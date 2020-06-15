Устройство реанимобиля

Мы часто видим их на улицах городов. Автомобили медицины катастроф или просто реанимобили скорой помощи. Мало кто видел их изнутри, как правило, это видят сами врачи и пациенты. Но пациенту реанимобиля обычно не до интерьеров и оборудования, быть бы живым, а врачи тоже с неохотой выставляют снимки изнутри. Но интересно же. Поэтому пройдём внутрь как читатель. Лучше посмотреть сейчас, чем при случае)
Вот автомобиль для реанимационных бригад. Много света, много места. При желании в автомобиле можно обслуживать в пути сразу двух пострадавших. С задних дверей в автомобиль попадают пациенты, поэтому пойдём с боковых. Левый борт реанимобиля полностью занят медицинским оборудованием, оснасткой и лекарствами. Используется всё свободное пространство, вот например на поручне фиксаторы на шею, справа висит электроодеяло. Реанимационный монитор, подключается к пациенту и выводит информацию, пульс, сердцебиение, температуру и ещё несколько параметров. Видели в кино? Колпачок одевается на палец и пациент под контролем. 6. Аппарат искусственной вентиляции лёгких, он как бортовой, но можно использовать и автономно, есть случаи когда приходится проводить ИВЛ заблокированному в автомобиле человеку. А внизу справа виден шприцевой дозатор. Не все лекарства можно вводить струйно и быстро либо капельно. Тут вставляется шприц и лекарство поступает в организм с определённой скоростью. Врачи в это время заняты пациентом. Дефибриллятор-монитор. Ну его в кино точно все видели. С помощью дефибриллятора можно снять и кардиограмму. Наркозно дыхательный аппарат. Он так же переносной. Этот аппарат врачи называют «однокомнатная квартира» — стоит столько же. Аппарат искусственной вентиляции LTV-1200. Может работать полностью автономно, не зависит от баллона сжатого кислорода, как аппарат ИВЛ выше. LTV-1200 производит воздушную смесь для дыхания тут же. Есть ещё одна интересная вещь — пока редко встречающийся в России детектор болевого стресса. Прибор может определить больно ли человеку, даже если он находится под наркозом, либо без сознания. Можно подключить и посмотреть не усилить ли наркоз. Газоанализатор выдыхаемого воздуха. Почти химическая лаборатория. Можно определить чем человек отравился и какую помощь ему оказывать. Система внутрикостного доступа. Не всегда есть возможность поставить инъекцию в вену. Вены могут спрятаться при малом давлении, пациент так же может быть зажат где то. Для этого быстро и надёжно можно вколоть лекарства прямо в кость. Красный реанимационный чемоданчик, тут много всего. Всё для инъекций, всё под рукой. Есть так же акушерский набор, ребята свободно могут принять роды. Есть токсикологические наборы, в случае отравления промыть желудок и так далее. Хирургические инструменты. Быстро зашить, разрезать, заштопать. Ну и кроме того, шины, одеяла, баллоны с кислородом, азотом и прочим, пара полок с лекарствами, несколько чемоданов того, что не показали. В общем, много всего есть, вот только не советую я вам этим всем воспользоваться! Берегите себя!
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