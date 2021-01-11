Нескучные сосиски: оригинальная подача, которая не оставит равнодушными домашних

Сосиски – очень популярное колбасное изделие у миллионов людей. Они вкусные и очень легко готовятся. Но это так банально – просто отварить их в воде. Ведь кушать хочется не только вкусно, но и красиво, а эстетично оформленное блюдо становится гораздо аппетитнее на вид. Мы собрали в обзоре подборку оригинальных идей для тех, кто захочет удивить и порадовать своих домочадцев и друзей.
1. «Шашлычки»
Шашлычки из сосисок в тесте – простая и забавная закуска к пиву. /Фото: youtube.com/watch?v=SUK-o8uBwIQ
Из сосисок можно сделать «шашлычки» на шпажках. Делается легко, а выглядит интересно. Раскатывают лист слоеного теста и смазывают яичным желтком. Пласт нарезают на прямоугольники такой же длины, как и сосиски, и заворачивают их в тесто. Далее сосиски режут на небольшие кусочки одинакового размера, нанизывают их на деревянные шампуры, и выкладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой. Тесто смазывают яйцом и выпекают в духовке до готовности.
2. Цветок
Булочка-цветок выглядит красиво и аппетитно. /Фото: youtube.com/watch?v=SUK-o8uBwIQ
Очень красиво выглядит булочка, оформленная в виде цветка, с открытой начинкой из сосисок. Тесто для пиццы раскатывают и нарезают на прямоугольники, заворачивают в них сосиски и хорошо защипывают края. Получившиеся колбаски нарезают на части одинакового размера, полностью разрезая сосиску внутри, но оставляя целым тесто с одной стороны. Затем формируют цветок, соединяя колбаску в кольцо, и переплетя концы так, чтобы одна отрезанная часть заполнила середину. Каждый кусочек переворачивают, чтобы была видна сосиска, и образовались «лепестки». Тесто смазывают яйцом и выпекают в духовке до готовности.
3. «Ромашка»
«Ромашка» из сосиски и яйца на завтрак зарядит позитивом с утра. /Фото: youtube.com/watch?v=SUK-o8uBwIQ
Если подойти с фантазией, тривиальный завтрак из яичницы с сосиской превращается в очень красивое кушанье. Сосиску надрезают по всей длине так, чтобы образовалась «гармошка» и сворачивают ее в кольцо. Для удобства нарезки можно сначала наколоть ее на деревянную палочку для шашлыка. Тогда действовать ножом будет проще – шпажка не даст разрезать сосиску полностью. Далее раскатывают тесто, вырезают круги такого же диаметра как кольцо из сосиски и складывают их вместе. Сосиску оборачивают тестом, поднимая края круга при помощи шпажки и загибая между разрезами. Середину посыпают тертым сыром, кладут яичный желток и выпекают в духовке.
«Ромашку» можно сделать и без теста, просто выложив сосиску на сковородку. Края «гармошки» соединяют зубочисткой, внутрь разбивают яйцо и жарят. Вместо яйца можно залить омлет и посыпать его сверху зеленым луком.
Полезный совет: Для креативных способов подачи необходимо выбирать длинные сосиски. Они хорошо сворачиваются в кольцо, и с ними удобно работать, а короткие будут ломаться. Тесто можно купить готовое в магазине – слоеное или для пиццы.
4. Оригинальный омлет
Эстетичная подача омлета в обрамлении фигур из сосисок делает блюдо еще аппетитнее. /Фото: youtube.com/watch?v=evE0-I4ttqU
Сосиски также помогут красиво оформить омлет на завтрак. Пару сосисок разрезают вдоль на две равные части и выкладывают на смазанную маслом сковороду в форме квадрата. Сладкий перец и еще одну сосиску нарезают небольшими кубиками и высыпают в центр фигуры. Два яйца смешивают с тремя столовыми ложками тертого твердого сыра, добавляют соль и перец по вкусу. Массу также выливают в центр квадрата, затем накрывают сковороду крышкой и готовят на слабом огне.
Для оригинальной подачи омлета сосиски можно выкладывать не только в форме квадрата, но и, к примеру, в виде звезды. Чтобы сформировать фигуру, сосиски надрезают вдоль, но не разрезают полностью, и соединяют концы с помощью зубочистки.
5. Мини-булочка с сосискойhttp://navote.ru/?p=21901
Мини-булочка с сосиской понравится и ребенку, и взрослому. /Фото: youtube.com/watch?v=evE0-I4ttqU
Булочкой с сосиской удивить сложно, но если сделать ее в форме кексиков, банальное блюдо заиграет новыми красками. Тесто для пиццы раскатывают небольшими кружками и с помощью рюмки удаляют середину. Сосиски нарезают на части одинакового размера, каждый кусочек оборачивают колечком из теста и выкладывают в формы для небольших кексов. Тесто смазывают яйцом, и булочки отправляют выпекаться до готовности.
6. Спираль
Сосисочная спираль смотрится необычно и делается очень легко. /Фото:
Спиралька готовится просто, но выглядит очень оригинально. Сосиску нанизывают на длинную деревянную палочку для шашлыка и делают ножом спиралевидный надрез, поворачивая ее вокруг оси, а затем немного растягивают по шпажке. Скатывают полоску теста и обматывают его вокруг сосиски в месте надреза. Сформированные спиральки отправляют в духовку и выпекают.
7. Мини-хотдоги
Оригинальные мини-хотдоги из сосисок сделают вечеринку веселее. /Фото: youtube.com/watch?v=evE0-I4ttqU
Для вечеринок с друзьями обычно заказывают пиццу. Это просто и вкусно, но повторять каждый раз – скучно. Но можно поразить друзей фантазией, приготовив закуску из сосисок. Готовится она очень просто. Листы слоеного теста нарезают на прямоугольники и заворачивают в них сосиски. Потом каждую такую колбаску разрезают на четыре равные части и выкладывают в два ряда в форму для выпечки. При этом емкость полностью заполнять не нужно. Кусочки выстилают вдоль бортиков, и формируют пустые сектора, выкладывая перегородки. Форму ставят в духовку и выпекают до готовности мини-хотдогов. После того, как они остынут, углубления заполняют кетчупом, чипсами, различными соусами. Получается оригинально и удобно – хот-доги легко отрываются, и на столе не мешает куча маленьких тарелочек с приправами.
8. «Осьминожки»
«Осминожек» на шпажке – это вкусно, и смотрится эффектно. /Фото: youtube.com/watch?v=rEdMZj2WFJc
Еще один вариант забавных закусок под пиво для посиделок с друзьями – это сосиски-«осьминожки». Муку (смесь из рисовой – 140 гр. и обычной – 70 гр.), сливочное масло (10 гр.), теплую воду (100 мл), соль и разрыхлитель соединяют в миске и замешивают пластичное тесто. Сосиски разрезают на равные половинки и каждую надрезают до середины на шесть частей. Эти кусочки нанизывают надрезанным концом на деревянную палочку для шашлыков. Следом на шпажку накалывают кусочек сыра. Затем сыр и сосиску оборачивают в тесто так, чтобы надрезанный конец остался не закрытым, обкатывают в панировочных сухарях и обжаривают во фритюре. Из кусочков оливок делают «осьминогу» глаза.
Есть еще вариант «осьминожков» – без деревянных шампуров. Половинки сосисок просто обжаривают во фритюре, обмакнув в кляр не надрезанные концы. При желании можно сделать глаза, прилепив майонезом кусочки оливок или белка сваренного вкрутую яйца.
Забавные «осьминожки» из сосисок внесут нотку юмора в праздничное веселье. /Фото: youtube.com/watch?v=rEdMZj2WFJc
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