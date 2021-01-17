Как сделать, чтобы ноги не мерзли в сильные морозы: простой и действенный армейский способ

На холодные зимы лучше покупать обувь с натуральным мехом / Фото: hsnone.ru

Полиуретан эффективно сохраняет тепло / Фото: new-variant.ru

ru Армейский способ утепления ног в сильные морозы поражает своей простотой / Фото: astrakhanfm.ru

Перед тем как обуться, следует обмотать ноги газетой / Фото: novostivoronezha.ru

Утеплитель впитывает влагу, поэтому ноги начинают замерзать / Фото: freegreatpicture.com

Газета впитывает влагу, оставляя утеплитель в сапогах сухим / Фото: mudriesoveti.ru