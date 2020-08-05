Художник Клемент Валла собирает искаженные изображения, которые находит в сервисе Google Earth. Сначала снимки казались ему недоработками в программе, но выяснилось, что это предсказуемые аномалии для того метода отображения, которым пользуется Google Earth. Look At Me объясняет, почему некоторые изображения получаются такими, и публикует коллекцию лучших снимков, собранных Валлой.
Трехмерные снимки в Google Earth создаются с помощью технологии, которую разработали еще в 1970-х годах. В моделировании используется понятие «текстурная карта». Это плоское изображение, которое наносят на поверхность трехмерной модели, — прямо как этикетку на бутылку. Текстурные карты формально не обладают глубиной и просто повторяют поверхность объекта: это скорее сканы, на которые мы смотрим, чем фотографии, сквозь которые мы смотрим. Google же пользуется своей запатентованной технологией Universal Texture, специально рассчитанной на отображение поверхности Земли. Это уже не совсем текстуры в привычном понимании: они ближе именно к фотографиям, третье измерение на которых достраивает наш мозг. Поэтому иногда в сервисе неизбежны аномалии, вызванные несовпадением показателей глубины у трехмерной модели поверхности Земли и текстуры. Их и собирает Валла.
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Фотографии из Google Earth, противоречащие здравому смыслу
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