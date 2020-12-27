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20 отличных идей для детской комнаты

Детская комната — особое место для каждого ребенка, в котором царит удивительная атмосфера творчества и гармонии. Вариантов оформления детской спальни очень много: от обычной уютной комнатки до королевских замков и морских кораблей. Простор для фантазии безграничный!

Но, если вы пока не знаете, как создать идеальную детскую, у нас есть для вас фотошпаргалки с потрясающе красивыми комнатами. Рекомендуется к просмотру вместе с детьми.

Комната для девочки


Дворец для маленькой принцессы

20 отличных идей для детской комнаты

Шикарная детская комната в светлых тонах

20 отличных идей для детской комнаты

Объединение балкона и спальной зоны

20 отличных идей для детской комнаты

Детская в фиолетовых тонах

20 отличных идей для детской комнаты

Кровать в виде домика

20 отличных идей для детской комнаты

Уютная комната для двух девочек

20 отличных идей для детской комнаты

20 отличных идей для детской комнаты

Комната для мальчика


Для любителя гоночных машин

20 отличных идей для детской комнаты

Морская тематика

20 отличных идей для детской комнаты

Для фанатов смурфиков

20 отличных идей для детской комнаты

Уютная детская в синих тонах

20 отличных идей для детской комнаты

Для будущего путешественника

20 отличных идей для детской комнаты

Комната для подростка


Для любителя рок-музыки

20 отличных идей для детской комнаты

Комната в стиле модерн

20 отличных идей для детской комнаты

Мебель с неоновой подсветкой

20 отличных идей для детской комнаты

Учебная зона

20 отличных идей для детской комнаты

В пурпурных тонах

20 отличных идей для детской комнаты

Современная спальня для молодой девушки

20 отличных идей для детской комнаты

Дизайн для маленькой комнаты

20 отличных идей для детской комнаты

Экономия пространства

20 отличных идей для детской комнаты

2 в 1: рабочее место и спальная зона

20 отличных идей для детской комнаты

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