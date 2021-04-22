5 действенных способов проверить качество воды в дачном колодце

Вода в колодце не всегда бывает кристально чистой. Как знать, быть может она уже не слишком читая? Озвученные тезисы уже являются отличным поводом для того, чтобы задуматься о проверке качества питьевой воды на своем дачном участке. Осуществить проверку можно без помощи лаборатории, одними только своими силами.
1. Проверка моющим средством
Можно проверить моющим средством. /Фото: cherrywoman.ru.
Берем немного воды из скважины или колодца, наливаем ее в чистую емкость. Затем берем моющее средство для посуды и добавляем небольшое количество. Далее при помощи чистой ложечки или соломки взбалтываем. Если пена не появится или ее будет очень мало – вода слишком жесткая. Если пены будет много, то с водой в плане жесткости все в полном порядке. Повышенная жесткость указывает на содержание в воде лишних солей и щелочноземельных материалов.
2. Проверка чаем
Качество воды можно проверить чаем. /Фото: zavarka.life.
Завариваем обычный черный чай и наливаем его в прозрачный стакан так, чтобы не заполнить его полностью. Следом берем воду для проверки и добавляем ее в холодном виде в только что приготовленный напиток. Если чай приобретает персиковый цвет после смешения, то с водой скорее всего все в порядке. Если чай помутнее или выпадет в осадок, то пить такую воду из колодца нельзя.
3. Проверка марганцовкой
Проверенное средство. /Фото: sovkusom.ru.
Берем перманганат калия и добавляем его в забранную для проверки из колодца воду. Если жидкость приобретен светло-розовый цвет, то с колодезной водой скорее всего все в полном порядке. Если марганцовка приобретен любой другой цвет, например, желтый, то пить такую воду не просто нельзя – ее следует как можно скорее сдать в лабораторию.
4. Проверка временем
Убираем в темное место. /Фото: infourok.ru.
Набираем воду в стакан, накрываем его крышкой и убираем в темное место на несколько дней. Возвращаемся к стакану не раньше 3 дней и внимательно смотрим. Если появился осадок на дне или стенках, образовались водоросли или налет, появилась какая-либо пленка на поверхности воды, такую Н2О употреблять нельзя.
5. Проверка зеркалом
Можно использовать зеркало или стекло. /Фото: sovet.boltai.com.
Для работы понадобится чистое обезжиренное зеркало и пипетка. Плескаем несколько капель воды на зеркало и ждем пока она высохнет. Если на месте капель остаются разводы, то вода была исключительно грязной. Употреблять такую точно нельзя.
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