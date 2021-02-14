5 неожиданных образцов общественного транспорта, на которые оказался способен человек

1. Уличный лифт Санта-Жушта (Лиссабон, Португалия)

Самый необычный лифт в Европе. /Фото: hostelskills.com

2. Поезд Индия-Бангладеш

Когда нет денег на удобство в поезде, остается опасное путешествие прямо на поезде. /Фото: geographica.net

3. Уличный эскалатор Сентрал-Мид-Левелс (Гонконг, Китай)

Эскалатор между...городскими районами. /Фото: insider.com

4. Маршрутки джипни (Манила, Филиппины)

Такой общественный транспорт трудно не заметить. /Фото: medium.com

5. Бамбуковые поезда (провинция Баттамбанг, Камбоджа)

Опасный способ передвижения, но вариантов нет. /Фото: flickr.com