7 правил чистоты на Востоке
Восток — дело тонкое. И иногда может показаться, что советы и правила жизни восточных людей людям другой культуры не подходят. Но это не так. Перед вами 7 простых правил чистоты с Востока, которые могут быть очень полезны и для каждого из нас.
«Чистота рук» — не брать лишнего. Не брать и чужого, ведь если деньги предназначались не вам, а вы добыли их обманом или хитростью, они станут причиной паразитов и проблем в вашем теле и в жизни. А также не забывать отдавать некоторую часть своего дохода тем, кто в нем нуждается.
«Чистота ушей» — не слушать людей напуганных, озлобленных, суетливых, а также — оградить свой слух от сквернословия, сплетен и пустых разговоров.
«Чистота глаз» — не загрязнять свое зрение завистью и вожделением того, что имеет ближний, не пачкать свои глаза наблюдением сцен насилия и жестокости. Держать свой взор только в чистоте, наблюдая совершенство мира и великолепие его красок.
«Чистота рта» — беречь свой рот от излишнего многословия и сквернословия. Помните, молчание — это золото.
«Чистота тела и одежды» — держать тело и одежду в чистоте. Поэтому внимательно относитесь к своему внешнему виду.
«Чистота мыслей» — убрать из головы негативные мысли и злые помыслы. Также это означает не проявлять к себе жалости. Зачем жалеть себя?! Не лучше ли просто подбодрить за светлые начинания?!
«Чистота души и сердца» — беречь и охранять свои душевные порывы и не игнорировать их. Ваша душа — это самое чистое и светлое, что у вас есть, поэтому не позволяйте себе игнорировать ее позывы. Если вы будете в жизни руководствоваться ее подсказками, то пройдете самый благоприятный для себя путь. Любите и не требуйте ничего взамен. Любовь уже сама по себе счастье.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии