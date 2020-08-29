Сильные женщины, которые изменили мир

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, повествующих о женщинах, которые меняли мир своей силой, храбростью и гуманностью часто вопреки общественным ожиданиям.







Филиппинская партизанка, капитан Ньевес Фернандес, демонстрирует американскому военнослужащему, как она убивала японских солдат во время оккупации, 1944 год.







Школьная учительница Джоан Манфорд, которая вышла на гей-парад вместе со своим сыном-геем. 1972 год.







Доброволицы осваивают пожаротушение на базе Перл-Харбор. 1941 – 1945 год.







Сабихи Гёкчен – первая турчанка, ставшая военным пилотом-истребителем. 1937 год.







Женщина за работой на большой высоте над Берлином. Около 1900 года.







Украинка поит пленного советского солдата, 1941 год.







Одни из первых женщин, вступивших в Корпус морской пехоты США, приносят присягу. Август 1918 года.







Работницы железной дороги за обедом. Многие из них были женами и матерями мужчин, которые ушли на войну. 1943 год.







Эллен О’Нил, одна из первых женщин профессиональных скейтбордисток, 1976 год.







Гражданка Голландии отказывается оставить своего мужа, немецкого солдата, захваченного в плен силами Антигитлеровской коалиции. Она последовала за ним в заключение. 1944 год.







Парижанки прикрывают своих детей от пуль немецких снайперов, 1944 год.

Амелия Эрхарт – первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. 1928 год.Гертруд Эдерл – первая женщина, переплывшая Ла-Манш. 1926 год.Афганские женщины изучают медицину. 1962 год.Обеспокоенная мать семерых детей во времена Пыльного котла. 1936 год.Марш «Объединения за освобождение женщин» (Women’s Liberation Coalition) в Детройте, штат Мичиган, 1970 год. Работница полиции Лос-Анджелеса присматривает за брошенным ребёнком. 1971 год.Мать показывает фотографию своего сына вернувшимся на родину военнопленным в надежде его разыскать. Вена, 1947 год.Снайперы 3-й ударной армии, СССР , 4 мая 1945 года. Леола Н. Кинг, первая женщина-регулировщица в США. Вашингтон, округ Колумбия, 1918 год.Работница компании Lockheed собирает истребитель Lockheed P-38. Бербанк, штат Калифорния, США, 1944 год.Американские санитарки высаживаются в Нормандии . 1944 год.Санитарка «Красного Креста» записывает последние слова умирающего британского солдата. Около 1917 года.Женщины-пилоты бомбардировщика B-17. 1941 – 1945 год.Сержант британской армии обучает женщин обороне во времена Битвы за Британию. 1940 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)