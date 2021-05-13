Как прогуляться по затонувшему «Титанику» и увидеть легендарный корабль своими глазами

Отправление легендарного гиганта в свой первый и последний путь.

Создатели в мельчайших деталях воссоздали всё внутреннее убранство.

Ожидается, что разработка будет использоваться в качестве учебного пособия.

Зрители смогут побывать во всех помещениях судна, включая каюты.

Игра не предлагает только одного - счастливого исхода путешествия.

Благодаря создателям игры теперь любой может иметь уникальную возможность прогуляться по роскошным помещениям судна.

Помпезная голливудкая кинолента Джеймса Кэмерона об истории гибели «Титаника».

Меньше трёх часов понадобилось, чтобы непотопляемый корабль затонул.

Несчастный «Титаник» на дне морском.

Клайв Палмер.