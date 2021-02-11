8 знаменитостей, которые ведут успешный бизнес

Селебрити успевают заниматься не только творческой карьерой, но и успешно развивать собственный бизнес. Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен продвигают свою линию одежды, Гвинет Пэлтроу занимается производством косметики по уходу за кожей, а компания Джессики Альбы продает бытовые товары для дома. Чем еще могут удивить звезды Голливуда, читайте в нашем обзоре.



Риз УизерспунРиз Уизерспун

Джессика АльбаДжессика Альба

Мэри-Кейт и Эшли ОлсенМэри-Кейт и Эшли Олсен

Гвинет ПэлтроуГвинет Пэлтроу

Тайра БэнксТайра Бэнкс

Дрю БерриморДрю Берримор

Опра УинфриОпра Уинфри

Сандра БаллокСандра Баллок