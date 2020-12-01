Почему русские крестьянки поголовно отказывались идти замуж и к чему это привело

Антропологи утверждают, что все формы родства, которые считаются традиционными современной наукой, строятся на обмене родов женщинами. Да, в свете прогрессивных взглядов, к этому сложно относиться как к чему-то само собой разумеющемуся, но на протяжении всей истории женщине отводилась определенная роль. Это сказывалось на ее положении в семье, обществе. Джон Бушнелл в своей книге описывает ситуацию, которую можно расценить как бабий бунт, ведь русские крестьянки отказались выходить замуж, не соглашаясь с отведенной им гендерной ролью.
Представление о том, что дореволюционная Россия – это оплот патриархально-традиционных ценностей достаточно прочно укоренилось в истории. Русские крестьянки рано выходили замуж и всю свою жизнь посвящали служению мужу, работе по хозяйству, рождению детей, предполагалось, что женщина беспрекословно слушается и подчиняется своему супругу, выполняет подавляющая часть работ по дому, работает в поле.
Исследовательская работа о России американского ученого.
Но так было не всегда и не везде. Историк Джон Бушнелл в своих исследованиях доказывает, что женщины, поняв весьма сомнительную выгодность брака, стали массово от него отказываться, тем самым пошатнув сложившиеся устои, а точнее даже подорвав патриархальные каноны. Речь идет о крестьянках старообрядцев Спасова согласия, в 19 веке их численность достигала миллиона, а жили они вдоль Волги. Их жизненный уклад заметно влиял на демографию, экономику и быт огромного региона, потому бабий бунт привел к тому, что дворяне стали вмешиваться в личную жизнь своих крепостных крестьянок. Но об этом чуть ниже.
Кто такой Джон Бушнелл и почему он так осведомлен о русских крестьянках
Отказ от брака был весьма неожиданным решением, принявшим массовый характер.
Бушнелл – профессор Северо-западного университета США сам объяснил интерес к этой теме в предисловии к книге «Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок». Он заинтересовался этой темой после того как сделал для себя две неожиданные находки. Ему на глаза попались исповедные ведомости – списки прихожан, которые приходили или не приходили на исповедь. Таковы были нормативы ведения учета в церквях. В них же можно было увидеть, что в некоторых деревнях в конце 18 века очень много взрослых женщин так и остаются в «девках».
Для русской деревни того времени нормальной бы была цифра в 1-2 незамужнюю женщину, но чтобы поголовно, всей деревней! К тому же в работах русских историков можно найти утверждение, что замужество, пусть и неудачное, для крестьянки было неизбежностью. К примеру, в деревне Случково 44-70% женщин (по разным данным) были незамужними. Мужчины при этом, были женатыми, а их жены привезены из других деревень. Как правило, невеста выбиралась из населенных пунктов не дальше 10 километров, по-крайней мере к началу периода отказа от замужества, который приходится на 1970 года, радиус поиска подходящей кандидатуры был именно таким.
Старообрядцы 17 века.
Однако в дальнейшем он расширился, поскольку проблема лишь усугублялась. Нередко невесту приходилось выкупать из крепостничества, для того девушка вообще появилась в доме.
Традиционные отношения предполагали, что происходит обмен дочерьми между дворами и семьями. Однако если внушительная часть женщин выпадает из числа невест, то намечающийся перекос приводит и к конфликтам. Так, семьи, имеющие сыновей, были возмущены тем фактом, что имеющие дочерей не выдают их замуж. Были обращения к помещикам, с просьбой посодействовать образованию новых ячеек общества. Конечно же, путем давления на семьи, имеющих дочерей.
У женщин был выбор соглашаться на замужество или нет.
Принято считать, что все решения за девушек в Царской России принимали их отцы, а затем и мужья. Если учитывать, что в некоторых регионах выдавали замуж начиная с 12 лет, то подобное вполне обосновано. Но с повышением брачного возраста растет и решающая роль самих будущих супругов.
В населенных пунктах, в которых наблюдался перекос в сторону незамужних женщин, не сохранилось метрических книг, поэтому нельзя сказать однозначно, в каком возрасте было принято заключать брак у спасовцев. Но зато известно, что в рамках одной семьи некоторые дочери выходили замуж, а некоторые – нет. Этот аргумент говорит в пользу самостоятельности решения, принятого именно женской стороной.
Это делает наиболее вероятным сопротивление браку именно со стороны девушек, причем поддерживаемое обществом и семьей. Говоря проще, девушки не боялись идти в разрез традициям и отказывались от брака по собственному желанию. Если у них было это право, то, с большей долей вероятностью, у них было и право выбрать жениха (тем более, что их больше, чем потенциальных невест).
Велено замуж ходить! А почему же не шли?
Оставаться в девках было не зазорным, если таких вся деревня.
Император Павел в 1799 году подарил няне своих детей графине Шарлотте Ливен имение с крестьянами. Годом позже было готово распоряжение, которое содержало в себе весьма необычные рекомендации и даже угрозы. Так, отцам было велено отдавать девок замуж. А девкам было велено в этот самый «замуж» идти. На этом бы можно было бы и закончить, но ситуация была уж больно критическая, помещики не могли рассчитывать на увеличение числа своих крестьян, роста благосостояния, если новые семьи образовывались с таким трудом.
Предыдущая владелица имения позволяла родителям самостоятельно решать судьбу своих детей, потому матери не спешили отдавать девок замуж, оставляя их в отцовском доме. Во-первых, подросшая девушка – полноправный помощник по хозяйству, а когда их несколько, то и хозяйство можно расширить. Особенно если в семьях не было сыновей, которые могли бы привести невесток (да и откуда их было взять). Во-вторых, не стоит исключать человеческий фактор, ведь они прекрасно знают всю тяжесть женской ноши, которая ляжет на плечи любимой дочери сразу после замужества.
Свадьбы могли так и не дождаться.
Другой причиной отказа от замужества называется слишком дорогая цена за венчание, которую устанавливали местные попы, для большинства крестьян это была неподъемная сумма. Поскольку всем парням от 20 до 35 и девкам от 18 до 25 до ближайшей Масленицы велено было разбиться по парам и женихаться, был предусмотрен и заем, который мог быть прощен, если отцы брачующихся имеют хорошую репутацию.
Девкам также было велено не перебирать и не злоупотреблять своим правом выбора (а то и отберут это право ненароком) и соглашаться на предложения. Если же девица, имея несколько предложений, отвергла их и оставалась незамужней к указанному сроку, то ее грозились отослать в Санкт-Петербург, для получения полезного ремесла (так себе угроза, стоит заметить). Те, что постарше, будут отосланы в господский дом для работ на местах. Если же у них при этом еще и дурная репутация, то их могли выслать вместе с мужиками.
Женщинам и без мужа находилась масса работы.
Подобные рекомендации к тому времени были отнюдь не редкостью. Уже после 1750 года, помещики стали вынуждены вмешиваться в личную жизнь своих крестьян, устанавливали правила и наказания за их нарушения. Их интерес понятен, чем раньше девушки выходят замуж, тем быстрее образуется тягло. На такие решения помещиков провоцировали и жалобы, с которыми обращались женихи, которые были вынуждены искать невест далеко от своих имений, что создавало дополнительные расходы.
Политика помещиков относительно брачного вопроса была проще некуда – чем больше людей, тем больше он соберет оброка, потому чем больше семей в его владениях, тем прочнее его капитал. Хотя, если рассуждать глубже, то в этом плане интересы помещиков и крестьян совпадали. Для крестьянина большая и крепкая семья – залог крепкого хозяйства, ведь в ту пору вся работа была физической и требовала больше работников. Нередко барин сам выкупал женщину с другого имения, если к нему обращались напрямую с этим вопросом, ведь он и сам был заинтересован в образовании новой семьи.
Почему же все-таки крестьянки игнорировали институт брака?
Нередко в одном дворе жили сразу несколько дочерей, не вышедших замуж.
Но если помещики и главы крупных крестьянских семейств имели свои интересы и воплощали их в жизнь, то у девушек были какие-то свои убеждения, следуя которым они пошатнули основы хозяйского и помещичьего уклада. Иронично, учитывая тот факт, что де-факто, женщины, а особенно молодые, были наиболее уязвимыми в этой системе взаимоотношений.
Бушнелл приводит много цифр и фактов, выдержек из метрических книг, но под этим скрывается некая сила убеждений, так, историк убежден, что от брака отказываются преимущественно спасовские женщины, принадлежащие одному из течений старообрядчества. Если окунуться в историю, то после реформ, старообрядцы условно делятся на два лагеря, те, кто принимали церковную иерархию и принимали отказ от брака только в виде монашества и тех, кто противопоставлялся им – беспоповцам.
Чем больше душ - тем выше оброк.
Последние были уверены, что воцарился Антихрист, и даже видели его в лице царя, к тому же они были уверены, что на брак может дать благословение только священник, а раз его нет, то нет и брака. К тому же многие впадают в некий экзистенциальный кризис, в котором не до размножения и продолжения рода. Все таинства потеряли свою актуальность, нет связи с Богом, а потому и брак, заключенный без его согласия – грех.
Возможно, именно из-за религиозных убеждений отцы не перечили дочерям, которые намеренно отказывались от вступления в брак и все сводили к нигилизму. Однако вопрос, который возникает у читателя книги: почему же стремление противостоять Антихристу возникает исключительно у женщин, а у мужчин отсутствует, практически остается без ответа.
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