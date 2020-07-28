Чем подкормить кусты клубники после сбора урожая

Сейчас, когда началась вторая половина лета, а температура воздуха стоит всё еще высокая, многие дачники уже успели собрать урожай клубники. Так вот, подкормка клубники после плодоношения — очень важный этап выращивания этой вкусной и полезной ягоды, если ты хочешь иметь хороший урожай и в следующем году.



На самом деле, подкормка в этот период не хранит в себе никаких тайн и не составляет особого труда. Справится даже дачник-новичок. А мы, в свою очередь, попытаемся тебе вкратце рассказать, с чего нужно начать, чтобы растения чувствовали себя прекрасно и давали щедрый урожай.



ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ ПОСЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ

Старые кустики

Обрезка клубники

Подкормка

Начнем мы, пожалуй, с того что кустики клубники, которым исполнилось 4 года в кругах дачников считаются «пенсионерами» и хороший урожай уже дать не смогут. Поэтому их стоит удалить.Понятно, что такие растения уже старые и места их бывшей посадки стоит перекопать, посеять живую изгородь сидерата, чтобы на этом месте почва снова стала качественной и плодоносящей.Не стоит по этому поводу переживать, ведь это хороший повод поэкспериментировать с новыми сортами клубники. Возможно, что-то новенькое придется тебе по вкусу.Первым делом еще не старую клубнику нужно будет обрезать.Этому процессу подвергаются листья и усики. Поэтому возьми в руки садовые ножницы или секатор и аккуратно обрежь всё лишнее.На выходе у тебя должна остаться лысая клубника. Ее нужно обработать от вредителей и болезней, а зеленой массой она сама обзаведется уже к весне. Не нужно переживать из-за ее «стрижки»Для безопасности клубники лучше всего подойдут различные умеренно токсичные пестециды, которые уничтожат или отпугнут вредителей, а также инсектициды широкого спектра действия, которые закрепят результат. Названия препаратов и дозировку тебе подскажут в специализированном магазине твоего города. Средство наноси по самим кустикам и земле вокруг них.Очень важно не проводить подкормку растений препаратами, содержащими хлор. Иначе кустики вполне рискуют заболеть и зачахнуть.Если хочешь по-настоящему укрепить молодой зеленый организм, используй азотные подкормки. Подойдет куриный помет, коровяк и зеленое удобрение из сорняков.Рецептура стандартная и проверенная годами: разбавь подкормку водой 1:10 и полученным раствором, по литру полей каждый кустик. Чтобы окончательно закрепить результат, высыпь по 1 чайной ложке суперфосфата на каждое растение. Это должно укрепить корневую систему.Как видишь, ухаживать за клубникой, на самом деле, просто. Нету каких-то особенных приемов и фокусов. Конечно, очень желательно, чтобы почва и посевной материал были хорошего качества, иначе урожай вряд ли тебя приятно удивит.А напоследок хотим рассказать тебе еще один совет: тщательно разрыхли землю в междурядьях на глубине около 10 см. Это даст корням клубники немного больше кислорода. Около кустов рыхлить нельзя, ведь корневая система растений находится на поверхности почвы. На этом всё, щедрого тебе урожая!