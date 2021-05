Как прогуляться по затонувшему «Титанику» и увидеть легендарный корабль своими глазами

Отправление легендарного гиганта в свой первый и последний путь.

Создатели в мельчайших деталях воссоздали всё внутреннее убранство.

Ожидается, что разработка будет использоваться в качестве учебного пособия.

Зрители смогут побывать во всех помещениях судна, включая каюты.

Игра не предлагает только одного - счастливого исхода путешествия.

Благодаря создателям игры теперь любой может иметь уникальную возможность прогуляться по роскошным помещениям судна.

Помпезная голливудкая кинолента Джеймса Кэмерона об истории гибели «Титаника».

Меньше трёх часов понадобилось, чтобы непотопляемый корабль затонул.

Несчастный «Титаник» на дне морском.

Клайв Палмер.

Безусловно, здорово иметь возможность отправиться в путешествие в любой уголок мира и посмотреть на всё вживую. Большинство людей не только не имеют таких возможностей, но и банального времени для поездки . Виртуальный мир может предложить то, что в реальности совершенно недоступно. Например, кажущаяся абсолютно невозможной, экскурсия по легендарному «Титанику». Дизайнеры воссоздали роскошный интерьер затонувшего судна в мельчайших деталях. Хотите подняться на борт этого знаменитого корабля и лично исследовать каждый сантиметр?В таком случае приходят на помощь виртуальные экскурсии, они позволяют повидать мир, расширить кругозор, не выходя из дома. То, что казалось абсолютно невозможным, постепенно становится реальностью. Vintage Digital Revival и Four Funnels Entertainment безупречно воссоздали всё великолепие амбициозного судна в самых тончайших деталях. Это часть их давнего проекта видеоигры «Титаник: Честь и слава».Главной целью игры является не развлечение, а ознакомление людей с историей. Нужно показать молодому поколению суть одной из величайших трагедий 20 века. Значение этой ужасной катастрофы в истории невозможно переоценить. Слишком дорогой оказалась плата за неуёмные человеческие амбиции.Два десятка лет назад нечто подобное удалось знаменитому голливудскому режиссёру, Джеймсу Кэмерону. Тогда были использованы все самые передовые достижения в области компьютерной графики для того, чтобы максимально точно воссоздать «Титаник». Теперь пришло время сделать новый шаг вперёд. Трагическая история легендарного «Титаника» перенесена в виртуальную реальность. Создатели игры считают, что она будет использоваться как официальное учебное пособие.Зрители смогут последовательно перенестись из шикарной столовой прямо в помещение к паровым двигателям могучего корабля. Внешний вид и интерьер потрясающе точно смоделирован в 3D. Директором проекта является Том Лински. Его команда собрана из лучших специалистов в своей области со всего мира.Хотя некоторые детали «Титаника» в игре могут показаться тривиальными, команда приложила все усилия, чтобы по-настоящему оживить 1912 год. Воздаётся дань уважения истории и героизму той роковой ночи, когда лайнер столкнулся с айсбергом. Эксперты называют это «наиболее достоверным воссозданием».Сюжетная линия игры построена таким образом, чтобы участник смог посетить максимум помещений корабля, изучил его особенности и познакомился с людьми на борту. Для этого были воссозданы образы 200 реальных пассажиров из 2200, включая таких исторических персонажей, как капитан Смит и медсестра Вайолет Джессоп. Да, нельзя предотвратить трагедию — она неминуема, но можно попытаться разобраться, почему же она всё же произошла.Подобно тому, как режиссёр Джеймс Кэмерон воплотил в жизнь прекрасную романтическую историю любви с помощью своего фильма, дизайнеры рассказывают свои собственные истории. «Пока «Титаник» мчится по ледяным водам Северной Атлантики , Роберт Морган борется за шанс очистить своё имя от обвинений в ужасных преступлениях», - говорится на краудфандинговой странице Indiegogo 2015 года. На веб-сайте проекта говорится, что игра содержит невероятно увлекательный, полный загадок сценарий.Игра предполагает использование двух режимов - «Free Roam» или «Story Mode». Каждый из них предлагает богатый исторический опыт, в зависимости от того, хочет ли игрок побегать или просто осмотреть достопримечательности в подробностях. Когда игра будет завершена, согласно рекламной информации, в неё можно будет играть на ПК, в гарнитурах VR и других консолях.Создатели игры открыли ещё один канал на YouTube, на котором можно ознакомиться с фактами и получить подробнейшую информацию о самой известной морской трагедии в истории. Цель весьма благородна — это не только развлечение для публики, а донесение истинной истории. Причины, из-за которых история о «Титанике» столь популярна — это преувеличения, ложь и настоящий шлейф мифов. Многие преподносят всё это, как доказанные факты. Мастера цифровых технологий хотят, чтобы люди знали всю правду об этой трагедии, без прикрас.«Титаник» в результате столкновения с айсбергом получил пробоину в корпусе размером с три девятиэтажки. Утонул корабль за два часа сорок минут. Спаслись из более чем двух тысяч человек всего семьсот двенадцать.Судно было построено на верфи Harland and Wolff в Белфасте. Те, кто хочет окунуться в атмосферу того времени, могут отправиться в виртуальный тур по промышленной этой достопримечательности, любезно предоставленный Vintage Digital Revival / Four Funnels (дочерняя компания LLC). Хоть это и игра, но исторические подробности и потрясающая графика, которая в точности воспроизводит прошлое, произвели на публику неизгладимое впечатление.Австралийский миллиардер Клайв Палмер планирует создать «Титаник-2». Это отнюдь не продолжение голливудской эпопеи Кэмерона, а точная копия корабля. Прессе он сказал по этому поводу следующее: «Миллионы людей мечтали отправиться в путешествие на этом гиганте, увидеть его в порту и ощутить его уникальное величие». Палмер считает, что ультра-амбициозным результатом станет «корабль, на котором сбудутся эти мечты». Когда миллиардера спросили: «Может ли новый корабль затонуть?», Клайв, улыбнувшись, сказал: «Конечно, он утонет, если вы сделаете в нём дырку». Мистер Палмер обещает, что его «Титаник» будет суперсовременным кораблём с использованием самых новых технологий судостроительной промышленности. Это обеспечит лайнеру максимальную безопасность, роскошный отдых и комфортное путешествие для всех пассажиров. На сегодняшний день на реализацию этого амбициозного проекта потрачено около полумиллиарда долларов.Точная копия легендарного корабля будет построена на китайской верфи и выйдет в свой первый рейс в сопровождении китайского военно-морского флота. «Титаник-2» планируют оснастить, в отличие от его предка, не угольным, а дизельным приводом. Судно должно сойти на воду в 2022 году и отправиться по первоначальному маршруту своего злополучного предшественника. Процесс производства был приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.Некоторые хотят пережить всю историю на настоящем корабле. Другие счастливы предоставленной возможности наслаждаться славой «Титаника», не выходя из дома. Так что хоть судно и обрело последнее пристанище в водных глубинах, но интерес к этой трагедии с годами не уменьшился ...