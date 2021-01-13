Пыль назойливо появляется в скором времени после уборки, и кажется, что ей нет ни конца, ни края. Что же делать в сложившейся ситуации? Можно сделать очень простое средство от пыли из того, что наверняка уже есть у вас дома.
Подготовьте следующие компоненты:
0,5 л воды;
6 ст. л. уксуса 9%;
3 ст. л. кондиционера для белья.
Смешайте в воде уксус и кондиционер для белья до однородности.
Окуните тряпку в воду, слегка отожмите и протрите пыль. Как только тряпка загрязнится, снова промойте её в растворе и продолжайте уборку. После такой нехитрой процедуры пыль появится гораздо позже — проверьте!
Подробнее о том, как избавиться от пыли в доме, смотрите в видео ниже:
Копеечное средство от пыли
Пыль назойливо появляется в скором времени после уборки, и кажется, что ей нет ни конца, ни края. Что же делать в сложившейся ситуации? Можно сделать очень простое средство от пыли из того, что наверняка уже есть у вас дома.
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