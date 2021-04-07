Самые опасные пляжи в мире
Море, солнце, теплый песок. Нет ничего лучше, чем лежать на пляже потягивая фруктовый коктейль, а после, броситься в прохладную воду и плавать до изнеможения. Да, отдых на пляже – поистине идеальный отдых, но на некоторых пляжах он может стать для вас последним.
Остров Реюньон получил свою репутация самого опасного острова из-за нападения акул. С 2011 года в водах острова было зафиксировано 20 нападений и семь смертей. По статистике, 13% всех смертельных нападений акул в мире произошли вокруг этого острова.
Остров Фрейзер, Австралия. Пляжи острова Фрейзер закрыты для купания. Но если вы решили поплескаться в теплом море, то будьте готовы отбиваться от акул и медуз. А в глубине острова вас ждут опасные пауки.
Гансбаай, Южная Африка. В нескольких километрах от побережья проходит так называемая «Shark Alley», небольшой канал в котором обитает огромное количество морских котиков. В котиках нет ничего опасного, кроме того, что они привлекают больших белых акул. Но если вы отчаянный, то вы можете воспользоваться услугой погружения в клетке, чтобы столкнуться с акулами нос к носу.
Шэньчжэнь, Китай. Народу на этом пляже так много, что можно легко выпустить из виду того, с кем вы пришли искупаться. Это и является причиной смерти детей от утопления.
Квинсленд и вся северная территория Австралии. Каждый год, в период с октября по апрель, огромное количество кубомедуз заставляют закрывать сотни пляжей по всей северной Австралии. Кубомедузы являются одними из самых ядовитых существ на Земле и причастны как минимум к 70 смертям с 1883 года. Укус медузы вызывает мучительную боль, такую сильную, что некоторые жертвы погибают от болевого шока, не добравшись до берега.
Графство Волуси, Флорида. Пляжи Волуси также подвержены нападению акул. Но не этим опасны пляжи графства. С 1997 по 2006 на пляжах Волуси был зафиксирован 71 смертельный случай от удара молнией.
Чоупатти Бич, Индия. Пляж Чоупатти в Мумбаи уже давно имеет репутацию одного из самых загрязненных в мире. Море тут совсем непригодно для купания.
Пляж Копакабана, Бразилия. На этом пляже вам не стоит опасаться нападения акул. Большую опасность здесь представляют преступления. Воровство и ограбление на этом пляже – обычное явление.
Атолл Бикини, Маршалловы Острова США. Фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО ввел этот пляж в список самых опасных по двум причинам: радиация и акулы. В общей сложности было проведено 67 ядерных испытаний.
Красный треугольник, Калифорния. 11% всех зафиксированных нападений акул на человека произошли именно здесь.
Playa Zipolite, Мексика. Говорят, что слово Zipolite означает «пляж мертвых». Этот небольшой, но посещаемый пляж очень популярен среди нудистов. А еще пляж печально известен своими отбойными течениями. Правда в 1995 году на пляже постоянно дежурит команда волонтеров-спасателей и пляж стал намного безопасней.
Пляжи Амазонки, Бразилия. Воды Амазонки просто кишат пираньями, анакондами, крокодилами и электрическими угрями.
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