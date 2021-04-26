С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

Зачем в СССР выпускали холодильники с замком


Зачем в СССР выпускали холодильники с замком

Холодильники времен СССР делались на века. Даже сейчас можно где-то на даче или в деревне увидеть старые модели. К тому же некоторые из них еще и рабочие. Но не это самое удивительные. Были конструкции с замками, самыми что ни на есть настоящими. Очень даже интересное решение для тех, кто хочет похудеть. Но дело было совсем в другом.

Холодильник с замком был особенно актуален для кухонь в коммунальных квартирах / Фото: stroynews.link.ru

Холодильник с замком был особенно актуален для кухонь в коммунальных квартирах / Фото: stroynews.link.ru


Закрывающийся на ключ холодильник выступал гарантией того, что продукты останутся целыми / Фото: moskva.bt-technika.ru

Закрывающийся на ключ холодильник выступал гарантией того, что продукты останутся целыми / Фото: moskva.bt-technika.ru

 

Одной из причин являлась жизнь в коммуналках. В пятидесятых-шестидесятых годах двадцатого века в таких квартирах проживали по несколько семей. Холодильник с замком был своеобразной гарантией того, что продукты одной семьи не будут съедены другой.
Рефрижератор выполнял роль сейфа на случай отъезда / Фото: teletype.in

Рефрижератор выполнял роль сейфа на случай отъезда / Фото: teletype.in

 

Холодильник в роли сейфа. В те годы многие прятали ценные вещи именно в него, закрывали на замок и уходили или уезжали с этим ключом. В послевоенные годы было много случаев воровства. Входная дверь спасти от воров не могла, ведь была изготовлена из дерева.
Современные холодильники не оснащаются замками, однако ими можно управлять дистанционно / Фото: twitter.com

Современные холодильники не оснащаются замками, однако ими можно управлять дистанционно / Фото: twitter.
com

 

В наше время нет бытовых моделей холодильников с замками. Хотя есть «умные» модели, которые через интернет сопряжены со смартфоном и ими можно управлять дистанционно.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Зачем в СССР выпускали холодильники с замком

И не забудьте:
Зачем в СССР выпускали холодильники с замкомПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Сексуальные и невероятно реалистичные скульпторы Ло Ли Жун

Читать
Зачем в Саудовской Аравии люди стреляют себе под ноги?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Зачем в Саудовской Аравии люди стреляют себе под ноги?

Около 200 тысяч туристов ожидают в Сочи на майские праздники
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Около 200 тысяч туристов ожидают в Сочи на майские праздники

Гений места: на Урале презентовали книгу о городском художнике-легенде Старике Букашкине
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

Гений места: на Урале презентовали книгу о городском художнике-легенде Старике Букашкине

Выставка по итогам фестиваля-пленэра представлена Симферопольским художественным музеем
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Выставка по итогам фестиваля-пленэра представлена Симферопольским художественным музеем

Фото дня: Ичка вышла из берегов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯрославский Вестник

Фото дня: Ичка вышла из берегов

В группе yaroslavka_live социальной сети Instagram опубликовали фото реки Ички, которая стала непохожей на себя. Обычно эта речка совсем ...
Епархия обязана восстановить руины в Старочеркасске с сохранением старого облика
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Епархия обязана восстановить руины в Старочеркасске с сохранением старого облика

Что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями? – Народный фронт опубликовал памятку в соцсетях
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями? – Народный фронт опубликовал памятку в соцсетях

Ливадийский дворец-музей получил коллекцию картин Эммануила Бернштейна
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Ливадийский дворец-музей получил коллекцию картин Эммануила Бернштейна

Алтарь галльских богинь домашнего очага нашли во Франции
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

Алтарь галльских богинь домашнего очага нашли во Франции

В Египте установили минимальные цены на гостиничные номера
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В Египте установили минимальные цены на гостиничные номера

Авиакомпания Nordwind открывает пять новых региональных направлений из Петербурга
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Авиакомпания Nordwind открывает пять новых региональных направлений из Петербурга

Санкт-Петербург, 26 апреля. Российская авиакомпания Nordwind открывает продажу билетов на рейсы из Пулково в пять городов регионального з...
Глава Nvidia: «Мы придем к слиянию виртуального и физического мира»
Материал, выбранный редакторами МиртесенХайтек+

Глава Nvidia: «Мы придем к слиянию виртуального и физического мира»

Онищенко не поддержал предложение увеличить отпуск для россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Онищенко не поддержал предложение увеличить отпуск для россиян

Фотокадр: памятники в Северном привели в порядок после зимы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

Фотокадр: памятники в Северном привели в порядок после зимы

Чайка села сверху на другую летящую чайку и полетела пассажиром: видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

Чайка села сверху на другую летящую чайку и полетела пассажиром: видео

Онищенко раскритиковал идею дополнительного отпуска для россиян, отдыхающих на отечественных курортах
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Онищенко раскритиковал идею дополнительного отпуска для россиян, отдыхающих на отечественных курортах

Мальдивы отменяют ПЦР-тесты для привитых "Спутником V" россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Мальдивы отменяют ПЦР-тесты для привитых "Спутником V" россиян

Власти Мальдивских островов обновили правила въезда для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса нового типа. Ново...
После реконструкции НЭТ приобретет исторический облик
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

После реконструкции НЭТ приобретет исторический облик

Специалисты Госкомцен РК провели мониторинг состояния источников тепловой энергии в Щелкино
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Специалисты Госкомцен РК провели мониторинг состояния источников тепловой энергии в Щелкино

Titan Trade (Титан Трэйд) - читай честные отзывы перед тем, как отдавать свои деньги
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Titan Trade (Титан Трэйд) - читай честные отзывы перед тем, как отдавать свои деньги

Яну Рудковскую раскритиковали за отдых без младшего сына
Материал, выбранный редакторами Миртесен100 Дорог

Яну Рудковскую раскритиковали за отдых без младшего сына

В СПР раскритиковали идею о продлении отпуска российским туристам-патриотам
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

В СПР раскритиковали идею о продлении отпуска российским туристам-патриотам

Фальстарт от «Уральских авиалиний». Авиакомпания отменила рейс в Черногорию прямо во время регистрации
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness FM

Фальстарт от «Уральских авиалиний». Авиакомпания отменила рейс в Черногорию прямо во время регистрации

Самый древний дом в истории нашли благодаря каменным орудиям
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Самый древний дом в истории нашли благодаря каменным орудиям

В Италии начали снимать ограничения по коронавирусу
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

В Италии начали снимать ограничения по коронавирусу

Зачем в СССР выпускали холодильники с замком
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Зачем в СССР выпускали холодильники с замком

История мотороллера "Вятка" или где еще можно встретить старого знакомого, как не на выставке дизайна?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

История мотороллера "Вятка" или где еще можно встретить старого знакомого, как не на выставке дизайна?

В Казани садоводческие маршруты выйдут на рейсы 30 апреля
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

В Казани садоводческие маршруты выйдут на рейсы 30 апреля

Продолжается Республиканский конкурс народного творчества и ремёсел
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Продолжается Республиканский конкурс народного творчества и ремёсел

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Эти 7 мировых святынь выстроены на одной линии

С ароматами костра, океанского тумана и кальвадоса: 10 диффузоров и свечей для тех, кому отпуск пока не светит, а в лес, к морю и на вечеринки тянет
Материал, выбранный редакторами Миртесенbeautyhack

С ароматами костра, океанского тумана и кальвадоса: 10 диффузоров и свечей для тех, кому отпуск пока не светит, а в лес, к морю и на вечеринки тянет

В Сочи ожидаются сильные дожди с грозой
Материал, выбранный редакторами МиртесенВК Пресс

В Сочи ожидаются сильные дожди с грозой

Воронцовский дворец в Алупке — в топ-3 самых популярных дворцов России
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

Воронцовский дворец в Алупке — в топ-3 самых популярных дворцов России

«Уральские авиалинии» отменили первый за год рейс в Черногорию
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

«Уральские авиалинии» отменили первый за год рейс в Черногорию

Последняя молитва в Пещере ужаса: что нашли в Иудейской пустыне, где умирали восставшие против Рима евреи
Материал, выбранный редакторами МиртесенПотерянные миры

Последняя молитва в Пещере ужаса: что нашли в Иудейской пустыне, где умирали восставшие против Рима евреи

Вильям-Адольф Бугро (William-Adolphe Bouguereau)
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Вильям-Адольф Бугро (William-Adolphe Bouguereau)

Топ-5 мест, где можно устроить пикник в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Топ-5 мест, где можно устроить пикник в Москве

Тимофей Баженов: «Ботанический сад — это жемчужина Москвы»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Тимофей Баженов: «Ботанический сад — это жемчужина Москвы»

Около трети россиян рассказали о перенесенном COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Около трети россиян рассказали о перенесенном COVID-19

Арт-перформанс и ретрит. Какой отдых россияне выбирают после локдауна
Материал, выбранный редакторами МиртесенAdIndex

Арт-перформанс и ретрит. Какой отдых россияне выбирают после локдауна

Новая Зеландия вырвалась в лидеры по борьбе с углекислым газом
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Новая Зеландия вырвалась в лидеры по борьбе с углекислым газом

По всей России сегодня вспоминают жертв ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

По всей России сегодня вспоминают жертв ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Музеи в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде конкурируют с каирскими за внимание туристов
Материал, выбранный редакторами МиртесенladyTravel Club

Музеи в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде конкурируют с каирскими за внимание туристов

В Красноярске с 1 мая увеличат количество рейсов на дачных маршрутах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Красноярске с 1 мая увеличат количество рейсов на дачных маршрутах

Картина дня

наверх