5 неожиданных образцов общественного транспорта, на которые оказался способен человек

Человек - это существо, имеющее и смекалку, и богатое воображение. А вкупе с соответствующими знаниями это может привести к появлению самых разных, но оттого не менее необычных вещей. Не обходит эта тенденция и средства передвижения: порой смотришь на то, каким способом путешествуют люди и впечатляешься уровнем человеческого гения. Вашему вниманию пятерка самых неожиданных примеров общественного транспорта, на которые, как выяснилось, способен человек.
1. Уличный лифт Санта-Жушта (Лиссабон, Португалия)
Самый необычный лифт в Европе. /Фото: hostelskills.com
Этот необычный транспорт спроектировал инженер Рауль Месньер дю Понсарю еще в 1902 году. Лифт был установлен для удобства местных жителей, чтобы беспрепятственно попасть из квартала Байша в Шиаду - он соединяет улицу нижнюю Руа-ду-Ору и площадь Ларгу-ду-Карму наверху. Шахта, построенная из чугуна и стали, в основании имеет четыре колонны. Высота сооружения – 45 метров, а расстояние между остановками составляет 32 метра. Кабина может вместить до 30 человек.
2. Поезд Индия-Бангладеш
Когда нет денег на удобство в поезде, остается опасное путешествие прямо на поезде. /Фото: geographica.net
История этого необычного поезда началась еще во времена британского господства в Индии, в 1862 году, когда Бангладеш еще не был независимым. Однако сто с лишним лет спустя развязанная Вторая индо-пакистанская война стала причиной остановки железнодорожного сообщения из Калькутты в Дакку в 1965 году.
Восстановить связь смогли только 2008 году страны, когда был пущен поезд с говорящим названием «Экспресс Дружбы». Однако даже самые дешевые билеты большинству местных жителей не по карману. Поэтому путь протяженностью 3000 километров многие преодолевают сидя прямо на поезде, что является довольно опасным занятием.
3. Уличный эскалатор Сентрал-Мид-Левелс (Гонконг, Китай)
Эскалатор между...городскими районами. /Фото: insider.com
Гонконг - это город с весьма сложным рельефом, поэтому построить обычные дороги в некоторых районах попросту не представлялось возможным. Тогда градостроители нашли выход: спроектировать эскалатор, чтобы местные жители могли свободно передвигаться между районами Среднего и Центрального уровней. Шестилетнее строительство в результате подарило миру самый длинный эскалатор Централ-Мид-Левелс: всего он состоит из 20 эскалаторов и 3 дорожек-травалаторов, по которым ежедневно передвигаются свыше 60 тыс. человек.
4. Маршрутки джипни (Манила, Филиппины)
Такой общественный транспорт трудно не заметить. /Фото: medium.com
После Второй мировой войны на Филиппинах осталось немало американских военных джипов, которые местные жители приспособили для пассажирских перевозок. Они оказались довольно популярными и в то же время удобными, поэтому подобным транспортом активно пользуются до сих пор. Только теперь филиппинцы самостоятельно собирают джипни, а также раскрашивают их в яркие тона для привлечения внимания клиентов как среди местных, так и среди туристов.
5. Бамбуковые поезда (провинция Баттамбанг, Камбоджа)
Опасный способ передвижения, но вариантов нет. /Фото: flickr.com
Камбоджийская железнодорожная система находятся в упадническом состоянии, а поезда ходят крайне редко. Поэтому жители Баттамбанга придумали собственный общественный транспорт под названием норри. Он представляет собой бамбуковый настил, укрепленный на двух балках и поставленный на колеса. Двигатель расположили сзади конструкции.
Бамбуковый поезд вмещает до 20 человек, а максимальная его скорость - до 40 км/ч. Однако несмотря на забавный виде и популярность среди туристов, данный вид передвижения для непривычных гостей может быть по-настоящему экстремальным, и даже опасным, поэтому правительство Камбоджи запретило бамбуковые поезда. Вот только местных, впрочем, как и туристов, это не особо останавливает.
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