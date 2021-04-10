Самые впечатляющие заповедные территории мира

В 1872 году на основании решения президента Улисса Гранта 898,3 тыс.га. земли северо-восточного края равнины реки Снейк с многочисленными гейзерами, каньонами, пещерами и обитателями было выделено в первый в мире национальный парк, получивший название Йеллоустон. От заповедников национальные парки отличаются тем, что на их территорию допускаются туристы и в ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность.



На сегодняшний день в мире насчитывается около 7000 национальных парков. Путешествие в любой из них позволяет окунуться в мир дикой природы, увидеть воочию редкие виды флоры и с близкого расстояния понаблюдать за птицами и животными. Мы же расскажем о тех парках, которые путешественники и мировые издания называют самыми красивыми в мире нетронутыми уголками природы.







Какаду, Австралия

Серенгети, Танзания

Фьордленд, Новая Зеландия

Банф, Канада

Гранд-Каньон, США

Йосемити, США

Торрес-дель-Пайне, Чили

Лейк-Дистрикт, Великобритания

Фудзи-Хаконэ-Идзу, Япония

Швейцарский национальный парк, Швейцария

Мануэль-Антонио, Коста-Рика

Гуйлинь, Китай