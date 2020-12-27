20 отличных идей для детской комнаты

Детская комната — особое место для каждого ребенка, в котором царит удивительная атмосфера творчества и гармонии. Вариантов оформления детской спальни очень много: от обычной уютной комнатки до королевских замков и морских кораблей. Простор для фантазии безграничный!



Но, если вы пока не знаете, как создать идеальную детскую, у нас есть для вас фотошпаргалки с потрясающе красивыми комнатами. Рекомендуется к просмотру вместе с детьми.



Комната для девочки

Комната для мальчика

Комната для подростка