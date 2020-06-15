Велосипед, который разгоняется до 30 км/ч за три нажатия на педали

В наше время эволюционирует всё, даже самые, казалось бы, привычные всем вещи. Группа инженеров-энтузиастов, проигнорировав мнение, что «не стоит изобретать велосипед», создала футуристическую модель, которую разогнать до максимальной скорости можно буквально за три секунды.







Итальянцы известны на весь мир своими макаронами и корридой, а теперь заявили о себе и как создатели инновационного велосипеда. Разработчики из студии дизайна TRED представили свое новое изобретение BestiaNera Hybrid Bike — велосипед, который отличается превосходным агрессивно-спортивным дизайном и потрясающей ездовой производительностью.







Велосипед, разгоняющийся без усилий.



Одним из важнейших достоинств BestiaNera Hybrid Bike является тот факт, что велосипед почти полностью сделан из углеродного волокна. Использование этого синтетического композитного материала позволило придать корпусу невероятную прочность и вместе с тем обеспечить небольшой вес конструкции — всего 9,8 кг.







Агрессивно-спортивный дизайн.



BestiaNera — «гибрид» в лучших традициях. Секрет в том, что велосипед может приводиться в движение как мышечной силой человека, так и электродвигателем. Питается электромотор от литий-ионного аккумулятора. Велосипед также использует систему рекуперативного торможения, позволяющую возвращать часть энергии тягового электродвигателя при его работе в генераторном режиме.

Всё это превращает поездку на BestiaNera Hybrid Bike в ярое приключение. Производитель обещает, что всего три нажатия на педали позволят достичь скорости в 30 км/ч. Правда , возможным это будет лишь при использовании электромотора.Идеальный велосипед для передвижения по городу.При первом взгляде на велосипед возникает закономерный вопрос: где же находятся такие масштабные вещи, как двигатель и аккумулятор? Строго говоря, двигателей в велосипеде сразу два, и они вместе с батареей «спрятаны» в линзообразном диске заднего колеса. Переживать за электронику не стоит, поскольку корпус диска надежно защищает ее от воды, сырости, пыли и механических повреждений.Велосипед BestiaNera Hybrid Bike для спортсменов и не только.В конструкции байка была использована инновационная система Anti-Vibration System, которая в сочетании с удобным регулирующимся сиденьем делает езду на велосипеде максимально комфортной. Она динамично сочетается с имеющейся гидравлической тормозной системой, позволяющей остановить транспорт в одно мгновение.Полон модных инноваций.Остается добавить , что велосипед имеет весьма привлекательный, пускай и специфический, дизайн.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)