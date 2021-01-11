Нескучные сосиски: оригинальная подача, которая не оставит равнодушными домашних

1. «Шашлычки»

Шашлычки из сосисок в тесте – простая и забавная закуска к пиву. /Фото: youtube.com/watch?v=SUK-o8uBwIQ

2. Цветок

Булочка-цветок выглядит красиво и аппетитно. /Фото: youtube.com/watch?v=SUK-o8uBwIQ

3. «Ромашка»

«Ромашка» из сосиски и яйца на завтрак зарядит позитивом с утра. /Фото: youtube.com/watch?v=SUK-o8uBwIQ

4. Оригинальный омлет

Эстетичная подача омлета в обрамлении фигур из сосисок делает блюдо еще аппетитнее. /Фото: youtube.com/watch?v=evE0-I4ttqU

5. Мини-булочка с сосискойhttp://navote.ru/?p=21901

Мини-булочка с сосиской понравится и ребенку, и взрослому. /Фото: youtube.com/watch?v=evE0-I4ttqU

6. Спираль

Сосисочная спираль смотрится необычно и делается очень легко. /Фото:

7. Мини-хотдоги

Оригинальные мини-хотдоги из сосисок сделают вечеринку веселее. /Фото: youtube.com/watch?v=evE0-I4ttqU

8. «Осьминожки»

«Осминожек» на шпажке – это вкусно, и смотрится эффектно. /Фото: youtube.com/watch?v=rEdMZj2WFJc

Забавные «осьминожки» из сосисок внесут нотку юмора в праздничное веселье. /Фото: youtube.com/watch?v=rEdMZj2WFJc