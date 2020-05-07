Что означают моряцкие татуировки

К концу 19 века уже 90% всех британских моряков (не считая офицерский состав, конечно), носили морские татуировки, которые к тому времени стали таким же признаком ремесла, как мозоли от такелажа и походка вразвалочку.

Правительство боролось с поветрием вяло, в итоге разрешив все, кроме рисунков ниже колен и выше шеи. Также были запрещены «нецензурные» изображения, и людей с такими татуировками не допускали до службы. Довольно очевидно, что вскоре они стали легальным способом откосить от службы, что дало толчок развитию жанра татуировок с голыми красотками. Большим плюсом таких партаков было то, что потом их можно было закрасить, «приодев» и сделав пристойными.

Начавшись как хулиганство и баловство, татуировки моряков вскоре пришли к общепринятой для англоязычных мореходов традиции.

Классические

Свинья и петух

Каждый рисунок имел какой-то смысл и либо нес конкретное послание о своем владельце, либо был талисманом, вроде изображения свиньи и петуха. Стоит заметить, что речь в статье идет о татуировках англоязычных моряков, в первую очередь, британского флота.

Свинья и петух (чаще всего делались на ногах) — талисман, который должен помочь выплыть моряку во время крушения. По одной версии, такие животные взяты потому, что плавать они не умеют, а значит, Господь смилостивится над ними и поможет вернуться на сушу. Более вероятна версия, согласно которой именно свиньи и курицы часто выживали во время кораблекрушений — на судах их помещали в ящики, в которых они и плавали до тех пор, пока их не спасут или волны не выбросят их на берег.

Корабль с наполненными ветром парусами

Моряк, носящий такую татуировку, пересекал мыс Горн, крайнюю точку Южной Америки на Огненной Земле.

Якорь

Означает, что матрос достиг звания боцмана. Хотя исторически указывает лишь на то, что он плавал по Атлантике. Впрочем, с какого-то момента их начали носить все, кому заблагорассудится.

Дракон

Означает, что моряк много помотался по портам Азии.

Золотой дракон

Означает, что моряк пересек Международную линию перемены дат, то есть примерно 180 меридиан (зависит от места в Тихом океане) — иными словами, линию, противоположную Гринвичскому меридиану и отделяющую одни сутки от других.

Гарпун

Моряк с такой татуировкой принадлежит морскому флоту.

Веревка вокруг запястья

Обозначает моряка, который работает на палубе (в основном, с такелажем, то есть снастями).

Ласточки

«Ласточку» заслуживает моряк, прошедший 5000 морских миль (9260 километров). Чем больше ласточек, тем больше морских миль преодолено. Хотя исторически такую татуировку делали едва ли не каждому новоиспеченному мореходу. В этом смысле птица обозначала стремление вернуться домой во что бы то ни стало.

Мореходная звезда/компас

Еще один талисман. Путеводная звезда и компас должны помочь моряку не сбиться с курса.

Черепаха

Означает, что моряк пересек Экватор и, в связи с этим, участвовал в традиционном празднике Нептуна. Кроме того, может просто означать опытного морехода.

Скрещенные якоря между указательным и большим пальцами

Татуировка боцмана, в обязанности которого входит надзор за младшими матросами и такелажем, ответственность за снаряжением и так далее. Также делается теми, кто посетил все океаны (размещается на левой руке) или теми, кто посетил 7 морей (в этом случае оказывается на правой).

Менее ортодоксальные/неоклассические

HOLD FAST

«Держись стойко». Также своего рода талисман, который позволяет моряку держаться крепче. Как буквально (за такелаж), так и в переносном смысле.

Скрещенные пушки и ружья

Идентифицируют военного моряка.

Дельфины

Делается моряку, который проходит службу на подводной лодке.

Гавайи

Очевидным образом, любима моряками, которые прошли службу на Гавайях.

Гавайская девушка (hula girl)

Также делается тем, кто служил на Гавайях.

Пальма

В случае американских моряков, опять-таки, обозначает «гавайца». В случае британских — моряка, который служил в Средиземном море во время Второй Мировой.