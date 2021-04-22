С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    Ивашко Г., Колмыков А.Н. Опознание Ленина и передача трупа в США / Сборник научных работ 73й Международной научной ко...Почему не похорон...
  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...

5 действенных способов проверить качество воды в дачном колодце


5 действенных способов проверить качество воды в дачном колодце

Вода в колодце не всегда бывает кристально чистой. Как знать, быть может она уже не слишком читая? Озвученные тезисы уже являются отличным поводом для того, чтобы задуматься о проверке качества питьевой воды на своем дачном участке. Осуществить проверку можно без помощи лаборатории, одними только своими силами.

1. Проверка моющим средством


Можно проверить моющим средством. /Фото: cherrywoman.ru.

Можно проверить моющим средством. /Фото: cherrywoman.ru.

 

Берем немного воды из скважины или колодца, наливаем ее в чистую емкость. Затем берем моющее средство для посуды и добавляем небольшое количество. Далее при помощи чистой ложечки или соломки взбалтываем. Если пена не появится или ее будет очень мало – вода слишком жесткая. Если пены будет много, то с водой в плане жесткости все в полном порядке. Повышенная жесткость указывает на содержание в воде лишних солей и щелочноземельных материалов.

2. Проверка чаем


Качество воды можно проверить чаем. /Фото: zavarka.life.

Качество воды можно проверить чаем. /Фото: zavarka.life.

 

Завариваем обычный черный чай и наливаем его в прозрачный стакан так, чтобы не заполнить его полностью. Следом берем воду для проверки и добавляем ее в холодном виде в только что приготовленный напиток. Если чай приобретает персиковый цвет после смешения, то с водой скорее всего все в порядке.
Если чай помутнее или выпадет в осадок, то пить такую воду из колодца нельзя.

3. Проверка марганцовкой


Проверенное средство. /Фото: sovkusom.ru.

Проверенное средство. /Фото: sovkusom.ru.

 

Берем перманганат калия и добавляем его в забранную для проверки из колодца воду. Если жидкость приобретен светло-розовый цвет, то с колодезной водой скорее всего все в полном порядке. Если марганцовка приобретен любой другой цвет, например, желтый, то пить такую воду не просто нельзя – ее следует как можно скорее сдать в лабораторию.

4. Проверка временем


Убираем в темное место. /Фото: infourok.ru.

Убираем в темное место. /Фото: infourok.ru.

 

Набираем воду в стакан, накрываем его крышкой и убираем в темное место на несколько дней. Возвращаемся к стакану не раньше 3 дней и внимательно смотрим. Если появился осадок на дне или стенках, образовались водоросли или налет, появилась какая-либо пленка на поверхности воды, такую Н2О употреблять нельзя.

5. Проверка зеркалом


Можно использовать зеркало или стекло. /Фото: sovet.boltai.com.

Можно использовать зеркало или стекло. /Фото: sovet.boltai.com.

 

Для работы понадобится чистое обезжиренное зеркало и пипетка. Плескаем несколько капель воды на зеркало и ждем пока она высохнет. Если на месте капель остаются разводы, то вода была исключительно грязной. Употреблять такую точно нельзя.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





5 действенных способов проверить качество воды в дачном колодце

И не забудьте:
5 действенных способов проверить качество воды в дачном колодцеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Основоположник агрессивного покера Стю Ангер: -" Ставка 20 баксов, это все, что у меня есть"

Читать
Мыс Горн: 2 океана текут рядом и не смешиваются
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

Мыс Горн: 2 океана текут рядом и не смешиваются

Президент УЕФА оценил вероятность отмены матча «Реал» — «Челси»
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Президент УЕФА оценил вероятность отмены матча «Реал» — «Челси»

Обедневший "Реал", победа "Зенита" над "Барселоной" и другие новости спорта к 22 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Обедневший "Реал", победа "Зенита" над "Барселоной" и другие новости спорта к 22 апреля

Играл с Малкиным, а из «Авангарда» его убрали из-за тренера. В финале за ЦСКА играет омская легенда Попов
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Играл с Малкиным, а из «Авангарда» его убрали из-за тренера. В финале за ЦСКА играет омская легенда Попов

КХЛ с каждым годом молодеет. Может быть, где-то вынужденно: игроки среднего возраста, кто находятся в самом расцвете, стайками тянутся за...
Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе только о футболе

Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

Дзюба обрадовался провалу Суперлиги
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Дзюба обрадовался провалу Суперлиги

Александр Соболев ответил на обвинения в постоянных симуляциях
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Александр Соболев ответил на обвинения в постоянных симуляциях

Вилков уже досудился. Кто следующий ? Как решение ЭСК повлияет на ход чемпионата.
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе только о футболе

Вилков уже досудился. Кто следующий ? Как решение ЭСК повлияет на ход чемпионата.

1
Стартовал конкурсный отбор регионального этапа ежегодного фестиваля Российская студенческая весна-2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Стартовал конкурсный отбор регионального этапа ежегодного фестиваля Российская студенческая весна-2021

Украинский боец Побережец рассказал о подготовке к бою с чемпионом ACA Джонсоном
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Украинский боец Побережец рассказал о подготовке к бою с чемпионом ACA Джонсоном

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Побережец рассказал о подготовке к поединку против чемпиона Абсолютного чемпионата Ахмат ...
КЕРЖАКОВ: У меня сохранились конспекты микроциклов многих тренеров, но невозможно слепо копировать и работать по шаблону
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт Уик-Энд

КЕРЖАКОВ: У меня сохранились конспекты микроциклов многих тренеров, но невозможно слепо копировать и работать по шаблону

«Рад, что единый голос футбольных фанатов был услышан». Принц Уильям – о распаде Суперлиги
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Рад, что единый голос футбольных фанатов был услышан». Принц Уильям – о распаде Суперлиги

«Победил его величество футбол». Дзюба порадовался провалу Суперлиги
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

«Победил его величество футбол». Дзюба порадовался провалу Суперлиги

«Валенсия» заинтересовалась Моуриньо
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Валенсия» заинтересовалась Моуриньо

Кевин Магнуссен дебютирует в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с отцом
Материал, выбранный редакторами Миртесенautosprot.com

Кевин Магнуссен дебютирует в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с отцом

Соболев отреагировал на критику из-за частых падений в штрафной площади
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Соболев отреагировал на критику из-за частых падений в штрафной площади

Форвард московского "Спартака" и сборной России по футболу Александр Соболев рассказал, как отреагировал на обвинения в частых симуляциях...
Студенты колледжа на Бибиревской заняли третье место на городском этапе конкурса «Звезда спасения»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАЛУФЬЕВО

Студенты колледжа на Бибиревской заняли третье место на городском этапе конкурса «Звезда спасения»

В оргкомитете Евро рассказали, приедут ли в Россию иностранцы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

В оргкомитете Евро рассказали, приедут ли в Россию иностранцы

МОК запретил акции в поддержку Black Lives Matter на Олимпиаде в Токио
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

МОК запретил акции в поддержку Black Lives Matter на Олимпиаде в Токио

Распад Суперлиги – акции "Ювентуса" резко обвалились
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Распад Суперлиги – акции "Ювентуса" резко обвалились

Рамос до сих пор не продлил контракт с «Реалом»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

Рамос до сих пор не продлил контракт с «Реалом»

Мавзолей Ленина закроют до середины мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Мавзолей Ленина закроют до середины мая

Спаллетти поступило несколько предложений из РПЛ, в том числе и из «Спартака»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт Уик-Энд

Спаллетти поступило несколько предложений из РПЛ, в том числе и из «Спартака»

Кто из знаков зодиака лучший обольститель дам
Материал, выбранный редакторами МиртесенВажно знать

Кто из знаков зодиака лучший обольститель дам

Соболев: «Переход в ЦСКА? Думаю, что это невозможно»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Соболев: «Переход в ЦСКА? Думаю, что это невозможно»

Экс-арбитр Хусаинов прокомментировал назначение Карасева на Евро-2020
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Экс-арбитр Хусаинов прокомментировал назначение Карасева на Евро-2020

Форвард «Миннесоты» Штурм: «Капризов выводит нашу команду на новый уровень»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Форвард «Миннесоты» Штурм: «Капризов выводит нашу команду на новый уровень»

Донского победителя «Большой перемены» пригласили в «Платов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Донского победителя «Большой перемены» пригласили в «Платов»

Фернандинью — о Суперлиге: «Мы счастливы, потому что в конце концов футбол победил»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Фернандинью — о Суперлиге: «Мы счастливы, потому что в конце концов футбол победил»

Флойд Мейвезер и блогер Логан Пол договорились о новой дате боя
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Флойд Мейвезер и блогер Логан Пол договорились о новой дате боя

«Восхитительное начало карьеры в НХЛ». Тренер «Миннесоты» — о Капризове
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Восхитительное начало карьеры в НХЛ». Тренер «Миннесоты» — о Капризове

Капризов стал четвёртым россиянином после Буре, Овечкина и Яшина с клубным рекордом по голам среди новичков
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Капризов стал четвёртым россиянином после Буре, Овечкина и Яшина с клубным рекордом по голам среди новичков

Увидеть своими глазами. В Омск привезут главный трофей КХЛ
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Увидеть своими глазами. В Омск привезут главный трофей КХЛ

Картина дня

наверх