Ошибки, которых следует избегать, чтобы блинчики получались пышными и вкусными

Блинчики просты в приготовлении, но не всем хозяйкам удается радовать домашних стопкой золотистых, пышных и аппетитных блинов. Давайте рассмотрим, какие промахи могут испортить это популярное блюдо, и научимся их избегать. В обзоре мы собрали 13 ошибок, которые мешают довести блинчики до совершенства.
1. Длительное перемешивание теста
Ингредиенты смешивают аккуратно, без излишнего усердия. /Фото: d2td6mzj4f4e1e.cloudfront.net
Довольно распространенная ошибка, которую допускают при приготовлении блинов, это длительное перемешивание ингредиентов. Если для других видов теста это правильный подход, то с блинчиками ситуация прямо противоположная. При соединении ингредиентов активизируется глютен, содержащийся в муке, а длительное перемешивание приводит к чрезмерному развитию клейковины. Блинчики из такого теста уже не получатся нежными и пышными, они будут напоминать резину. Чтобы избежать такого эффекта ингредиенты нужно аккуратно смешивать ровно до того момента, пока они не объединятся.
2. Доведение теста до гладкой консистенции
Для блинного теста нормально наличие комочков. /Фото: s3-ap-southeast-1.amazonaws.com
При виде комочков в тесте многие хозяйки стараются от них избавиться, добиваясь идеально гладкой консистенции. Это тоже ошибка, так как в каком-то количестве комочки должны присутствовать. Из такого «пушистого» теста блинчики получаются более пышными.
Полезный совет: Не используйте для смешивания ингредиентов кухонную технику – миксер или блендер. Это изменит текстуру смеси, и блинчики получатся «резиновыми». Самое лучшее приспособление для замешивания теста на блины – старый добрый венчик.
3. Выпекание сразу после замешивания
Для получения пышных блинчиков тесту надо дать «отдохнуть». /Фото: rd.com
Понятно, что хочется приступить к готовке сразу после смешивания ингредиентов, чтобы не тратить время. Но это подходит только для тех, кто предпочитает долго жевать, ведь блинчики в таком случае получатся достаточно «резиновыми». Тесто нужно накрыть и оставить постоять 20 минут при комнатной температуре. За это время ингредиенты хорошо смешаются друг с другом, и блинчики получатся мягкими, «тающими во рту».
4. Неправильная температура готовки
Оптимальная температура жарки – залог получения идеальных блинчиков. /Фото: live.staticflickr.com
Блинчики «капризны» к температурному режиму. Перед началом выпекания сковорода должна быть хорошо разогрета. Далее подбирают среднюю температуру готовки, так как при слишком высокой – блины подгорят, при низкой – процесс готовки затянется. Для выбора оптимального режима ориентируются на цвет блинчиков и появление пузырьков. Огонь нужно убавить, если тесто уже коричневеет, но пузырьки на его поверхности не появились, и наоборот, прибавить, когда пузырьки проступили, но блинчик не начинает красиво золотиться.
5. Одновременное выпекание нескольких блинчиков на одной сковородке
При выпекании нескольких блинчиков на одной сковородке следует выдерживать расстояние между ними. /Фото: livingsweetmoments.com
При попытке испечь несколько небольших блинчиков на большой сковороде, можно в результате получить один мега-блин, если тесто сольется. К тому же большое количество может затруднить процесс готовки, что приведет к неравномерному пропеканию. Поэтому лучше жарить блинчики по одному на сковородке подходящего размера, или не выкладывать очень плотно на одной большой сковороде.
6. Использование перестоявшего теста
Теста замешивают столько, чтобы использовать всю порцию сразу. /Фото: inspiredtaste.net
Тесто перед выпечкой должно постоять, но не более 20 минут. Замешивать ингредиенты задолго до готовки не стоит и тем более, не следует оставлять его на сутки. Перестоявшее тесто уже не даст пышных воздушных блинов, поэтому нужно делать ровно такое количество смеси, сколько нужно для одной готовки. Если этого окажется недостаточно, всегда можно замешать еще одну порцию.
7. Придавливание блинчиков
Чтобы блинчики получились пышными, их не следует придавливать лопаткой. /Фото: images.firstwefeast.com
При выпекании толстых блинчиков не нужно придавливать их, пытаясь ускорить готовку. Это нарушит их структуру, они осядут и будут плоскими. Просто вылейте тесто на сковороду и оставьте в покое, а жар конфорки сделает все остальное. Блинчики не любят суеты, и в процессе готовки лучше как можно меньше дотрагиваться до них.
8. Частое переворачивание
Блинчик нужно переворачивать только один раз, чтобы он остался «воздушным». /Фото: s3-ap-southeast-1.amazonaws.com
Процесс выпекания блинчиков не быстрый и возникает соблазн перевернуть его поскорее. Но если сделать это раньше срока, блинчик будет недожаренный. А при переворачивании несколько раз он может потерять свою воздушность, стать более плотным и тяжелым. Чтобы получить совершенный блинчик нужно набраться терпения, и перевернуть его только один раз в нужный момент.
Полезный совет от: Блинчик можно переворачивать, когда на его поверхности пузырьки не только образовались, но и лопнули. Если вам трудно определить нужный момент, можно слегка приподнять край, чтобы посмотреть готовность нижней стороны.
9. Выпекание на сливочном масле
Сливочное масло плохо подходит для жарки блинов. /Фото: cdn.guff.com
Жарить блинчики на сливочном масле – плохая идея. В процессе разогрева оно очень быстро начинает сгорать и это может испортить вкус блюда. Для жарки блинчиков лучше всего подходит растительное масло, так как оно способно выдерживать высокую температуру более длительное время. Также можно использовать кусочек свежего сала.
10. Неравномерное распределение масла
Масло нужно равномерно распределить по сковороде. /Фото: health.clevelandclinic.org
Просто налить масло на сковороду – недостаточно. Оно может скопиться у одного края, а другая часть посуды останется не промазанной. В результате блинчик получится не полностью поджаристым. Поэтому прежде чем выливать тесто масло нужно равномерно распределить по поверхности сковороды. Это можно сделать с помощью кулинарной кисточки или кусочка картошки, нанизанного на вилку.
11. Неправильный выбор сковороды
Хорошая сковорода – важный элемент для получения совершенных блинчиков. /Фото: rackcdn.com
Чтобы выпекать идеальные блинчики важно также правильно подобрать сковородку. Посуда должна быть качественная, с невысокими бортиками и абсолютно плоской поверхностью без малейших царапин, иначе тесто будет прилипать. Тонкая сковородка весит меньше, и с ней проще управляться, но и блины на ней могут легко пригореть. Посуда с толстым дном тяжелее, но обеспечивает равномерное прожаривание. Идеально, если диаметр сковородки будет приближен к размеру конфорки, тогда жар горелки распределится по всей плоскости посуды.
12. Помнить только о начинке
Добавление приправ в тесто придаст блинчикам пикантный вкус. /Фото: s3.amazonaws.com
Почти все без исключения хозяйки думают только о начинке, забывая о самом тесте. Да, в смесь не стоит вводить такие продукты как ягоды или кусочки шоколада, потому что все эти добавки будут гореть на сковороде. Но можно использовать какие-то специи, например, корицу или мускатный орех. Или приготовить пикантные блинчики, добавив в тесто тимьян, орегано или другие пряности.
13. Стандартное дополнение к блинам – без креатива
Креативное дополнение к блинам превратит их в аппетитное блюдо. /Фото: rackcdn.com
Самое частое дополнение к блинам – варенье или сметана. Отойдите от традиционного варианта и попробуйте блинчики со свежими фруктами и ягодами, с беконом, с пастой Nutella и с другими оригинальными продуктами.
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