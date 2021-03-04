Учёные разгадали одну из тайн цивилизации древних майя: Загадочный город Чичен-Ицы

Далеко не всегда то, что мы видим, это то, что мы ожидаем увидеть, будь то природное явление или дело рук человеческих. Это утверждение очень часто верно по отношению к существующим археологическим открытиям, когда новые факты заставляют старые находки представать в совершенно неожиданном свете. Например, древний город майя, Чичен-Ица, на мексиканском полуострове Юкатан — это тщательно изученное учёными вдоль и поперёк, место. Тем не менее Чичен-Ица хранит в себе ещё много тайн. Одна из них — это загадочные тени, которые отбрасываются древней цитаделью.
Во время весеннего и осеннего равноденствия, когда солнце движется с востока на запад, свет играет в углах северовосточной лестницы пирамиды Кукулькана таким образом, что создаётся уникальное явление. Солнечные лучи проецируют тени углов пирамиды на вертикальную северо-восточную границу балюстрады лестницы. Визуально создавая эффект того, что по лестнице вниз медленно ползёт волнообразная тень гигантского змея. Длится этот феномен света и тени ровно три часа и двадцать две минуты. Это явление символизирует собой смену сезонов.
Древний город майя - Чичен-Ица.
Тысячи туристов собираются там каждый год, чтобы стать свидетелями этого события. Это незаурядное явление приводит людей в состояние общности, когда их объединяет что-то, выходящее за пределы времени и культуры. В наше время, когда в науке и технике такой прогресс, всё меняется так быстро, людей завораживают такие вещи. Как смогли древние люди создать нечто настолько прекрасное и величественное без современных технических средств. Ведь ошибись строители всего лишь на какую-то долю градуса — такого эффекта достичь бы не удалось!
Город потрясает своим архитектурным великолепием.
И это лишь одна из теней Чичен-Ицы. Есть много других, связанных с основными и второстепенными строениями. Древний город планировался как центр мира, где Кукулькан находился на пересечении четырёх линий — сторон света. Храмовая пирамида мифологически находится в центре времени и пространства. Углы этого строения выстроены таким образом, что это делает Кукулькан монументальным солнечным циферблатом.
Многие тайны загадочной цивилизации майя только предстоит открыть.
Имя божества — Кецалькоатль, что переводится как «пернатый змей Кецаль». Археологические данные показывают, что идеология пернатого змея распространилась в период поздних майя, до 10 века, по всей Мезоамерике. Считается, что Кукулькан представляет собой Гору Творения, с головой и ртом пернатых змей. Вообще символ змея широко распространён в иконографии и настенных росписях храмов майя. Змея, сбрасывающая свою кожу, была символом обновления и жизни.
Пирамида Кукулькана.
Пирамида Кукулькана играла у майя роль своеобразного календаря или, по крайней мере, в основу пирамиды был заложен сам принцип календарной системы. Каждая из 52 панелей храма-пирамиды, содержащихся в девяти ступенях террасы, равна числу лет в аграрных календарях майя и тольтеков. Девять уровней пирамиды являются напоминанием о девяти шагах к Шибальбе, подземному миру. Прежде всего, пирамида Кукулькана - это инструмент, посвященный божествам природы и их роли в чередовании дня и ночи, а также жизни и смерти.
Город, возможно, древнее, чем принято считать.
Главный дверной проём наверху пирамиды открывается на север. Четыре лестницы, восходящие к строению, по одной с каждой стороны, имеют 91 ступеньку каждая, что равняется 364 ступеням, что с верхней, составляет 365 дней солнечного года, хааба, у майя. Северная лестница является главным священным путём, и именно на её северо-восточной балюстраде солнце отбрасывает треугольные тени.
Выстроено всё с такой точностью, что отклонение всего лишь на долю градуса, не дало бы уже такого уникального эффекта.
Огромная площадь, окружающая Эль-Кастильо с четырёх сторон, является частью изображения Изначального Моря Творения, из которого, согласно традиции майя, возникла вся жизнь в начале времен. Северная часть площади, на которой стоит Кукулькан, также была местом проведения основных церемоний.
Большая Площадь.
За ней находится огромная стена черепов – цомпантли. На подставке для черепов была построена конструкция из деревянных столбов над каменным сооружением, похожая на эшафот, на которой были выставлены сотни черепов, принесённых в жертву кровожадным богам майя, людей.
Внутри найдена пещера, где обнаружена керамика периода, предшествующего приходу тольтеков.
На восточной стороне площади находится массивный Храм Воинов и площадка для игры в мяч на западе. Эта площадка была чрезвычайно важна для майя — там проводили ритуальные игры. По их верованиям, люди и божества подземного мира сражались за превосходство в мире реальном. Это отражало борьбу жизни со смертью. Также майя верили, что солнце не зашло, а продолжает свой путь, как «чёрное солнце» ночью в подземном мире, чтобы снова прославиться на следующее утро.
Трон первосвященника в виде ягуара.
На севере от Кукулькана расположено ещё одно интересное строение — сенот. Это священный колодец овальной формы, весьма впечатляющих размеров. К колодцу ведёт широкая дорога. У майя сенот использовался в церемонии жертвоприношения. Там жертвы очищались, к тому же они должны были быть лучшими представителями племени. Это были люди в расцвете сил, молодые, не болезненные и не искалеченные. Для Чаака, бога дождя и грома, самое лучшее, ибо он не принял бы ничего меньше.
Священный сенот.
Вся социально-экономическая организация древних общин майя вращалась вокруг сельского хозяйства. В этих широтах — это два урожайных сезона. Отсюда структура верований майя и религиозная организация, которая придерживалась их сезонного и ежедневного партнёрства с природой. Боги и божества из их пантеона были теми, кто управлял силами природы: солнцем, дождём и растительным миром.
Здесь омывались те, кого должны были принести в жертву.
Их религия описывает создание вселенной богами, которым после трёх неудачных попыток удалось создать человека из кукурузного теста. Прежде всего считалось, что одновременно с божествами предки принимали участие на каждом этапе индивидуальной и семейной повседневной жизни.
Храм Воинов.
Змей, чьи изображения и изваяния наполняют Чичен-Ицу, не является просто изображением животного. Для майя это, своего рода, метафора. Ведь тело змея, когда оно движется, сравнимо с клубами дыма после самопожертвования членами дворянства или священства. После кровопускания, кровь человека падала на кору, которую затем сжигали. Считалось, что клубящийся дым переносит молитвы соискателя к предкам и божествам, ища их руководства, чтобы прожить ещё один день в этом опасном мире. Вихревой дым, напоминающий змея, был напоминанием об изменчивости и непредсказуемости жизни.
Благоприятные погодные условия были очень важны - это означало хороший урожай.
Посадка и сбор урожая были главными повседневными заботами общин. Поэтому были очень важны благоприятные погодные условия, дожди. Ведь последствия плохого урожая: голод, смерть и возвращение страданий и страха. Глубокая мистическая связь milpero (фермера) с кукурузой, не только с её использованием в качестве фактического средства для пропитания и существования, всё ещё является образом жизни, совершенно чуждым нетрадиционным сообществам.
В жертву приносили себя добровольно лучшие представители общества.
В прихожей внутреннего храма было найдено сидение в форме красного ягуара, которое могло служить троном для первосвященника. На сидении был бирюзовый мозаичный диск. Ягуар окрашен в красный цвет, зубы выполнены из кремня, глаза и пятна на теле сделаны из мелких нефритовых дисков.
Священное озеро Чичен-Ицы.
Пещера, которая называется Майя Баламку или «Бог-Ягуар», ещё одна из теней Чичен-Ицы, её древнее название неизвестно. Ягуар - центральная мифологическая фигура в мезоамериканских и других мифах Америки, из-за веры в способность животного входить и выходить из подземного мира по желанию. Керамика майя была обнаружена в более глубоких частях Баламку, которые предшествовали первому прибытию тольтеков – город может быть намного древнее, чем считали ранее. Это важное открытие, несомненно, поможет переписать историю Чичен-Ицы.
Стена черепов в Чичен-Ице.
Все традиции древних майя были вполне сопоставимы с сегодняшними. Они символически демонстрируют ту же озабоченность повседневными трудностями жизни и зависимостью общества от сельского хозяйства. Пирамида, найденная внутри Кукулькана, так называемая «внутренняя», не отбрасывала таких теней, как те, что мы видим сейчас. Она, возможно, выполняла простую функцию демонстрации календарной смены сезонов.
Женский монастырь Чичен-Ицы.
О тенях Чичен-Ицы и самом древнем городе можно сказать гораздо больше. Ещё больше предстоит открыть, над и под землей, как показывает нам работа в пещере Баламку. Кроме того, программы раскопок на Большой Площади, начатые в 2009 году, выявили погребённые сооружения, которые были построены до появления пирамиды Кукулькана. К тому времени уже было известно о пирамиде внутри. Невероятные открытия тайн древнего города и его чудес наверняка продолжатся.
Чичен-Ица впечатляет своим размахом и архитектурой. Всё в городе продумано в мельчайших деталях. От этого становится ещё интереснее, почему же этот великолепный город был покинут. Хочется надеяться, что эта загадка истории будет, в конце концов, разгадана.
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