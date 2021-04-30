С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Как красиво оформить приствольный круг плодовых деревьев

Оформление участка не заканчивается красивыми клумбами, дорожками и бордюрами. Можно также позаботиться и о плодовых деревьях, таких как яблоня, вишня, груша и др. Чтобы красиво и с пользой для себя и самого дерева оформить приствольный круг, можно воспользоваться идеей ниже.
Как красиво оформить приствольный круг плодовых деревьев
Вокруг дерева землю слегка разрыхлить граблями. На расстоянии примерно 15-20 см от дерева сделать бороздку-круг, которую пролить водой. Высеять семена календулы. По мере созревания цветков, вы не только оформите красивый декор для участка, но ещё и вырастите легко и играючи полезное растение, которое можно сушить всё лето и оставить на зиму — для чая, для домашней косметики, для принятия расслабляющих ванн и т. д.
Как красиво оформить приствольный круг плодовых деревьев
Возле самого дерева пустующее место желательно замульчировать скошенной травой. Слой делать тонкий, чтобы трава постепенно подсыхала и становилась питанием для дерева. Добавлять новый слой травы каждые 10-14 дней, поверх предыдущего. Временно, пока травы весной ещё нет, можно выложить опилки.
Как красиво оформить приствольный круг плодовых деревьев
Подробнее об оформлении приствольных кругов плодовых деревьев смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Деревооформление
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвтоИдеи

Полноценный офис на колесах, или как работа на "удаленке" становится путешествием

Читать
Старые ковры могут спасти помидоры в теплице от заморозков
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Старые ковры могут спасти помидоры в теплице от заморозков

Флоксы, петунии, хризантемы: в Красноярске открылась первая цветочная выставка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Флоксы, петунии, хризантемы: в Красноярске открылась первая цветочная выставка

Легкая и бюджетная подвязка гороха, гарантирующая обильный урожай
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Легкая и бюджетная подвязка гороха, гарантирующая обильный урожай

Воздушные экспресс-куличи
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Воздушные экспресс-куличи

Инвентарь для дач на четверть подорожал в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Инвентарь для дач на четверть подорожал в России

Под Екатеринбургом неизвестный расстреливает автомобили. «Если бы в машине дети были?»
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Под Екатеринбургом неизвестный расстреливает автомобили. «Если бы в машине дети были?»

Это ли не результат для настоящего коммуниста?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша позиция

Это ли не результат для настоящего коммуниста?

Где живет Ирина Хакамада? Почему скромный дом бизнес-тренера, на самом деле, дорогой и продуманный пентхаус
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Где живет Ирина Хакамада? Почему скромный дом бизнес-тренера, на самом деле, дорогой и продуманный пентхаус

Украшаем пасхальные яйца: новые интересные способы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Украшаем пасхальные яйца: новые интересные способы

Как я стал заниматься производством мебели. Моя первая работа.
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Как я стал заниматься производством мебели. Моя первая работа.

Рассказываю, когда лучше сажать семена на рассаду
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Рассказываю, когда лучше сажать семена на рассаду

Россиянам дали советы по правильному выращиванию арбузов и дынь
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Россиянам дали советы по правильному выращиванию арбузов и дынь

Народные приметы на 30 апреля: как пчелы указывают на урожай
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Народные приметы на 30 апреля: как пчелы указывают на урожай

Часть 14. Вариации на тему клятвы Гиппократа
Материал, выбранный редакторами МиртесенРеалика

Часть 14. Вариации на тему клятвы Гиппократа

Расцвели нарциссы: что нужно делать в огороде в это время согласно приметам?
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Расцвели нарциссы: что нужно делать в огороде в это время согласно приметам?

Cамые лучшие сорта клубники
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Cамые лучшие сорта клубники

Новые покупки растений в САДКО. Что мне там не понравилось
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Новые покупки растений в САДКО. Что мне там не понравилось

Экологический домик для самоизоляции в Испании
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Экологический домик для самоизоляции в Испании

Гороскоп на 1 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлавянская доктрина

Гороскоп на 1 мая

Стеклянная входная дверь практична или нет?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Стеклянная входная дверь практична или нет?

Руккола: польза и вред
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Руккола: польза и вред

Двухэтажный семейный дом в городе Джакарта
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Двухэтажный семейный дом в городе Джакарта

Правильная пересадка деток гузмании
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Правильная пересадка деток гузмании

Готовим дачный домик к лету: 10 дел, которые не стоит откладывать на потом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Готовим дачный домик к лету: 10 дел, которые не стоит откладывать на потом

Каменные чудеса форта Варангал. Индия
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Каменные чудеса форта Варангал. Индия

В посёлке имени Крупской в Твери сгорел жилой двухквартирный дом
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверские Ведомости - Новости Твери и Тверской области

В посёлке имени Крупской в Твери сгорел жилой двухквартирный дом

Что можно посадить рядом с розами на клумбе: хорошие соседи
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

Что можно посадить рядом с розами на клумбе: хорошие соседи

Что сделать из старых джинсов: даём вещам вторую жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенFactsinter

Что сделать из старых джинсов: даём вещам вторую жизнь

Блестящие идеи использования камней в ландшафтном дизайне
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Блестящие идеи использования камней в ландшафтном дизайне

Грядочное соседство: какие овощи сажать рядом для хорошего урожая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтоп-кадр

Грядочное соседство: какие овощи сажать рядом для хорошего урожая

Как сэкономить на ОДН и бесплатно установить счетчик электроэнергии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Как сэкономить на ОДН и бесплатно установить счетчик электроэнергии

Каким категориям пенсионеров положен налоговый вычет за дачу
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Каким категориям пенсионеров положен налоговый вычет за дачу

Как отремонтировать дорогу около дома по программе «Формирование комфортной городской среды»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Как отремонтировать дорогу около дома по программе «Формирование комфортной городской среды»

Лекарственное растение Овес посевной (Avena sativa)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Овес посевной (Avena sativa)

Альтернативный способ преобразить пни на участке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Альтернативный способ преобразить пни на участке

УК «Иверское» – о принципах разумного управления жилым домом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

УК «Иверское» – о принципах разумного управления жилым домом

Готовимся к лету. Что нужно сделать на дачном участке?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Готовимся к лету. Что нужно сделать на дачном участке?

9 повседневных бытовых привычек, которые не всегда полезны и эффективны
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

9 повседневных бытовых привычек, которые не всегда полезны и эффективны

10 кухонных гаджетов, которые делают приготовление пищи более увлекательным.
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

10 кухонных гаджетов, которые делают приготовление пищи более увлекательным.

Крымские учёные нашли способ победить амброзию
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал "КРЫМ 24"

Крымские учёные нашли способ победить амброзию

Картина дня

наверх