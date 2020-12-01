Почему русские крестьянки поголовно отказывались идти замуж и к чему это привело

Исследовательская работа о России американского ученого.

Кто такой Джон Бушнелл и почему он так осведомлен о русских крестьянках

Отказ от брака был весьма неожиданным решением, принявшим массовый характер.

Старообрядцы 17 века.

У женщин был выбор соглашаться на замужество или нет.

Велено замуж ходить! А почему же не шли?

Оставаться в девках было не зазорным, если таких вся деревня.

Свадьбы могли так и не дождаться.

Женщинам и без мужа находилась масса работы.

Почему же все-таки крестьянки игнорировали институт брака?

Нередко в одном дворе жили сразу несколько дочерей, не вышедших замуж.

Чем больше душ - тем выше оброк.