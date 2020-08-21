Как в России боролись с эпидемиями в разные времена

Испокон веков обрушивающиеся на человечество эпидемии уносили тысячи, а в отдельных случаях миллионы жизней. Первые сведения о повальном распространении смертельных болезней на Руси относят к 11 веку. Инфекции проникали в наше государство, как правило, вместе с заморскими купцами и иноземными товарами. Большой проблемой оказывалось и низкое санитарное состояние жилых территорий. Уровень развития медицины не позволял противостоять агрессивным недугам, поэтому людей изолировали и ждали. Когда же эпидемии охватывали целые селения, жителям оставалось бросать дома и бежать. Противостоять масштабным заражениям научились только к 19 веку, но эпидемии и сегодня ведут себя коварно, не щадя население.
Метод изоляции и уксусный антисептик
Долгое время борьба с той или иной эпидемией сводилась к молитвам, крёстным ходам, оцеплениям очагов заражения, сжиганием тел и вещей зараженных. Неэффективные попытки целителей спасать пациентов приводили лишь к ускорению распространения болезней. Поэтому в 13-14 веках врачам и священникам запрещалось посещать заражённых и отпевать умерших. Могилы по возможности выносили за пределы населенных пунктов. Продукты в охваченные мором деревни доставлялись без личных контактов: покупатель оставлял в нише придомового столба деньги, а торговцы складывали туда товар. В 17 веке появился общий карантин, и границы городов перекрывались уже официальным указом. Разумеется, изоляция не лучшим образом сказывалась на уровне жизни, запрет на сельхозработы угрожал голодной зимой, а вместе с ней и новыми эпидемиями цинги и тифа. Врачи призывали жечь на карантинных границах костры, уверяя, что дым удерживает инфекцию в зараженной зоне. Чуть позже появилась более продвинутая мера противостояния эпидемиям - обеззараживание воды, воздуха, дезинфекция улиц и помещений. Письма из инфицированных поселений переписывались на промежуточных станциях, а денежные купюры обрабатывались уксусом, который долгое время считался первым антисептиком. Было установлено, что нельзя пользоваться одной столовой посудой с больным, сторонились и его личных вещей. Некоторую безопасность для врачей представляли противочумные костюмы и примитивные респираторы, пришедшие на смену врачебным маскам с клювом.
Охота на ведьм и карантинное вознаграждение
Поистине страшное испытание пришло на Русь во времена мировой чумы 14 века. В тот период в Венеции для борьбы с пандемией применили непопулярную меру – карантинную стоянку для морских судов, которые прибывали из зараженных регионов. «Карантин» переводится, как «40 дней», что соответствовало инкубационному периоду у чумы. Таким образом выявлялись и изолировались заболевшие. Первой чумной жертвой в России стал Псков, запаниковавшие жители которого попросили новгородского архиепископа отслужить для них спасительный молебен. Прибывший священнослужитель, заразившись чумой, умер по дороге назад. А толпа, пришедшая попрощаться с духовным наставником, распространила заразу уже в Новгороде. Мор косил народ с невероятной скоростью. Только в Московских окрестностях в сутки умирали до 150 человек. Не зная, как быть, горожане обвинили во всем ведьм. Состоялись несколько аутодафе, но ситуация не улучшалась. Тогда пришел черед холодному анализу. Люди на горьком опыте вырабатывали базовые карантинные принципы. Все вещи умерших больных незамедлительно сжигались. При намеках на приближающуюся эпидемию многие уезжали в отдаленные или малонаселенные места, избегали посещения портовых городов, не посещали торговые площади, церковные молебны, не участвовали в похоронах, не брали еду и вещи у посторонних. После того, как у выживших выработался стойкий иммунитет, чума отступила. Но вернулась сильнейшей эпидемией в 1654-м. Кремль закрылся, Москву покинули царская семья, состоятельные жители, стрельцы и стража. Помещенные в карантины заболевшие часто оставались без помощи и ухода. Городские границы перекрылись заставами. В период третьей чумной вспышки спустя век правительство внедряло уже более эффективные меры. По распоряжению графа Орлова строились больницы и бани, дезинфицировались жилища, были увеличены жалования докторам. Добровольцам, пожаловавшим на карантинную госпитализацию, выплачивалось вознаграждение.
Прививочная компания Екатерины II и спасение Москвы в 1959-м
На период царствования Екатерины Великой выпала еще одна напасть – эпидемия оспы, от которой умер император Петр II. По инициативе государыни в Российской империи началась вакцинация. По причине того, что поначалу желающих прививаться было мало, борьба с оспой велась на протяжении долгих лет. Полностью оспу ликвидировали уже в СССР в 1930-е. А когда в 1959-м ее из Индии привез московский художник Кокорекин, в городе силами КГБ, МВД и армии организовали целую спецоперацию. В считанные часы были установлены все контакты больного, в изоляцию поместили тысячи потенциально зараженных. Столица захлопнулась на карантин, остановилось транспортное сообщение. Благодаря оперативным мерам и повальной внеплановой вакцинации оспа не вырвалась за пределы Москвы.
Болезнь немытых рук и надежность изоляции
Еще одной эпидемией, неоднократно приходившей в Россию, была холера. Чтобы остановить «болезнь немытых рук» в XIX веке, первым делом власти ограничили любые передвижения людей. Зараженные самоизолировались в своих жилищах, прекращалась работа учебных заведений, запрещались все массовые мероприятия. С целью оперативного информирования населения начался выпуск спецприложения к «Московским ведомостям». Сформировали комиссию по борьбе с эпидемией, в усиленном режиме открывали карантинные бараки, пункты питания для зараженных, дополнительные бани, приюты для потерявших родителей сирот. Состоятельные горожане жертвовали на карантинные меры деньги, передавали нуждающимся вещи и медикаменты. Во время следующей холерной эпидемии в 1892–1895 годах уже действовала налаженная система противодействия. На жд/станциях заготавливалась кипяченая вода, оборот денег в буфетах осуществлялся через блюдечко, наладилось масштабное производство дезинфицирующих средств. Но основной мерой до 20 века традиционно оставались карантины.
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