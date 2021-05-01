С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Как есть и не поправляться: 8 полезных ингредиентов


Как есть и не поправляться: 8 полезных ингредиентов

Худшая составляющая диеты — это необходимость заставлять себя есть меньше и отказывать в чем-то вкусном. Однако при правильном подходе этого можно избежать и есть не меньше, а даже больше, чем раньше без подсчета калорий и взвешивания еды. Novate.ru дает несколько полезных советов, которые основаны на рекомендациях диетологов и желает всем худеющим приятного аппетита.

1. Основной принцип правильной диеты


Изменив основные принципы питания, не придется переживать о лишнем весе. /Фото: i.pinimg.com

Изменив основные принципы питания, не придется переживать о лишнем весе. /Фото: i.pinimg.com

 

Чтобы худеть и поддерживать правильный образ жизни было приятно, необходимо сосредоточиться не на том, от чего нужно отказаться, а что лучше добавить в свой рацион. Именно так советуют поступить многие диетологи. Увеличение потребления белка, клетчатки и воды — это здоровая привычка, которую стоит развивать и укоренять в своей жизни, причем не только на период похудения, а навсегда. Этот набор продуктов поможет сбалансировать уровень сахара в крови и поможет уменьшить чувство голода, благодаря чему человек естественным путем будет есть меньше. Лучший и самый простой способ сделать вашу диету более питательной и сбросить пару лишних килограммов — это включать клетчатку и белок в каждый прием пищи, включая перекусы, и сопровождать их большим количеством воды.
Рассмотрим продукты, которые можно не боятся включать в свой рацион в неограниченном количестве.

2. Рыба


Рыбу можно приготовить множеством различных способов. /Фото: zedbazar.com

Рыбу можно приготовить множеством различных способов. /Фото: zedbazar.com

 

Рыба — это отличный источник белка, который помогает похудеть. В ходе одного исследования выяснилось, что мужчины с избыточным весом, которые ели рыбу три раза в неделю в течение восьми недель, теряли больше веса, чем те, кто не включал рыбу в свой рацион. Не стоит переживать, что в рыбе содержится жир — это полезные жиры, которые укрепляют здоровье и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Однако в употреблении рыбы нужно придерживаться основного правила — не есть ее жареной. Масло для жарки добавит много лишних калорий и сведет на нет всю полезность и безопасность для похудения этого вкусного продукта.

3. Творог


Творог — это полезный и вкусный перекус, которого надолго хватает. /Фото: i.iplsc.com

Творог — это полезный и вкусный перекус, которого надолго хватает. /Фото: i.iplsc.com

 

Творог — это низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, который имеет низкий гликемический индекс. Это обозначает, что он не вызывает скачков уровня глюкозы в крови и способствует правильному обмену веществ в организме. Помимо этого творог достаточно сытный, поэтому быстро насыщает и устраняет чувство голода. Всего небольшая порция способна отбить желание кушать как минимум на пару часов.

4. Яйца


 
Одно яйцо способно притупить приступ голода. /Фото: markzmarketing.com

Одно яйцо способно притупить приступ голода. /Фото: markzmarketing.com

 

Яйца — это низкокалорийная, белковая пища с необходимыми для поддержания здоровья и хорошего самочувствия минералами и витаминами. Научный опыт Рочестерского центра исследований ожирения показал, что употребление яиц на завтрак снижает дневное потребление еды на 400 калорий, которые обычно составляют полноценный прием пищи. При этом яйца очень полезные и достаточно сытные. Во время диеты стоит держать при себе парочку отварных яиц и съесть одно, когда захочется перекусить.

5. Попкорн


Попкорн — не самый худший перекус, даже когда необходимо придерживаться диеты. /Фото: cdn.segodnya.ua

Попкорн — не самый худший перекус, даже когда необходимо придерживаться диеты. /Фото: cdn.segodnya.ua

 

Многие считают, что попкорн — это плохой выбор для перекуса. Однако, если он сделан правильно, без большого количества масла и соли, то наоборот станет хорошей альтернативой многим другим калорийным продуктам. Попкорн — это цельное зерно, которое хорошо уменьшает голод и предотвращает переедание. Поскольку в нем мало калорий по сравнению с размером порции, употребление воздушной кукурузы вместо продуктов с высоким содержанием калорий, таких как пакет чипсов, может помочь похудеть.

6. Яблоки


Одно яблоко в день — отличное дополнение для диеты. /Фото: i.pinimg.com

Одно яблоко в день — отличное дополнение для диеты. /Фото: i.pinimg.com

 

Яблоки — волокнистые фрукты с низким содержанием калорий, содержат всего около 45 калорий на порцию. Оба этих фактора считаются ключевыми, когда речь идет о снижении веса. Клетчатка усиливает чувство сытости, снижая вероятность переедания, в то время как низкое содержание калорий означает, что их не придется отрабатывать в тренажерном зале. В день вполне можно съедать одно или даже несколько яблок в качестве перекуса, не переживая о том, что это отразится на фигуре.

7. Сельдерей


Сельдерей можно есть во время диеты без опасений. /Фото: i.ytimg.com

Сельдерей можно есть во время диеты без опасений. /Фото: i.ytimg.com

 

Когда речь заходит о правильном и низкокалорийном питании, сельдерей отличается тремя преимуществами: он низкокалорийный, волокнистый и содержит большое количество воды. Одна тарелка сельдерея — это всего 16 калорий. На 95 процентов этот продукт состоит из воды, поэтому не только обеспечивает организму необходимый объем жидкости, но и заставляет чувствовать себя сытым. Содержание клетчатки в тарелке сельдерея всего около 2 граммов. Можно есть его хоть весь день и не беспокоиться о калориях.

8. Бобовые


Бобовые — полезное и здоровое питание, которое сделает диету приятной и насыщенной. /Фото: english.cdn.zeenews.com

Бобовые — полезное и здоровое питание, которое сделает диету приятной и насыщенной. /Фото: english.cdn.zeenews.com

 

Продукты с высоким содержанием клетчатки, белка и низким гликемическим индексом являются ключевыми факторами в борьбе с лишними килограммами. Вот почему бобовые входят в список здоровых закусок — в них есть все три. Немного приготовленных бобовых можно превратить в простой и вкусный салат, если добавить немного соли и сока лайма или лимона. Можно их также сочетать с огурцами или помидорами, которые также низкокалорийные и отвечают за хорошее насыщение организма.

9. Капуста


Капусту можно есть целый день в неограниченном количестве. /Фото: today.ua

Капусту можно есть целый день в неограниченном количестве. /Фото: today.ua

 

Капуста — продукт, который может творить чудеса, когда дело касается здоровья. Она богата клетчаткой и белком, поэтому ее можно есть в неограниченном количестве и не переживать за лишний вес. Порция в одной тарелке составит всего около 33 калорий, но при этом также насытит организм антиоксидантами, которые улучшат настроение и самочувствие.

Полезный совет: Не все любят свежие овощи. Но современные кулинарные изделия позволяют есть такие необычные вещи как капустные чипсы и при этом не поправляться.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как есть и не поправляться: 8 полезных ингредиентов

И не забудьте:
Как есть и не поправляться: 8 полезных ингредиентовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
8 КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

8 КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ

Аутоиммунный васкулит: фото, симптомы и лечение
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Аутоиммунный васкулит: фото, симптомы и лечение

117 новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

117 новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

ВОЗ разрешила вакцину Moderna для экстренного использования
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

ВОЗ разрешила вакцину Moderna для экстренного использования

Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе за 1 мая: плюс 24, двое умерли
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе за 1 мая: плюс 24, двое умерли

В Киеве 671 новый заболевший COVID-19 за сутки
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Киеве 671 новый заболевший COVID-19 за сутки

Жительница Ямало-Ненецкого АО скончалась от коронавируса в Белгородской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенBel.ru

Жительница Ямало-Ненецкого АО скончалась от коронавируса в Белгородской области

Искусственный интеллект научили оценивать риск смерти при COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Искусственный интеллект научили оценивать риск смерти при COVID-19

178 волгоградцев скончались от коронавируса в марте
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

178 волгоградцев скончались от коронавируса в марте

Коронавирус унес жизни ещё пяти крымчан
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Коронавирус унес жизни ещё пяти крымчан

Еще 1 929 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Еще 1 929 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативная сводка по Севастополю за 1 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Оперативная сводка по Севастополю за 1 мая

Пациент номер Ноль: люди из прошлого, которые начинали глобальные эпидемии
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Пациент номер Ноль: люди из прошлого, которые начинали глобальные эпидемии

1
Как поликлиники и аптеки будут работать в майские праздники
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Как поликлиники и аптеки будут работать в майские праздники

Медсестре-ветерану ВОВ из Екатеринбурга Елизавете Смоленцевой исполнилось 100 лет
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

Медсестре-ветерану ВОВ из Екатеринбурга Елизавете Смоленцевой исполнилось 100 лет

МЕД ДЛЯ СЕРДЦА, ЖЕЛУДКА И ОТ ПРОСТУДЫ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

МЕД ДЛЯ СЕРДЦА, ЖЕЛУДКА И ОТ ПРОСТУДЫ

Онколог дал рекомендации россиянам, у которых в роду были больные раком
Материал, выбранный редакторами МиртесенDiscover24

Онколог дал рекомендации россиянам, у которых в роду были больные раком

Стас Пьеха считает, что 90 процентов артистов нуждается в коррекции мышления, и он - среди них
Материал, выбранный редакторами МиртесенСуть Событий

Стас Пьеха считает, что 90 процентов артистов нуждается в коррекции мышления, и он - среди них

В Краснодарском крае 1 мая коронавирусом заразились 102 человека
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Краснодарском крае 1 мая коронавирусом заразились 102 человека

Еще 166 нижегородцев заразились коронавирусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Еще 166 нижегородцев заразились коронавирусом

Более 190 тысяч жителей Иркутской области привито первым компонентом вакцины от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Более 190 тысяч жителей Иркутской области привито первым компонентом вакцины от COVID-19

Свежие данные: Еще 166 нижегородцев подхватили коронавирус
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Свежие данные: Еще 166 нижегородцев подхватили коронавирус

В России за сутки выявили более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

В России за сутки выявили более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Первомайская обновлённая статистика по коронавирусу
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Первомайская обновлённая статистика по коронавирусу

Обнаружен психоделик, не вызывающий галлюцинаций, который может быть использован при лечении депрессии
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Обнаружен психоделик, не вызывающий галлюцинаций, который может быть использован при лечении депрессии

В Башкирии за сутки стало известно о четырех пациентах, умерших от коронавируса
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Башкирии за сутки стало известно о четырех пациентах, умерших от коронавируса

Как будут работать поликлиники Москвы с 1 по 10 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Как будут работать поликлиники Москвы с 1 по 10 мая

Интервал между введением первого и второго компонентов вакцины от КВИ изменили в РК
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

Интервал между введением первого и второго компонентов вакцины от КВИ изменили в РК

Теннисист Рублёв признался, что боится вакцинироваться от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Теннисист Рублёв признался, что боится вакцинироваться от коронавируса

Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 мая: Еще 99 новых случаев
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 мая: Еще 99 новых случаев

Эффект ноцебо: как твой мозг провоцирует болезни на пустом месте
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Эффект ноцебо: как твой мозг провоцирует болезни на пустом месте

1

Картина дня

наверх