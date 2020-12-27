20 отличных идей для детской комнаты

Детская комната — особое место для каждого ребенка, в котором царит удивительная атмосфера творчества и гармонии. Вариантов оформления детской спальни очень много: от обычной уютной комнатки до королевских замков и морских кораблей. Простор для фантазии безграничный!
Но, если вы пока не знаете, как создать идеальную детскую, у нас есть для вас фотошпаргалки с потрясающе красивыми комнатами. Рекомендуется к просмотру вместе с детьми.
Комната для девочки
Дворец для маленькой принцессы
Шикарная детская комната в светлых тонах
Объединение балкона и спальной зоны
Детская в фиолетовых тонах
Кровать в виде домика
Уютная комната для двух девочек
Комната для мальчика
Для любителя гоночных машин
Морская тематика
Для фанатов смурфиков
Уютная детская в синих тонах
Для будущего путешественника
Комната для подростка
Для любителя рок-музыки
Комната в стиле модерн
Мебель с неоновой подсветкой
Учебная зона
В пурпурных тонах
Современная спальня для молодой девушки
Дизайн для маленькой комнаты
Экономия пространства
2 в 1: рабочее место и спальная зона
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