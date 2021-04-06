Почему автомобилисты в Советском Союзе ездили зимой на летней резине

Все автовладельцы меняют резину в зависимости от сезона, и это сейчас норма вещей, прописанная в законодательстве. А вот 30 лет назад или чуть больше все владельцы автотехники прекрасно обходились без этого, имея резину всего лишь в одном комплекте. Возникает вопрос: почему так? И на него есть вполне логичный ответ.
Причин круглогодичного использования одного комплекта шин, продиктованных образом жизни, было несколько / Фото: m.newsland.com
Всего было несколько факторов, продиктованных образом жизни и положением вещей несколько десятков лет назад.
Зимние шины в СССР были дорогим удовольствием, поэтому покрышки использовались до последнего / Фото: baza.drom.ru
Зимние шины были слишком дорогим удовольствием и поэтому недоступны для большинства обычных водителей. На одном и том же комплекте резины в восьмидесятых-девяностых годах в основном катались до последнего. А когда меняли, то еще и передавали, например, соседу по дому или знакомому, который выезжает редко, а проехать пару раз на дачу за сезон хватит.
Хорошее качество советской зимней резины позволяло ездить на ней в любую погоду и в любое время года / Фото: news.drom.ru
Зимняя резина в Советском Союзе предназначалась для всех сезонов. Протектор на ней, достаточно глубокий, давал возможность не спеша доехать из одной точки в другую. В основном водители тех лет на дорогах вели себя спокойно, без лихачества. Да и ремонтировали свои машины, как правило, сами владельцы. Почти все водители могли спокойно колесо разбортировать и камеру вулканизировать. К сожалению, в наше время далеко не каждый водитель сможет эту работу сделать самостоятельно.
Личные автомобили советские люди использовали в редких случаях, преимущественно перемещались на общественном транспорте / Фото: jishvea.livejournal.com
Советские люди ежедневно в магазины и на работу на личных машинах не ездили. Для этого у них существовал общественный транспорт. Своя же машина выгонялась из гаража пару-тройку раз в неделю, а у кого-то и еще реже, особенно в зимний период. Во дворе автомобили никто надолго не оставлял. У всех были гаражи, а у многих они находились вообще в противоположной стороне от дома на краю города.
В СССР даже в крупных городах пробок на дорогах в принципе никогда не было / Фото: m.fotostrana.ru
Еще одним важным фактором является плотность движения. В СССР даже в крупнейших городах пробок на дорогах в принципе никогда не было, так как поток транспорта был небольшим, автотрассы пустыми, во дворах жилых домов не собиралось огромное количество машин, которые стоят просто на тротуарах, а то и на газонах. В условиях современного дорожного движения проехать на летней резине зимой в принципе невозможно.
Хороший уровень подготовки в советских автошколах позволял преодолевать любые сложности на заснеженных автотрассах / Фото: fotostrana.ru
Уровень водительской подготовки в автошколах тоже изменился и далеко не в лучшую сторону. Элементарному, конечно, учат, но тонкостям вождения в зимний период, как и контраварийному вождению точно не научат, в отличие от советских автошкол. В связи с этим водители умели вести себя на заснеженных трассах и справлялись со сложностями вполне хорошо.
Автомобиль в Советском Союзе был не средством передвижения, а предметом роскоши, поэтому эксплуатировали его очень аккуратно / Фото: 1gai.ru
Если вспомнить советские времена, то автомобиль был тогда больше не как средство передвижения, а как роскошь. Взять и купить его каждый желающий, да еще и в любое время не мог. Поэтому когда все-таки покупка совершалась и желанная машина появлялась, ее берегли как настоящее сокровище, ездили на ней очень аккуратно.
Советские водители нечасто ездили на своих на своих «ласточках» и делали это очень аккуратно / Фото: drive2.ru
Долгое время в СССР резина была внесезонной и использовалась круглогодично, так как другой просто не было. Этого было вполне достаточно, так как трафик на дорогах был спокойным, пробки отсутствовали, ездили на личном транспорте редко и вели себя на дороге водители спокойно.
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