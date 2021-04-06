Почему автомобилисты в Советском Союзе ездили зимой на летней резине

Причин круглогодичного использования одного комплекта шин, продиктованных образом жизни, было несколько / Фото: m.newsland.com

Зимние шины в СССР были дорогим удовольствием, поэтому покрышки использовались до последнего / Фото: baza.drom.ru

Хорошее качество советской зимней резины позволяло ездить на ней в любую погоду и в любое время года / Фото: news.drom.ru

Личные автомобили советские люди использовали в редких случаях, преимущественно перемещались на общественном транспорте / Фото: jishvea.livejournal.com

В СССР даже в крупных городах пробок на дорогах в принципе никогда не было / Фото: m.fotostrana.ru

Хороший уровень подготовки в советских автошколах позволял преодолевать любые сложности на заснеженных автотрассах / Фото: fotostrana.ru

Автомобиль в Советском Союзе был не средством передвижения, а предметом роскоши, поэтому эксплуатировали его очень аккуратно / Фото: 1gai.ru

Советские водители нечасто ездили на своих на своих «ласточках» и делали это очень аккуратно / Фото: drive2.ru