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Самые опасные пляжи в мире

Самые опасные пляжи в мире

Море, солнце, теплый песок. Нет ничего лучше, чем лежать на пляже потягивая фруктовый коктейль, а после, броситься в прохладную воду и плавать до изнеможения. Да, отдых на пляже – поистине идеальный отдых, но на некоторых пляжах он может стать для вас последним.

Самые опасные пляжи в мире

Остров Реюньон получил свою репутация самого опасного острова из-за нападения акул. С 2011 года в водах острова было зафиксировано 20 нападений и семь смертей. По статистике, 13% всех смертельных нападений акул в мире произошли вокруг этого острова.

Самые опасные пляжи в мире

Остров Фрейзер, Австралия. Пляжи острова Фрейзер закрыты для купания. Но если вы решили поплескаться в теплом море, то будьте готовы отбиваться от акул и медуз. А в глубине острова вас ждут опасные пауки.

Самые опасные пляжи в мире

Гансбаай, Южная Африка. В нескольких километрах от побережья проходит так называемая «Shark Alley», небольшой канал в котором обитает огромное количество морских котиков. В котиках нет ничего опасного, кроме того, что они привлекают больших белых акул. Но если вы отчаянный, то вы можете воспользоваться услугой погружения в клетке, чтобы столкнуться с акулами нос к носу.

Самые опасные пляжи в мире

Шэньчжэнь, Китай. Народу на этом пляже так много, что можно легко выпустить из виду того, с кем вы пришли искупаться.
Это и является причиной смерти детей от утопления.

Самые опасные пляжи в мире

Квинсленд и вся северная территория Австралии. Каждый год, в период с октября по апрель, огромное количество кубомедуз заставляют закрывать сотни пляжей по всей северной Австралии. Кубомедузы являются одними из самых ядовитых существ на Земле и причастны как минимум к 70 смертям с 1883 года. Укус медузы вызывает мучительную боль, такую сильную, что некоторые жертвы погибают от болевого шока, не добравшись до берега.

Самые опасные пляжи в мире

Графство Волуси, Флорида. Пляжи Волуси также подвержены нападению акул. Но не этим опасны пляжи графства. С 1997 по 2006 на пляжах Волуси был зафиксирован 71 смертельный случай от удара молнией.

Самые опасные пляжи в мире

Чоупатти Бич, Индия. Пляж Чоупатти в Мумбаи уже давно имеет репутацию одного из самых загрязненных в мире. Море тут совсем непригодно для купания.

Самые опасные пляжи в мире

Пляж Копакабана, Бразилия. На этом пляже вам не стоит опасаться нападения акул. Большую опасность здесь представляют преступления. Воровство и ограбление на этом пляже – обычное явление.

Самые опасные пляжи в мире

Атолл Бикини, Маршалловы Острова США. Фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО ввел этот пляж в список самых опасных по двум причинам: радиация и акулы. В общей сложности было проведено 67 ядерных испытаний.

Самые опасные пляжи в мире

Красный треугольник, Калифорния. 11% всех зафиксированных нападений акул на человека произошли именно здесь.

Самые опасные пляжи в мире

Playa Zipolite, Мексика. Говорят, что слово Zipolite означает «пляж мертвых». Этот небольшой, но посещаемый пляж очень популярен среди нудистов. А еще пляж печально известен своими отбойными течениями. Правда в 1995 году на пляже постоянно дежурит команда волонтеров-спасателей и пляж стал намного безопасней.

Самые опасные пляжи в мире

Пляжи Амазонки, Бразилия. Воды Амазонки просто кишат пираньями, анакондами, крокодилами и электрическими угрями.

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