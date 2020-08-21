Как в России боролись с эпидемиями в разные времена

Испокон веков обрушивающиеся на человечество эпидемии уносили тысячи, а в отдельных случаях миллионы жизней. Первые сведения о повальном распространении смертельных болезней на Руси относят к 11 веку. Инфекции проникали в наше государство, как правило, вместе с заморскими купцами и иноземными товарами. Большой проблемой оказывалось и низкое санитарное состояние жилых территорий. Уровень развития медицины не позволял противостоять агрессивным недугам, поэтому людей изолировали и ждали. Когда же эпидемии охватывали целые селения, жителям оставалось бросать дома и бежать. Противостоять масштабным заражениям научились только к 19 веку, но эпидемии и сегодня ведут себя коварно, не щадя население.









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