из воздуха и испортиться раньше времени. Держите мед в сухом и темном месте.

14. Соусы


Просрочка - не повод выбрасывать горчицу и кетчуп / Фото: pbs.twimg.com

Просрочка - не повод выбрасывать горчицу и кетчуп / Фото: pbs.twimg.com

 

Кетчуп можно есть еще в течение полугода после завершения срока годности, а горчицу - до года. Главное, чтобы упаковки продуктов были не вскрыты.

15. Сухая смесь для выпечки


Сухая смесь подойдет для выпечки еще 4-5 месяцев / Фото: i.otzovik.com

Сухая смесь подойдет для выпечки еще 4-5 месяцев / Фото: i.otzovik.com

 

Приобрели смеси, но забыли, а они просрочились? Ничего страшного. Смеси для выпечки можно использовать в течение 4-5 месяцев после просрочки, но только при условии, что они хранились в прохладном и сухом месте.

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15 продуктов, которые долго не портятся и после окончания срока годности

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