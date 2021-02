8 знаменитостей, которые ведут успешный бизнес

Селебрити успевают заниматься не только творческой карьерой, но и успешно развивать собственный бизнес. Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен продвигают свою линию одежды, Гвинет Пэлтроу занимается производством косметики по уходу за кожей, а компания Джессики Альбы продает бытовые товары для дома. Чем еще могут удивить звезды Голливуда, читайте в нашем обзоре.



Риз УизерспунРиз Уизерспун

Джессика АльбаДжессика Альба

Мэри-Кейт и Эшли ОлсенМэри-Кейт и Эшли Олсен

Гвинет ПэлтроуГвинет Пэлтроу

Тайра БэнксТайра Бэнкс

Дрю БерриморДрю Берримор

Опра УинфриОпра Уинфри

Сандра БаллокСандра Баллок

Риз Уизерспун основала продюсерский центр Pacific Standard Films. Среди известных фильмов компании — триллер «Исчезнувшая» (Gone Girl) и драма «Дикая» (Wild). Кроме того , в 2015 году она получила Гран-При от American Cinematheque Awards за вклад в развитие американского кинематографа. Уизерспун гордится тем, что актрисы ее фильмов – Розамунд Пайк и Лора Дерн — были номинированы на «Оскар». Но это еще не все начинания Риз: в прошлом году она запустила линию одежды Draper James, а вместе с ней онлайн-магазин.В последнее время Джессика Альба позиционирует себя, скорее, как бизнес-леди, чем актриса. В 2008 году она основала The Honest Company, которая производит органические бытовые товары, а также средства гигиены для всей семьи. На сегодняшний день бизнес Альбы оценивается в $ 1 миллиард (согласно данным американской деловой газеты The Wall Street Journal).Мэри-Кейт и Эшли Олсен давно оставили Голливуд ради карьеры в мире моды. С 2007 года сестры разрабатывают модную линию одежды под названием Elizabeth and James . А в 2012 году они даже получили награду от Американского совета модельеров Америки (CFDA) в номинации «лучший дизайнер женской одежды».Гвинет Пэлтроу также совмещает съемки в кино с управлением онлайн-магазином Goop, где она представляет дизайнерскую одежду, аксессуары, книги и средства по уходу за кожей. На сайте можно не только совершить покупки, но и почитать кулинарные рецепты и личный блог Гвинет, узнать о новинках в сфере моды, красоты и здоровья, получить советы для путешественников.Тайра Бэнкс – американская супермодель, актриса, певица, а также телеведущая популярных ток-шоу. Настоящую славу девушка обрела после того, как на телеэкраны вышло реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (America’s Next Top Model) , телеведущей которого стала сама Тайра. В данный момент Бэнкс также управляет кинокомпанией Bankable Productions и онлайн-магазином косметики Tyra Beauty.Несмотря на свою занятость в кино, Дрю Берримор преуспела и в других сферах жизни. Во-первых, актриса продвигает линию декоративной косметики под названием Flower Beauty. Во-вторых, она занимается виноделием. И с тех пор как в 2012 году первое белое вино Пино Гориджио под брендом Barrymore Wines увидело свет, производство актрисы расширяется и продвигает ряд других сортов пьянящего напитка.Доход Опры Уинфри давно превысил $ 2,5 миллиардов. И это неудивительно, ведь масштаб деловой активности Опры действительно впечатляет. Она владеет известным в Америке телеканалом OWN (The Oprah Winfrey Network), управляет продюсерским центром Harpo Productions и собственной киностудией. Также Уинфри основала собственный журнал , радиосеть и популярный интернет-ресурс.Сандра Баллок вошла в Топ 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2016 года , но она не фокусируется только на актерской работе. Актриса также выступает в роли ресторатора: ей принадлежит популярное заведение Bess Bistro в Техасе и кафе Walton’s Fancy and Staple, где она является совладелицей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)