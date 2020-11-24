Знаки зодиака, которые будет купаться в изобилии в год Быка

Каким будет новый год: наполненным сюрпризами как 2020 или спокойным и гармоничным? Какие задачи и проблемы придется решать в скором и отдаленном будущем? Удастся ли встретить любовь всей жизни, сменить работу или переехать на новое место жительства?

Пролить свет на эти вопросы поможет Таро-прогноз на 2021 год от очаровательной Анжелы Перл.

Сегодня мы расскажем, каких перемен стоит ожидать от года Белого Металлического Быка. Всё о любви, здоровье и карьере!







ТАРО-ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Важные перемены начнутся уже с первых месяцев нового года. Появятся возможности, которые изменят жизнь Овна. Многие Овны в 2021 году сменят статус: выйдут замуж или узнают о беременности.Завершится что-то старое, чтобы открыть дорогу новому. В финансовом плане год также будет успешен. Многие мечты осуществятся в год Быка. Улыбнись, год будет просто прекрасен!Птица счастья одарит Тельца своей улыбкой в новом 2021 году. Особенно успешным этот год будет для создания семьи и гармонизации сферы личной жизни.Попробуй хотя бы на полгода отказаться от своих привычных удовольствий и сосредоточиться на наработке финансового капитала. Особенно хороший период для успешных сделок — середина лета.Начало года станет успешным благодаря усилиям, приложенным в 2020 году.Представители данного знака смогут наладить отношения с близкими, получат возможность дополнительного заработка, станут участниками перспективных проектов.Прежде чем начинать новые дела, стоит всё спланировать заранее. Возможен переезд на новое место жительства. Здоровье не подведет!«Начало года будет замечательным для Раков!» — предрекает Анжела Перл. Здоровье будет крепким, а денег хватит на всё, что тебе будет по-настоящему нужно.Раки будут чувствовать в себе много сил и энергии на новые свершения. В первой половине года весьма благоприятны поездки в теплые страны.Новый 2021 год для Льва будет очень удачным. Карты Таро обещают волевому звездному хищнику удачу во всём. Благоприятно пройдет смена работы или переезд.Львы могут затеять новый бизнес или получить серьезное повышение по службе, что приведет к тому, что они улучшат качество жизни. Чтобы здоровье было крепким, не стоит забывать об отдыхе.Уже с начала года Девы прочувствуют результаты своей деятельности. Год будет очень продуктивным в финансовом плане. Те, кто давно мечтают о покупке автомобиля, уже зимой 2021 года смогут себе позволить дорогую покупку.Новая должность, новая работа, новый источник доходов или прогресс и продвижение вперед. Именно по таким аспектам будет везти Деве в новом году. Благоприятны поездки заграницу.Первая половина года будет проходить в ожидании чего-то прекрасного. Возможно, многие представители данного знака будут работать на дому или проходить дистанционное обучение.С весны придет ощущение гордости за свои победы. Сила обаяния и харизмы поможет Весам сменить сферу деятельности или подняться по карьерной лестнице.С точки зрения эмоций год будет спокойным. Суеты и спешки нужно избегать, чтобы не попасть в немилость Белого Металлического Быка Удачным будет год и для деловых встреч, дружеских отношений и поиска истинной пары.Возможна смена места жительства. Новый источник дохода поможет улучшить качество жизни. Благоприятно начинать обучение новым навыкам.Период ожидания закончится уже в январе 2021 года. Новые идеи или новый бизнес начнут приносить материальные плоды. Откроются новые возможности. Благоприятно начинать обучение.В личной жизни Стрельца ждут приятные новости и возможна смена статуса. Новый 2021 год для Стрельца будет активным, энергичным и очень плодотворным.В 2021 году Козероги будут в буквальном смысле слова вести за собой людей. Многие прочувствуют на себе, что такое успех и популярность.В материальном плане всё пройдет стабильно. Финансовый результат будет зависеть от потраченных усилий. Здоровье будет крепким!Смело высказывай свои идеи и делай первые шаги для реализации своих целей. Начнется что-то новое и это новое займет всё внимание Водолея. Благоприятно менять работу или даже сферу деятельности.Осторожнее нужно быть с любовными отношениями, которые могут возникнуть неизвестно откуда. Год готовит не одну эмоциональную ловушку для Водолея. Есть риск, что представители данного знака очаруются кем-то напрасно.Начало года будет весьма активным. Будут силы и желания покорять новые горизонты. Благоприятны поездки по работе.Год Белого Быка станет для представителей данного знака временем постепенного развития и поэтапного раскрытия потенциала, причем во всех сферах жизни. Не форсируй события, плыви по течению, но не попадайся в сети самообмана.