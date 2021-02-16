Ошибки, которых следует избегать, чтобы блинчики получались пышными и вкусными

1. Длительное перемешивание теста

Ингредиенты смешивают аккуратно, без излишнего усердия. /Фото: d2td6mzj4f4e1e.cloudfront.net

2. Доведение теста до гладкой консистенции

Для блинного теста нормально наличие комочков. /Фото: s3-ap-southeast-1.amazonaws.com

3. Выпекание сразу после замешивания

Для получения пышных блинчиков тесту надо дать «отдохнуть». /Фото: rd.com

4. Неправильная температура готовки

Оптимальная температура жарки – залог получения идеальных блинчиков. /Фото: live.staticflickr.com

5. Одновременное выпекание нескольких блинчиков на одной сковородке

При выпекании нескольких блинчиков на одной сковородке следует выдерживать расстояние между ними. /Фото: livingsweetmoments.com

6. Использование перестоявшего теста

Теста замешивают столько, чтобы использовать всю порцию сразу. /Фото: inspiredtaste.net

7. Придавливание блинчиков

Чтобы блинчики получились пышными, их не следует придавливать лопаткой. /Фото: images.firstwefeast.com

8. Частое переворачивание

Блинчик нужно переворачивать только один раз, чтобы он остался «воздушным». /Фото: s3-ap-southeast-1.amazonaws.com

9. Выпекание на сливочном масле

Сливочное масло плохо подходит для жарки блинов. /Фото: cdn.guff.com

10. Неравномерное распределение масла

Масло нужно равномерно распределить по сковороде. /Фото: health.clevelandclinic.org

11. Неправильный выбор сковороды

Хорошая сковорода – важный элемент для получения совершенных блинчиков. /Фото: rackcdn.com

12. Помнить только о начинке

Добавление приправ в тесто придаст блинчикам пикантный вкус. /Фото: s3.amazonaws.com

13. Стандартное дополнение к блинам – без креатива

Креативное дополнение к блинам превратит их в аппетитное блюдо. /Фото: rackcdn.com