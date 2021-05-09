15 продуктов, которые долго не портятся и после окончания срока годности

Сыр, йогурт и яйца - далеко не все продукты, которые можно есть после просрочки

1. Макаронные изделия

Макароны можно хранить еще год-два после просрочки / Фото: irecommend.ru

2. Яйца

Яйца фабричного производства хранятся дольше, чем домашние / Фото: yarnews.net

3. Сухие завтраки

Закрытые упаковки с завтраками можно хранить еще 6-8 месяцев / Фото: n20x.ru

4. Сырое мясо

В морозилке мясо пролежит несколько месяцев / Фото: tvoymalysh.com.ua

5. Сырая рыба

Замороженная рыба хранится практически год / Фото: vestnikao.ru

6. Сыр

С мягкими сортами лучше не рисковать, а твердые полежат дольше / Фото: theexeterdaily.co.uk

7. Консервы

Закрытые консервы с целостной упаковкой простоят от двух до пяти лет / Фото: sostav.ru

8. Сливочное масло

После заморозки сливочное масло подойдет только для выпечки / Фото: mgorod.kz

9. Зелень

Подвявшую зелень можно освежить ледяной водой / Фото: medprostatit.ru

10. Йогурт

В холодильнике йогурт простоит 1-2 неделю после просрочки / Фото: irecommend.ru

11. Замороженные ягоды и овощи

Замороженные ягоды и овощные смеси хранятся очень долго / Фото: i6.otzovik.com

12. Арахисовое масло

В зависимости от качества, масло хранится до 2-6 месяцев / Фото: mrfilin.com

13. Мед

В правильных условиях мед можно хранить годы / Фото: hyser.com.ua

14. Соусы

Просрочка - не повод выбрасывать горчицу и кетчуп / Фото: pbs.twimg.com

15. Сухая смесь для выпечки

Сухая смесь подойдет для выпечки еще 4-5 месяцев / Фото: i.otzovik.com