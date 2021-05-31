Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Люди готовят еду с незапамятных времен, и, казалось бы, придумать в этом деле что-то новое нереально. Однако до сих пор находятся хитрецы, которым удается по-новому взглянуть на привычные вещи и тем самым изрядно облегчить себе жизнь.
Нам тоже часто приходится стоять у плиты, поэтому мы следим за появлением новых кухонных лайфхаков и многие из них тестируем сами.
Этот способ позволяет сварить идеальные яйца всмятку
Сварить идеальное яйцо всмятку можно, если бросить его в кипящую воду и засечь 5–7 минут в зависимости от размера. Но яйца часто трескаются в горячей воде. Чтобы этого избежать, достаточно проколоть скорлупу с тупого конца на 2–3 мм. Есть даже специальное устройство, но в его отсутствие можно воспользоваться канцелярской кнопкой.
Новый хороший нож на кухне, а ручка деревянная? Если прокипятить его в масле на медленном огне, то он прослужит очень долго
«Я чищу лук и чеснок на старом полотенце, и это сильно уменьшает количество шелухи, которая летает по кухне»
Если ситечко не держится, можно закрепить его чайной ложкой
«А моя сестра делает вот так, чтобы половник не утонул в кастрюле»
Все знают, что банку можно открыть с помощью ножа. Но есть альтернативный способ, не повреждающий крышку
Если аккуратно сдавить крышку по бокам, воздух попадет внутрь и крышка легко откроется.
Простой способ нарезать грибы
Яйца можно замораживать. Главное — добавить немножко соли или сахара, иначе желток загустеет
Чтобы не печь картошку в духовке целый час, можно воспользоваться микроволновой печью. 5 минут в микроволновке и потом 15 минут в духовке
Если натереть курицу разрыхлителем для теста перед запеканием, кожица будет суперхрустящей
Лишний суп можно заморозить в пакетах ziplock, так он займет меньше места
Достать осколки яичной скорлупы из блюда — задача не из простых. Но если смочить пальцы в воде, то кусочки скорлупы перестанут от вас убегать
Избежать попадания в блюдо осколков скорлупы можно, если разбивать яйцо не о край миски, а о плоскую поверхность
Чтобы избавиться от посторонних запахов в кофемолке, измельчите в ней немного риса в течение минуты
Картошку как на костре можно приготовить и на плите
Рецепт прост: насыпаем на сковородку соль, чтобы получился слой высотой не менее 2 см. Кладем картошку, накрываем крышкой, ставим на средний огонь.
Просто маленькая хитрость
Поместить продукты в вакуум без специального прибора все-таки можно. Понадобится пакет ziplock и емкость с водой. Вода вытеснит лишний воздух
Чтобы пергамент для выпечки не скручивался на противне, его достаточно смять, а потом расправить
Знакомый итальянец посоветовал автору статьи солить воду сразу после того, как кладешь туда пасту. Так вода быстрее закипает снова
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