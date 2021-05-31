Кухонные хитрости, которые можно передавать по наследству

Люди готовят еду с незапамятных времен, и, казалось бы, придумать в этом деле что-то новое нереально. Однако до сих пор находятся хитрецы, которым удается по-новому взглянуть на привычные вещи и тем самым изрядно облегчить себе жизнь.

Нам тоже часто приходится стоять у плиты, поэтому мы следим за появлением новых кухонных лайфхаков и многие из них тестируем сами.



Этот способ позволяет сварить идеальные яйца всмятку





Сварить идеальное яйцо всмятку можно, если бросить его в кипящую воду и засечь 5–7 минут в зависимости от размера. Но яйца часто трескаются в горячей воде. Чтобы этого избежать, достаточно проколоть скорлупу с тупого конца на 2–3 мм. Есть даже специальное устройство, но в его отсутствие можно воспользоваться канцелярской кнопкой.



Новый хороший нож на кухне, а ручка деревянная? Если прокипятить его в масле на медленном огне, то он прослужит очень долго





«Я чищу лук и чеснок на старом полотенце, и это сильно уменьшает количество шелухи, которая летает по кухне»





Если ситечко не держится, можно закрепить его чайной ложкой





«А моя сестра делает вот так, чтобы половник не утонул в кастрюле»





Все знают, что банку можно открыть с помощью ножа. Но есть альтернативный способ, не повреждающий крышку



Если аккуратно сдавить крышку по бокам, воздух попадет внутрь и крышка легко откроется.



Простой способ нарезать грибы





Яйца можно замораживать. Главное — добавить немножко соли или сахара, иначе желток загустеет





Чтобы не печь картошку в духовке целый час, можно воспользоваться микроволновой печью. 5 минут в микроволновке и потом 15 минут в духовке





Если натереть курицу разрыхлителем для теста перед запеканием, кожица будет суперхрустящей





Лишний суп можно заморозить в пакетах ziplock, так он займет меньше места





Достать осколки яичной скорлупы из блюда — задача не из простых. Но если смочить пальцы в воде, то кусочки скорлупы перестанут от вас убегать





Избежать попадания в блюдо осколков скорлупы можно, если разбивать яйцо не о край миски, а о плоскую поверхность





Чтобы избавиться от посторонних запахов в кофемолке, измельчите в ней немного риса в течение минуты





Картошку как на костре можно приготовить и на плите





Рецепт прост: насыпаем на сковородку соль, чтобы получился слой высотой не менее 2 см. Кладем картошку, накрываем крышкой, ставим на средний огонь.

Готовим 40 минут, периодически переворачивая картошку.