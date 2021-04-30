Как красиво оформить приствольный круг плодовых деревьев

Оформление участка не заканчивается красивыми клумбами, дорожками и бордюрами. Можно также позаботиться и о плодовых деревьях, таких как яблоня, вишня, груша и др. Чтобы красиво и с пользой для себя и самого дерева оформить приствольный круг, можно воспользоваться идеей ниже.



Вокруг дерева землю слегка разрыхлить граблями. На расстоянии примерно 15-20 см от дерева сделать бороздку-круг, которую пролить водой. Высеять семена календулы. По мере созревания цветков, вы не только оформите красивый декор для участка, но ещё и вырастите легко и играючи полезное растение, которое можно сушить всё лето и оставить на зиму — для чая, для домашней косметики, для принятия расслабляющих ванн и т. д.



Возле самого дерева пустующее место желательно замульчировать скошенной травой. Слой делать тонкий, чтобы трава постепенно подсыхала и становилась питанием для дерева. Добавлять новый слой травы каждые 10-14 дней, поверх предыдущего. Временно, пока травы весной ещё нет, можно выложить опилки.



Подробнее об оформлении приствольных кругов плодовых деревьев смотрите в видео ниже:

