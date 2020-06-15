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Устройство реанимобиля



Мы часто видим их на улицах городов. Автомобили медицины катастроф или просто реанимобили скорой помощи. Мало кто видел их изнутри, как правило, это видят сами врачи и пациенты. Но пациенту реанимобиля обычно не до интерьеров и оборудования, быть бы живым, а врачи тоже с неохотой выставляют снимки изнутри. Но интересно же. Поэтому пройдём внутрь как читатель. Лучше посмотреть сейчас, чем при случае) Устройство реанимобиля

Вот автомобиль для реанимационных бригад. Устройство реанимобиля Много света, много места. При желании в автомобиле можно обслуживать в пути сразу двух пострадавших. С задних дверей в автомобиль попадают пациенты, поэтому пойдём с боковых. Устройство реанимобиля Левый борт реанимобиля полностью занят медицинским оборудованием, оснасткой и лекарствами. Устройство реанимобиля Используется всё свободное пространство, вот например на поручне фиксаторы на шею, справа висит электроодеяло. Устройство реанимобиля Реанимационный монитор, подключается к пациенту и выводит информацию, пульс, сердцебиение, температуру и ещё несколько параметров. Видели в кино? Колпачок одевается на палец и пациент под контролем. Устройство реанимобиля 6. Аппарат искусственной вентиляции лёгких, он как бортовой, но можно использовать и автономно, есть случаи когда приходится проводить ИВЛ заблокированному в автомобиле человеку.
А внизу справа виден шприцевой дозатор. Не все лекарства можно вводить струйно и быстро либо капельно. Тут вставляется шприц и лекарство поступает в организм с определённой скоростью. Врачи в это время заняты пациентом. Устройство реанимобиля Дефибриллятор-монитор. Ну его в кино точно все видели. С помощью дефибриллятора можно снять и кардиограмму. Устройство реанимобиля Наркозно дыхательный аппарат. Он так же переносной. Устройство реанимобиля Этот аппарат врачи называют «однокомнатная квартира» — стоит столько же. Аппарат искусственной вентиляции LTV-1200. Может работать полностью автономно, не зависит от баллона сжатого кислорода, как аппарат ИВЛ выше. LTV-1200 производит воздушную смесь для дыхания тут же. Устройство реанимобиля Есть ещё одна интересная вещь — пока редко встречающийся в России детектор болевого стресса. Прибор может определить больно ли человеку, даже если он находится под наркозом, либо без сознания. Можно подключить и посмотреть не усилить ли наркоз. Газоанализатор выдыхаемого воздуха. Почти химическая лаборатория. Можно определить чем человек отравился и какую помощь ему оказывать. Система внутрикостного доступа. Не всегда есть возможность поставить инъекцию в вену. Вены могут спрятаться при малом давлении, пациент так же может быть зажат где то. Для этого быстро и надёжно можно вколоть лекарства прямо в кость. Устройство реанимобиля Красный реанимационный чемоданчик, тут много всего. Устройство реанимобиля Всё для инъекций, всё под рукой. Устройство реанимобиляУстройство реанимобиля Есть так же акушерский набор, ребята свободно могут принять роды. Есть токсикологические наборы, в случае отравления промыть желудок и так далее. Хирургические инструменты. Быстро зашить, разрезать, заштопать. Устройство реанимобиля Ну и кроме того, шины, одеяла, баллоны с кислородом, азотом и прочим, пара полок с лекарствами, несколько чемоданов того, что не показали. В общем, много всего есть, вот только не советую я вам этим всем воспользоваться! Берегите себя! Устройство реанимобиля


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