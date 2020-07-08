Как выглядят граффити, которые рисовали викинги

Если обратить внимание на стены зданий практически любого современного города, несложно заметить, что все они имеют одну общую черту: граффити. Иногда это уличное искусство может быть довольно красивым (вспомним шедевры того же Бэнкси), но чаще всего это просто каракули, мазня и грубые сообщения, написанные аэрозольной краской или маркерами в общественных местах. Обычно граффити считают современном явлением, но если изучить историю, можно найти всевозможные примеры обществ прошлого, а которых люди делали то же самое. Даже суровые викинги время от времени «грешили» граффити, и некоторые из их «творений» сохранились до сих пор.





Руны викингов в Мейсхау

Граффити викингов, Мейсхау, Оркнейские острова, Шотландия

«Халфданская надпись» в соборе Святой Софии