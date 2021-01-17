Как сделать, чтобы ноги не мерзли в сильные морозы: простой и действенный армейский способ

Зима – прекрасная пора года, особенно в регионах, где выпадает много снега и стоят крепкие морозы. Но даже в средней полосе страны, где все больше зима напоминает позднюю осень или раннюю весну, нет солнца и по большей степени слякоть, температура периодически сильно понижается. Следовательно, пора утепляться и особенно позаботиться о комфорте ног.
На холодные зимы лучше покупать обувь с натуральным мехом / Фото: hsnone.ru
Если ноги не мерзнут, то и в целом переохладиться и заболеть риск минимальный. Поэтому качественная зимняя обувь – основной момент, на который следует обратить свое внимание. В наши дни есть множество предложений от производителей. Можно купить сапоги или ботинки с натуральным или искусственным мехом.
Полиуретан эффективно сохраняет тепло / Фото: new-variant.ru
Отличным вариантом станут и изделия с подошвой из полиуретана, эффективно сохраняющие тепло, так как практически не промокают и не пропускают сырость и холод от поверхности земли. Последний вариант больше подходит для частного сектора, сельской местности для повседневной носки, так как внешний вид у них далеко не модельный.
Армейский способ утепления ног в сильные морозы поражает своей простотой / Фото: astrakhanfm.ru
Ну а если морозы разыгрались и предстоит длительное время находиться на улице, подойдет прекрасный армейский вариант утепления, который поражает своей простотой.
Перед тем как обуться, следует обмотать ноги газетой / Фото: novostivoronezha.ru
Заключается он в использовании самой обычной газеты. Ноги сначала оборачиваются газетой, а потом уже можно обуваться. Дешево и эффективно. Газета способна удержать тепло внутри и уберечь от жуткого ощущения холода.
Утеплитель впитывает влагу, поэтому ноги начинают замерзать / Фото: freegreatpicture.com
Почему это происходит? Проблема заключается в том, что внутри обуви появляется естественный процесс испарения влаги. В итоге утеплитель ее впитывает в себя, что и приводит к снижению его функций. Он уже не способен в полной мере их выполнять.
Газета впитывает влагу, оставляя утеплитель в сапогах сухим / Фото: mudriesoveti.ru
При использовании газеты, именно она впитывает влагу. При этом ноги остаются сухими. Когда бумага намокает, ее следует менять на сухую. Это позволит ногам не замерзнуть в любую погоду.
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