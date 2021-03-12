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Под микроскопом

Премия «Olympus BioScapes Digital Imaging Competition» существует уже девятый год. Ее вручают за наиболее необычные фотографии микроскопических живых существ, сделанные с помощью макросъемки. Благодаря тому, что микроскоп позволяет увеличить этих крошечных существ, которых невозможно увидеть невооруженным глазом, перед нами открываются целые непознанные миры.

Лучшие работы, отмеченные премией, будут выставлены в Нью-Йорке в выставочном зале «Hall of Science». Выставка открылась 31 августа. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, которые были отмечены на конкурсе «Olympus BioScapes Digital Imaging Competition».

Под микроскопом


Под микроскопом

Поощрительная премия: Фрагмент стручка цветущего растения семейства бобовых Scorpius muricatus, фотография Виктора Сикора, Чехия.

Под микроскопом

Шестое место: яйца жука-вонючки, фотография Хариса Антонопулоса из Афин, Греция.

Под микроскопом

Поощрительная премия: сушеная чешуя долгоносика Weevil Eupholus, фотография доктора Дугласа Кларка из Сан-Франциско, штат Калифорния.

Под микроскопом

Поощрительная премия: Пшеница, зараженная грибком Claviceps, фотография доктора Фернана Федеричи, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания, и доктора Анны Гордон, Кембридж, Великобритания.

Под микроскопом

Поощрительная премия: простейшие Elphidium Crispum, растущие в Дорсете, фотография Майкла Гибсона из Норсхэмптона, Великобритания.



Под микроскопом

Поощрительная премия: Семечко портулака, фотография Яньпин Ванг из Пекина.

Под микроскопом

Поощрительная премия: молодые спорангии Arcyria stipata, автор фотографии доктор Далибор Матишек, университет Остравы, Чешская Республика.

Под микроскопом

Поощрительная премия: нога самки Eristalis Tenax, вид снизу, автор фотографии Ян Михельс, Институт зоологии, университет Христиана-Альбрехта, Киль, Германия.

Под микроскопом

Поощрительная премия: семена растений из пресноводных прудов под Москвой, автор – Даниил Ступин, Москва.

Под микроскопом

Поощрительная премия: клетки в стадии спонтанного апоптоза (запрограммированной гибели клеток), фотография доктора Фрэнка Абернати, Джеймстаун, штат Огайо.

Под микроскопом

Седьмое место: яичники и матки фруктовых мух. Мышечная и нервная структура репродуктивной системы дрозофилы показана с помощью флуоресцентной микроскопии. Автор фотографии Гуннар Ньюквист, Университет Невады, Рено, штат Невада.

Под микроскопом

Поощрительная премия: клетки соединительной ткани и трансдуцированные флуоресцентные белки, автор фотографии доктор Даниэла Малиде, Национальный институт здравоохранения, Бетезда, штат Мэриленд.

Под микроскопом

Первая премия: коловратка Rotifer Floscularia. Автор фотографии Чарльз Кребс, Issaquah, штат Вашингтон.

Под микроскопом

Поощрительная премия: гиппокамп взрослой мыши, область мозга, участвующая в процессах обучения и памяти. Автор фотографии доктор Сандра Диени из Института анатомии и клеточной биологии, университет Альберта-Людвига, Фрайбург, Германия.

Под микроскопом

Поощрительная премия: гребешки Argopecten irradians. Автор фотографии Кэтрин Марки, водная диагностическая лаборатория Университета Роджера Уильямса, Бристоль, Род-Айленд.

Под микроскопом

Поощрительная премия: клетки человеческого глаза, пораженного конъюнктивитом. Автор фотографии Дональд Поттл, научно-исследовательский институт офтальмологии, Бостон, штат Массачусетс.

Под микроскопом

Поощрительная премия: глаз равнокрылой стрекозы. Автор фотографии доктор ИгорьСиванович, Институт нейробиологии Макса Планка, Мюнхен, Германия.

Под микроскопом

Поощрительная премия: коралл Montastraea annularis. Автор фотографии Джеймс Николсон, Центра здравоохранения и биомолекулярных исследований окружающей среды, морская лаборатория Форт-Джонсона, Чарльстон, Южная Каролина.

Под микроскопом

Поощрительная премия: Скелет радиолярий, простейших одноклеточных со сложным скелетом, автор фотографии Кристофер Б. Джексон Берне, Швейцария.

Под микроскопом

Десятое место: сферические колонии Nostoc, сине-зеленой водоросли, автор фотографии Герд Гюнтер, Дюссельдорф, Германия.

Под микроскопом

Десятое место: сферические колонии Nostoc, сине-зеленой водоросли, автор фотографии Герд Гюнтер, Дюссельдорф, Германия.

Под микроскопом

Поощрительная премия: два клопа-охотника (Nabis sp) пожирают тлю.

Под микроскопом

Поощрительная премия: Передние крылья зеленого жука-скакуна Cicindela campestris, автор фотографии доктор Ежи Губернатор, Вроцлав, Польша.

Под микроскопом

Поощрительная премия: спорангии плесени Craterium minutum, автор фотографии доктор Далибор Матишек, Технический университет Острава, Острава, Чешская Республика.

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