Учёные разгадали одну из тайн цивилизации древних майя: Загадочный город Чичен-Ицы

Древний город майя - Чичен-Ица.

Город потрясает своим архитектурным великолепием.

Многие тайны загадочной цивилизации майя только предстоит открыть.

Пирамида Кукулькана.

Город, возможно, древнее, чем принято считать.

Выстроено всё с такой точностью, что отклонение всего лишь на долю градуса, не дало бы уже такого уникального эффекта.

Большая Площадь.

Внутри найдена пещера, где обнаружена керамика периода, предшествующего приходу тольтеков.

Трон первосвященника в виде ягуара.

Священный сенот.

Здесь омывались те, кого должны были принести в жертву.

Храм Воинов.

Благоприятные погодные условия были очень важны - это означало хороший урожай.

В жертву приносили себя добровольно лучшие представители общества.

Священное озеро Чичен-Ицы.

Стена черепов в Чичен-Ице.

Женский монастырь Чичен-Ицы.