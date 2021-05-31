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Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Люди готовят еду с незапамятных времен, и, казалось бы, придумать в этом деле что-то новое нереально. Однако до сих пор находятся хитрецы, которым удается по-новому взглянуть на привычные вещи и тем самым изрядно облегчить себе жизнь.
Нам тоже часто приходится стоять у плиты, поэтому мы следим за появлением новых кухонных лайфхаков и многие из них тестируем сами.

Этот способ позволяет сварить идеальные яйца всмятку
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Сварить идеальное яйцо всмятку можно, если бросить его в кипящую воду и засечь 5–7 минут в зависимости от размера. Но яйца часто трескаются в горячей воде. Чтобы этого избежать, достаточно проколоть скорлупу с тупого конца на 2–3 мм. Есть даже специальное устройство, но в его отсутствие можно воспользоваться канцелярской кнопкой.

Новый хороший нож на кухне, а ручка деревянная? Если прокипятить его в масле на медленном огне, то он прослужит очень долго
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

«Я чищу лук и чеснок на старом полотенце, и это сильно уменьшает количество шелухи, которая летает по кухне»
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Если ситечко не держится, можно закрепить его чайной ложкой
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

«А моя сестра делает вот так, чтобы половник не утонул в кастрюле»
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Все знают, что банку можно открыть с помощью ножа. Но есть альтернативный способ, не повреждающий крышку
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству
Если аккуратно сдавить крышку по бокам, воздух попадет внутрь и крышка легко откроется.

Простой способ нарезать грибы
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Яйца можно замораживать. Главное — добавить немножко соли или сахара, иначе желток загустеет
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Чтобы не печь картошку в духовке целый час, можно воспользоваться микроволновой печью. 5 минут в микроволновке и потом 15 минут в духовке
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Если натереть курицу разрыхлителем для теста перед запеканием, кожица будет суперхрустящей
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Лишний суп можно заморозить в пакетах ziplock, так он займет меньше места
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Достать осколки яичной скорлупы из блюда — задача не из простых. Но если смочить пальцы в воде, то кусочки скорлупы перестанут от вас убегать
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Избежать попадания в блюдо осколков скорлупы можно, если разбивать яйцо не о край миски, а о плоскую поверхность
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Чтобы избавиться от посторонних запахов в кофемолке, измельчите в ней немного риса в течение минуты
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Картошку как на костре можно приготовить и на плите
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Рецепт прост: насыпаем на сковородку соль, чтобы получился слой высотой не менее 2 см. Кладем картошку, накрываем крышкой, ставим на средний огонь.

Готовим 40 минут, периодически переворачивая картошку.

Просто маленькая хитрость
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Поместить продукты в вакуум без специального прибора все-таки можно. Понадобится пакет ziplock и емкость с водой. Вода вытеснит лишний воздух
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Чтобы пергамент для выпечки не скручивался на противне, его достаточно смять, а потом расправить
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Знакомый итальянец посоветовал автору статьи солить воду сразу после того, как кладешь туда пасту. Так вода быстрее закипает снова
Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству
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