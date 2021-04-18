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Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

Образ Робина Гуда невероятно популярен в разных культурах. Благородный разбойник, похищающий деньги у богатых и отдающий их бедным. Подобный архетип можно найти в фольклоре практически любой страны. В этом обзоре собраны личности, которые стали воплощением Робина Гуда в реальной жизни.

Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

Юрай Яношик (Словакия)


Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

Юрай Яношик (Juraj Jánošík) является интерпретацией Робина Гуда словацких и польских легенд. Он родился в 1688 году в Словакии. Когда Юраю было 15 лет, он принимал участие в восстании в составе куруцкой армии Ференца Ракоци против Австрии. Согласно легенде, по возвращению домой, Юрай увидел, как дворянин хлестал кнутом его отца. Яношику удалось отобрать и разорвать кнут, но было уже поздно – отец умер. Это событие послужило толчком ненависти Юрая к богатым.

Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

В 23 года Юрай Яношик стал главарем банды, занимающейся разбоем на дорогах. Грабители отбирали у богатых золото, при этом не убивая их, а затем раздавали отобранное беднякам. 17 марта 1713 года Юрай Яношик был пойман и казнен через повешение за ребро.

Нэдзуми Кодзо (Япония)


Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

Рисунок, изображающий актёра театра кабуки Исикава Коданзи в роли Кодзо в 1857 году.

В Японии также имелся свой Робин Гуд, и звали его Нэдзуми Кодзо (что значит «крыса-посыльный»).
Он был полулегендарным вором, жившим в конце XIX века. Если верить рассказам, Нэдзуми Кодзо получил свое прозвище из-за стиля грабежа. Вор всегда пробирался в дома через чердаки тихо, как крыса. Согласно другой версии, он носил с собой сумку, полную крыс, чтобы запутать и отвлечь хозяев.

Как и у любого героя, у японского Робина Гуда было две ипостаси. Днем мужчина был рабочим в пожарной бригаде (его настоящее имя Накамура Дзирокити), а ночью становился разбойником Нэдзуми Кодзо. Он промышлял воровством более 15 лет, и был дважды пойман в этот период. В первый раз мужчину клеймили и выслали из Эдо (нынешнее Токио). Во второй раз вора признали виновным в ограблении более 100 самурайских домов. Многие грабежи замалчивались, т. к. это портило репутацию аристократии. По народным рассказам, благородный вор отдавал награбленное нуждающимся.

Скотти Смит (Южная Африка)


Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

Джорджа Ст Леже Леннокса (George St Leger Lennox), известного как Скотти Смит, называли еще Робином Гудом Калахари. Согласно книге, посвященной его похождениям (автор F.C. Metrowich), Смит отказался женится на девушке, которую для него выбрал отец, поэтому был лишен родительского благословения и права на наследство. Спустя несколько лет скитаний, Скотти Смит попал в Ботсвану (Южная Африка). Он промышлял контрабандой алмазов, кражей лошадей, грабежом на дорогах. Мужчина помогал бедным, особенно пожилым женщинам и одиноким матерям.

Скотти Смит был очень ловок и изворотлив. Его не раз ловила полиция, но авантюристу всегда удавалось выкрутиться. Однажды Скотти Смит даже предложил другу сдать его в участок, чтобы тот получил денежное вознаграждение. После задержания мужчине снова удалось выйти сухим из воды. Свои дни Скотти Смит закончил в старости на ферме.

Сальваторе Джулиано (Сицилия)


Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

Воплощением сицилийского Робина Гуда стал Сальваторе Джулиано (Salvatore Giuliano). Он был человеком, отдающим награбленное бедным во времена Второй мировой войны. Во время одного из грабежей был застрелен полицейский, поэтому 20-летний Сальваторе был объявлен вне закона. Ушлый парень собрал банду из 50 человек и занимался разбоем, не забывая при этом отдавать часть награбленного нуждающимся. Крестьяне обожали своего героя и всячески его покрывали.

Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

У Сальваторе Джулиано были планы глобального масштаба. Он дважды писал письмо американскому президенту Гарри Трумэну с просьбой сделать Сицилию 51-м штатом США. Романтичный образ героя был развеян после того, как он принял участие в убийстве 11 невинных людей во время уличной демонстрации. Крестьяне отвернулись, а сам Джулиано был убит в 1950 году в возрасте 27 лет в уличном бою при попытке бежать из Сицилии.

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